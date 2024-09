Come riutilizzare i fondi del caffè

Il caffè è una bevanda amata da milioni di persone in tutto il mondo, ma ciò che spesso dimentichiamo è che i fondi di caffè possono essere altrettanto preziosi! Dalla cucina al giardino, questi piccoli granuli possono fare meraviglie per la vostra vita quotidiana.

Quando lo prepariamo con la moka, diventa proprio un rituale che ci fa iniziare bene la giornata. Avete mai pensato che non è il solo caffè a darci dei benefici, ma anche i fondi che restano nel filtro? In un periodo difficile e di crisi come il presente è davvero uno spreco non sfruttare tutte le possibili alternative e funzionalità che se ne possono ricavare.

Vediamo quali sono i fantastici riutilizzi naturali dei fondi del caffè, anche quelli presenti nelle cialde o nelle capsule! Se non li avete mai usati, è arrivato il momento di scoprire tutti i trucchetti per riutilizzare i fondi del caffè e vedrete che non li butterete mai più!

Fondi del caffè come fertilizzante in giardino

usare i fondi come concime e fertilizzante, in quanto contengono importanti nutrienti come calcio, azoto, potassio, magnesio e altri vari minerali: è sufficiente mettere il fondo del caffè freddo nel vaso o direttamente sulla terra.

Se si preferisce un fertilizzante liquido, aggiungere 2 tazze di fondi di caffè ad un secchio d’acqua, lasciar in infusione e spargere poi sulle piante da giardino e da vaso, soprattutto per nutrire le foglie. Ma ricordate: il caffè aiuta a rendere il terreno più acido, quindi è particolarmente adatto per le cosiddette “piante acidofile”, come ortensie, azalee e via dicendo.

Fondi del caffè per concimare l’orto

Volete piantare carote o ravanelli? Mescolate i semi con i fondi del caffè prima di mettelri nel terreno. Sarà così più facile distribuirli uniformemente e inoltre il caffè rilascerà nella prima fase il nutrimento necessario per farli attecchire.

Fondi del caffè per allontanare gli insetti

i fondi sono ideali perché essendo acidi, sono dei veri repellenti soprattutto per le formiche: spargendo un po’ di polvere nei punti critici della casa, ove solitamente trovate gli insetti, questi dovrebbero tenersi lontani dalla vostra casa; lo stesso vale per il giardino: basta spargere i fondi sul perimetro e senza utilizzare pesticidi, lumache e chiocciole preferiranno stare alla larga.

Contro le formiche

Quando ce le ritroviamo in casa, queste possono diventare un vero e proprio problema, dunque bisogna prendere delle misure adatte. Vi suggerisco, dunque, di spargere i fondi lungo il balcone o i davanzali delle finestre. Nel caso di giornate ventilate, posizionate i fondi in una ciotola e mettetela in prossimità delle aree di provenienza delle formiche.

Fondi del caffè per ridare il blu ai fiori delle ortensie

Volete delle piante da fiore di un fantastico colore blu acceso come ad esempio le ortensie? Utilizzate i fondi di caffè come concime, e avrete un colore brillante!

Fondi del caffè per allontanare vermi e lumache

I fondi di caffè sono fantastici per allontanare dalle verdurine del vostro orto tanti ospiti indesiderati: vermi lumache e chiocciole staranno alla larga se create coi fondi un cerchio intorno alle vostre piantine!

Fondi del caffè per arricchire la compostiera

Avete una compostiera in giardino? arricchite il materiale di scarto coi fondi del caffè per migliorare la qualità del vostro prodotto finale. E non finisce qui… i fondi del caffè hanno davvero mille altri usi!

Fondi del caffè per togliere i cattivi odori

i fondi del caffè sono ottimi per assorbirli: nel frigorifero basta porli in una tazza (da lasciare aperta) e lasciarli esprimere il loro aroma; per gli armadi, riempire dei sacchetti di stoffa asciutti (o dei collant vecchi) con i fondi e riporli all’interno per contrastare l’odore di chiuso. Se si preferisce, è possibile aggiungere qualche goccia di estratto di vaniglia per gli armadi e di olio essenziale alla menta per il congelatore, frigorifero e posaceneri.

Fondi del caffè per la puzza in frigorifero

Quando nel frigo abbiamo cibi dal profumo particolarmente forte, stando al chiuso possono generare una puzza insostenibile. Questo è il caso, ad esempio, del pesce. Dunque, se mettete una tazzina piena di fondi nel frigo, tutti i cattivi odori andranno via! Provate e vedrete che resterete sorpresi.

Fondi del caffè per forfora e caduta dei capelli

strofinare i fondi dopo aver fatto lo shampoo e lasciar riposare per 10 minuti, risciacquare poi di nuovo con poco shampoo: potrebbe prevenire la forfora, la caduta dei capelli e donare lucentezza alle chioma castane.

Fondi del caffè per togliere la puzza dalle mani

È davvero un fastidio quando cuciniamo e restano degli odori impegnati nelle nostre mani! Pensiamo ad esempio quando tagliamo aglio e cipolla, quando prepariamo piatti con l’uovo o con il pesce. La puzza resta attaccata e anche se laviamo le mani cento e passa volte, la sentiamo sempre sotto al naso!

Sappiate che potete risolvere il problema semplicemente con i fondi di caffè! Basta prenderne una parte e spalmarla su tutta la mano ripetutamente, poi sciacquate con acqua fredda e ripetete l’operazione un’altra volta se sentite ancora la puzza. Vedrete che avrete le mani anche più lisce, infatti i fondi vengono usati spesso anche per creare maschere di bellezza!

Fondi del caffè come scrub anti cellulite

fare un composto anticellulite miscelando i fondi (finemente triturati) con 1 cucchiaio di bagno schiuma e 1 cucchiaio di acqua tiepida (si può aggiungere anche 1 cucchiaio di argilla verde ventilata): spalmare e massaggiare accuratamente, lasciando poi riposare per 10 minuti. Fare poi una doccia tiepida o fredda. Tutto ciò consente alle particelle della caffeina di penetrare in profondità nella pelle per favorirne elasticità e un colorito sano.

Fondi del caffè per lucidare pentole e bicchieri

dopo il normale lavaggio, strofinarle per togliere la patina di minerali (non fatelo con i piatti perché rischiate di colorarli dove vi sono i consueti graffi).

Fondi del caffè per togliere le macchie

I fondi di caffè non mancano di essere efficaci anche per le pulizie di casa, c’è chi li predilige molto spesso per togliere le macchie più ostinate. Vi basterà inumidire un panno con acqua tiepida, passarlo sui fondi del caffè e strofinare leggermente sulle macchie e sullo sporco dei mobili, dei pavimento o di qualsiasi altra superficie. Dopodiché risciacquate per bene e vedrete che le macchie saranno andate via facilmente! N.B. Ricordate di fare attenzione all’utilizzo sulle superfici più delicate come il marmo.

Fondi del caffè per tingere i tessuti

i fondi sono ideali perché sono in grado di conferire toni caldi ed effetto invecchiato anche ai filati. Se si aggiunge dell’acqua tiepida, il colore marrone che si ottiene può essere utilizzato anche per lavori di decoupage (al termine, asciugare sempre con phon, spazzolare via la polvere e fissare con stiratura a secco)

Fondi del caffè per accendere il camino

arrotolare dei giornali e cospargerli con la polvere dei fondi (combustibile perfetto); per pulirlo, buttare i fondi bagnati dentro il camino per tenere basse le polveri e pulire così facilmente

Fondi del caffè per lucidare il legno

Se avete qualche superficie, porta o tavolo in legno, sicuramente saprete che i fondi di caffè possono aiutarvi ad eliminare eventuali graffi che si formano. In che modo? Ve lo spiego subito! Dovrete mescolare un poco d’acqua al fondo di caffè, fino a creare un composto non troppo liquido. Passate poi il prodotto ottenuto sui graffi con un panno senza strofinare eccessivamente. Sciacquate e ripetete l’operazione finché non avrete rimosso tutti i graffi! Lo sapevate? Potete utilizzare anche una tazzina di caffè per ravvivare il colore del legno, in particolare quello scuro. Basta unirla ad un bicchiere d’acqua tiepida e passarla sulle superfici in legno!

Fondi del caffè per sgrassare le pentole incrostate

Ultimo consiglio che vediamo oggi con i fondi di caffè prevede il loro utilizzo per sgrassare pentole e padelle incrostate. Spesso e volentieri non sappiamo come fare, e strofiniamo all’infinito, cosa assolutamente da evitare, soprattutto per le padelle antiaderenti che dovremmo cercare di non graffiare mai. Prendete, quindi, due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie (che dovrete sciogliere a bagnomaria) e aggiungete un cucchiaio di fondi di caffè. Mescolate il tutto e avrete creato una sorta di pasta o detersivo naturale che vi aiuterà a rimuovere lo sporco. Passatelo sull’incrostazione, strofinando con il lato non abrasivo della spugnetta e dopo risciacquate.

Detersivo fai da te

Ultimo consiglio con i fondi di caffè è preparare un detersivo fai da te per tutta la casa! Dal momento che sono perfetti in ogni ambiente, perché non usarli nella nostra quotidianità e sfruttarne al meglio le proprietà pulenti? Vediamo subito insieme come fare questo detersivo naturale!

Ingredienti e procedimento

Partiamo dagli ingredienti, sono pochi e sicuramente li avete in casa! Eccoli nel dettaglio:

1 panetto di Sapone di Marsiglia (o 250 ml di sapone liquido)

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio e mezzo di fondi di caffè

Sciogliete il panetto a bagnomaria in modo da non danneggiare le pentole e da non far rimanere l’odore impregnato all’interno. Una volta sciolto, unite prima il bicarbonato e poi i fondi precedentemente fatti asciugare. Mescolate energicamente, dovrete ottenere un composto denso da conservare in un flacone a vostra scelta. Nel caso in cui il composto sia troppo denso, potete unire un po’ d’acqua così da renderlo fluido.

Ecco fatto, adesso non vi resta che sfruttarlo in tutta la casa!

Fondi del caffè per lo scarico del WC

Le macchie di calcare e di muffa arrivano dappertutto, anche negli scarichi, in particolare quello del water. Quando accade, si presentano sotto forma di macchie nere o gialle e toglierle può diventare un’impresa, ma non è impossibile! Usate i fondi di caffè anche in questo caso spargeteli su tutta la tazza del WC, passate lo scopino e poi tirate lo sciacquone. Tornerà come nuovo!

Fondi del caffè sul fondo della pattumiera

Niente è più fastidioso dell’odore sgradevole che si avverte quando si apre la pattumiera nell’umido. Per combattere questo problema, metti una manciata di fondi di caffè sul fondo della pattumiera prima di inserire il sacchetto della spazzatura. I fondi di caffè assorbiranno gli odori sgradevoli e manterranno il mobile della cucina fresco e profumato.