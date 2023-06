Se ci sono degli indumenti che si anneriscono continuamente, quelli sono i calzini!

Camminare per la casa senza mettere le ciabatte, indossare delle scarpe scure, avere sempre le sneakers e tante altre abitudini fanno sì che la parte inferiore perda tutto il suo bianco candido.

Per fortuna si possono sbiancare in poche mosse con un trucco che risolvere ogni minimo problemino e ve li farà avere come nuovi!

Metodo sbiancante

Il metodo sbiancante per eccellenza che vedremo subito insieme prevede l’uso del percarbonato di sodio.

Questo è un prodotto che nasce proprio come sbiancante naturale e dà sempre ottimi risultati, quindi come fare a meno di usarlo?

Il procedimento è molto semplice: dovrete riempire una bacinella con acqua molto calda, aggiungere 2 cucchiai colmi di percarbonato di sodio e lasciare i calzini in ammollo per almeno 5 o 6 ore.

Trascorso questo tempo, non vi resta che risciacquare per bene ogni calzino e lasciarlo asciugare al sole.

In alternativa potete usare il percarbonato in lavatrice mettendo 1 misurino nel cestello ed impostando una temperatura di almeno 60 gradi.

Altre soluzioni in lavatrice

Il percarbonato è un plus importantissimo da tenere nella vaschetta dei rimedi naturali per la lavatrice, ma non è l’unica soluzione contro i calzini anneriti.

Quindi è bene conoscere tutti gli altri trucchetti da usare nel caso in cui non abbiate il percarbonato a portata di mano!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è quello che potremmo definire “parente” del percarbonato, ma in realtà in comune c’è quasi solo il nome simile.

Sebbene sia molto efficace per sbiancare, il bicarbonato possiede un’azione pulente e toglie tutti i residui di sporco e polvere dai tessuti.

Per i calzini è un’ottima soluzione e dovrete usarlo mettendo 1 misurino di prodotto all’interno del cestello e lasciando sempre la temperature alta.

Vedrete che saranno di nuovo bianchi!

Aceto bianco

L’aceto bianco è ormai l’ingrediente più gettonato in lavatrice grazie alle sue multifunzionalità come ammorbidente naturale, sbiancante, smacchiatore e così via.

Oltre a togliere il nero dai calzini, è perfetto per dare loro una nuova lucentezza e mantenerli vividi nel tempo.

Mettete mezzo bicchiere di prodotto nella vaschetta apposita della lavatrice, oppure riempite 1 misurino e versatelo direttamente nel cestello: già dal primo lavaggio noterete dei netti miglioramenti.

Sapone giallo

Sempre in tema di rimedi naturali per sbiancare i panni, non possiamo fare a meno di menzionare il sapone giallo!

Scelto già dai tempi antichi, questo prodotto si annovera tra i più amati in casa e in lavatrice, sia in versione liquida che molle.

Per i calzini, e in generale per tutti i panni bianchi, sarà una vera sorpresa! Non dovrete far altro che prendere il panetto di sapone, dividerlo in palline di media dimensione e metterne una nel cestello per lavare i calzini.

Non esagerate con le quantità poiché rilascia dell’olio di cocco che potrebbe restare attaccato sul tessuto.

Sapone di Marsiglia

A terminare la lista dei rimedi da usare per sbiancare i calzini c’è il caro e amato sapone di Marsiglia!

La sua azione sgrassante, mista ad un profumo davvero inebriante lo rendono perfetto per avere un risultato incredibile e dire addio ai calzini anneriti.

Basterà grattugiare 2 cucchiai di sapone in scaglie e metterle direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del detersivo.

Per accentuare lo sbiancamento potete aggiungere anche 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Trucchi sbiancanti (VIDEO)

Non posso lasciarvi senza mostrarvi il video con tutti i trucchetti che ho provato e che trovo infallibili!