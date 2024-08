Come sbiancare la tavoletta copri water del WC ingiallito?

Non solo il water e gli altri sanitari tendono ad ingiallirsi con il passare del tempo, ma anche la tavoletta del wc, la quale presenta macchie gialle tanto da sembrare vecchia e usurata. Se, però, pensate che l’unica soluzione sia quella di cambiarla, vi sbagliate di grosso, in quanto farla tornare come nuova è possibile! In particolare, il materiale del copriwater tende a macchiarsi perché tendiamo ad usare detergenti aggressivi e corrosivi. Far tornare bianca la tavoletta del wc rovinata, però, è possibile e non implica neppure molto sforzo. Esistono, infatti, dei rimedi casalinghi molto efficaci in grado di pulire a fondo la tavoletta del water e renderla di nuovo bianca come se fosse nuova!Vediamoli insieme!

Sbiancare la tavoletta con Aceto, sale e limone

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare la combinazione di aceto, sale e limone, ingredienti naturali molto efficaci nella pulizia casalinga ecologica. Il loro potere sbiancante e sgrassante, infatti, li rende davvero utili per eliminare le macchie gialle.

Versate, quindi, in una pentola 200 ml di aceto bianco e il succo di un limone. Portatela, poi, ad ebollizione e spegnete il fuoco. A questo punto, aggiungete il sale nella pentola e lasciate raffreddare un po’. Immergete una spugnetta leggermente abrasiva nella soluzione così ottenuta e passatela sulla superficie del copriwater. In alternativa, potete anche versare direttamente il composto sulla superficie. Lasciatelo agire per circa 40 minuti, dopodiché strofinate e risciacquate con un panno in microfibra.

L’aceto e il limone, combinati insieme, svolgeranno un’azione pulente e sbiancante in grado di togliere il giallo dal copriwater.

Sbiancare il copri water con Acqua ossigenata

Un altro rimedio che si rivela molto efficace per sbiancare il copriwater ingiallito prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata. Questo ingrediente dai mille utilizzi, infatti, ha un elevato potere sbiancante ed è un buon sostituto della candeggina. Per un effetto ottimale, però, è consigliabile utilizzare l’acqua ossigenata del supermercato, quella che usualmente utilizzate in casa.

Versate, quindi, il prodotto sulla superficie del copriwater e utilizzate una spugnetta per strofinare delicatamente così da evitare di fare graffi. Lasciate agire per circa 10 minuti, dopodiché, risciacquate abbondantemente con acqua e asciugate con un panno.

Attenzione! Per rendere questo rimedio più efficace, vi consigliamo di utilizzare l’acqua ossigenata a 130 volumi che è ritenuta tossica ed ustionante, perciò, vi raccomandiamo di utilizzarla con molta attenzione e di indossare sempre guanti protettivi, una mascherina e degli occhiali.

Togliere il giallo dalla tavoletta WC con il Bicarbonato di sodio

Ovviamente, non poteva mancare il bicarbonato di sodio come rimedio casalingo per rimuovere le macchie gialle dalla tavoletta del wc, sebbene questo rimedio sia adatto soprattutto per la pulizia regolare e per macchie non molto ostinate.

Aggiungete in una ciotola un po’ di bicarbonato mescolato con acqua fino ad ottenere una sorta di pasta leggermente abrasiva. A questo punto, distribuitela sulla tavoletta e lasciatela agire per circa 20 minuti prima di rimuoverla. Risciacquate e ripetete l’operazione se necessario.

Per rendere più efficace questo rimedio, potete combinare il bicarbonato con il percarbonato di sodio, una polvere bianca che si propone come una valida alternativa ecologica rispetto alla candeggina.

Create, quindi, una soluzione formata da bicarbonato, percarbonato e acqua molto calda. Ricordatevi, infatti, che ci vuole una temperatura medio-alta affinché il percarbonato si attivi.

Trasferite tutto in uno spruzzino, poi vaporizzate la soluzione così ottenuta sulla superficie e lasciatela riposare per un po’. Dopodiché strofinate e risciacquate.

Sbiancare il copri water con il Cremor Tartaro

Infine vediamo insieme come utilizzare il cremor tartaro, un agente lievitante naturale in grado di sbiancare le superfici e di eliminare le macchie gialle. Tutto ciò che dovrete fare è combinare il cremor tartaro con l’acqua ossigenata che solitamente avete in casa per togliere il giallo dal copriwater, anche se ostinato. Riempite una tazza con cremor di tartaro e aggiungete, poi, goccia dopo goccia, l’acqua ossigenata fino a quando non otterrete una pasta densa. A questo punto, applicate, la pasta così ottenuta sulla superficie del copriwater e lasciate agire per almeno 10 minuti. Infine, risciacquate e noterete la differenza. Consigliamo in ogni caso di provare sempre i rimedi suggeriti prima in una zona nascosta della tavoletta.

Pulire la tavoletta ingiallita con Aceto

L’aceto in bagno è molto usato perché ha una forte azione sgrassante e aiuta a ripulire in modo generale anche incrostazioni difficili in poco tempo. Sebbene venga usato principalmente quando si tratta di dire addio al calcare, possiamo sfruttare le sue diverse azioni anche per sbiancare il copriwater!

Tutto quello che dovrete è mettere una quantità d’aceto direttamente sulla spugnetta oppure diluire acqua e aceto in parti uguali e vaporizzare sul copriwater. Qulasiasi sia il vostro metodo, dovrete lasciare agire il prodotto per almeno un’ora, dopodiché strofinate ancora una volta delicatamente e risciacquate.

Sbiancare la tavoletta con il Bicarbonato di sodio

Se parliamo di lucidare, sbiancare e ripristinare il pulito di alcuni pezzi del bagno come le ceramiche o il copriwater, il bicarbonato di sodio fa proprio al caso nostro! Per usarlo dovrete compiere dei passaggi molto semplici!

Per prima cosa create una pasta densa con bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel. Successivamente spalmate il composto sulla spugnetta e strofinate sul copriwater, tenendo presente che deve agire per un po’ di tempo. In seguito ripassate ancora una volta la spugna, risciacquate ed ecco fatto!

Per una pulizia al volo potete anche mettere direttamente un Cucchiaino di bicarbonato direttamente sulla spugnetta.

Sbiancare il copri water con il Sale

Anche il sale possiede delle ottime capacità sbiancanti che, se non avete mai avuto modo di sperimentare, vi sorprenderanno! Dato che quest’ingrediente non si attacca alle superfici, ma tende a scivolare, vi consiglio di inumidire una spugna con acqua calda, mettete poi del sale sopra e passatelo sul copriwater. Ricordate di lasciare in posa il prodotto per almeno un’ora in modo che agisca per bene e in seguito strofinate e risciacquate.

Ecco che il copriwater sarà lucido e come nuovo!

Sbiancare la tavoletta WC con il Sapone di Marsiglia

Che sia per il bucato, per i pavimenti o per il bagno, il sapone di Marsiglia è sempre un ingrediente perfetto per fare tornare tutto pulito! Nel caso del copriwater, poi, sarà incredibile l’aiuto che potrà darvi!

Non dovrete far altro che usarlo come un vero e proprio gel detergente naturale. Mettetene quindi qualche goccia sulla spugna e strofinate sul copriwater per far in modo che si sgrassi per bene, poi lasciate agire e risciacquate. Se avete il panetto, dovrete compiere gli stessi passaggi tagliando però delle scaglie di prodotto.

Sbiancare la tavoletta WC con il Percarbonato

Per un effetto più efficace, potete anche combinare il bicarbonato con un suo “cugino”, noto per le sue proprietà altamente sbiancanti. Di cosa parliamo? Del percarbonato di sodio, il quale è considerato una valida alternativa ecologica rispetto alla candeggina.

Realizzate, quindi, una soluzione formata da bicarbonato, percarbonato e acqua molto calda, dopodiché versatela sulla superficie e lasciatela agire per un po’. Vi ricordiamo di fare attenzione e di utilizzare l’acqua a temperatura medio-alta (almeno 40°) affinché il percarbonato si attivi.

Infine, strofinate, risciacquate e voilà: la vostra tavoletta del wc sarà bianca come non mai!

Attenzione! Non confondete il percarbonato con il perborato, che invece presenta livelli di tossicità per l’ambiente.