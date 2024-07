Come sbiancare gli strofinacci con rimedi naturali?

Non ci pensiamo spesso, ma tra gli oggetti di casa gli strofinacci sono sempre quelli che “trattiamo un po’ male”. A loro capita di tutto, dalle macchie di caffè al sugo di pomodoro. Ne consumiamo tantissimi ogni giorno e il numero aumenta in modo esponenziale se la famiglia è composta da tante persone, come la mia! Ammettiamolo, avere degli strofinacci di cucina puliti e bianchissimi da una sensazione di ordine e pulizia che poche altre cose riescono a dare.

Con il tempo però tendono ad ingiallirsi e a sembrare vecchi e sempre sporchi nonostante li laviamo. Molto spesso, anche dopo un lavaggio, si notano ancora gli aloni lasciati dalle macchie che si incastrano all’interno delle fibre. Se non si agisce togliendole accuratamente e in modo costante, potrebbero restare impresse sempre nel tessuto.

Vediamo, quindi, come usare i rimedi naturali più comuni e fai da te per sbiancare gli strofinacci da cucina e per farli tornare come nuovi!

Limone per sbiancare gli strofinacci

Le nostre nonne utilizzavano un rimedio naturale ed efficace per pulire i loro strofinacci per la cucina: il limone. Questo ingrediente, si sa, ha un forte potere sbiancante e sgrassante, in grado di far tornare i capi bianchi come nuovi. Perciò, prendete due limoni e un litro di acqua.

Innanzitutto, fate bollire l’acqua e tagliate il limone a fettine. Quindi, mettete le fettine nell’acqua bollente e lasciatele in ammollo. Poi, aggiungete gli strofinacci da sbiancare e lasciate agire per circa 30 minuti. Dopodiché, lavateli con il comune lavaggio in lavatrice o a mano.

Aceto per sbiancare gli strofinacci

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare l’aceto. Anche questo rientra tra i rimedi utilizzati dalle nonne per sbiancare i tessuti. Per sfruttare le sue proprietà sbiancanti e sgrassanti, vi basterà versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena di acqua calda. A questo punto, immergete gli strofinacci e lasciateli in ammollo per qualche ora. Infine, procedete al comune lavaggio.

Acido citrico per sbiancare gli strofinacci

Se, invece, volete utilizzare un’alternativa più ecologica rispetto all’aceto ma comunque molto efficace, vi consigliamo di utilizzare l’acido citrico. Prendete, quindi, 150 grammi di acido citrico e versatelo in 1 litro di acqua tiepida contenuta in una bacinella. Aggiungete, poi, tutti gli strofinacci e lasciateli in ammollo per circa 2 ore. Risciacquateli e procedete con il normale lavaggio.

Latte freddo per sbiancare gli strofinacci

Per quanto vi può sembrare strano, il latte non è solo la nostra bevanda preferita a colazione, ma è un rimedio molto efficace quando si tratta di sbiancare i nostri strofinacci. Inoltre, il latte non solo aiuta a sbiancare e sgrassare i capi, ma anche a renderli morbidissimi. Tutto ciò che dovrete fare è immergere i vostri strofinacci in una bacinella con latte.

Lasciateli in ammollo per qualche ora, dopodiché lavateli come fate di solito.

Vi consigliamo, però, di utilizzare questo rimedio solo in caso di pochi strofinacci da lavare, così da non sprecare grandi quantità di latte.

Bicarbonato per sbiancare gli strofinacci

Ovviamente, non poteva mancare il tanto amato bicarbonato, ingrediente naturale efficace e dai mille utilizzi nella pulizia domestica. Prendete, quindi, 4 cucchiai di bicarbonato e aggiungeteli in una bacinella con acqua calda. Immergete gli strofinacci e lasciateli in ammollo. In alternativa, potete anche versate un cucchiaio di bicarbonato nel cestello della vostra lavatrice durante il lavaggio e…addio macchie!

Crema sbiancante al Bicarbonato di Sodio

Per la preparazione di questa crema fai da te, tutto ciò di cui avrete bisogno è il bicarbonato. Questo ingrediente, infatti, è noto proprio per le sue proprietà sbiancanti e pulenti in grado di rimuovere le macchie più difficili. Prendete, quindi:

2 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di acqua

Versate, poi, in una ciotola il bicarbonato e l’acqua e mescolate fino ad ottenere una consistenza cremosa. A questo punto, servitevi di un vecchio spazzolino e spalmate direttamente la pasta sulla macchia presente sullo strofinaccio. Lasciate agire per circa un’ora, dopodiché, procedete al lavaggio dello strofinaccio in lavatrice o mano. Grazie alla sua proprietà sbiancante, questo rimedio risulta davvero molto efficace per rimuovere le macchie gialle. Inoltre, è in grado di eliminare le macchie di sporco più ostinate come caffè, olio, sugo, ecc.

Acqua ossigenata per sbiancare gli strofinacci

Anche l’acqua ossigenata può essere utilizzata per rendere i vostri strofinacci più bianchi che mai. Anche quest’ingrediente, infatti, ha un forte potere sbiancante. Aggiungete, quindi, un cucchiaio di acqua ossigenata in una bacinella con acqua o in lavatrice e il gioco è fatto! N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con gli strofinacci bianchi e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli.

Percarbonato di sodio per sbiancare gli strofinacci

Un ultimo rimedio che vi consigliamo per sbiancare gli strofinacci consiste nell’utilizzare il percarbonato di sodio. Il percarbonato è l’alternativa ecologica alla candeggina ed è in grado di igienizzare e sgrassare a fondo i capi. Potete utilizzarlo sia per il lavaggio in lavatrice che per il lavaggio a mano. In caso di lavaggio in lavatrice, aggiungete un misurino nella vaschetta del detersivo e procedete con un lavaggio ad alte temperature.

In caso, invece, di lavaggio a mano, aggiungete due cucchiai in una bacinella di acqua calda e immergete i vostri strofinacci. Ricordate di utilizzare sempre l’acqua molto calda, perché il percarbonato si attiva con temperature alte. Lasciateli in ammollo per qualche ora, poi risciacquateli.

Sapone di Marsiglia per sbiancare gli strofinacci

Questo sapone naturale si rivela molto efficace per eliminare tutte le macchie più ostinate grazie alle sue proprietà pulenti molto delicate. Riempite, quindi, un secchio con acqua calda e immergete al suo interno gli strofinacci da lavare. Una volta bagnati, strizzateli bene e applicate il sapone di Marsiglia direttamente sulla macchia e strofinate energicamente. Lasciate, poi, riposare gli strofinacci per circa 20 minuti nella bacinella con acqua calda. A questo punto, risciacquate e il gioco è fatto!

Cosa sbiancare gli strofinacci in lavatrice

Una delle prime lezioni che ho imparato è stata l’importanza di lavare gli strofinacci almeno 60 gradi, e non solo quando voglio smacchiarli, ma ogni volta che riempio la lavatrice.

Questa temperatura è ideale per eliminare la maggior parte delle macchie e, cosa fondamentale, disinfettare i tessuti, soprattutto quando maneggiamo cibi crudi, come la carne o il pesce.

Ma attenzione! C’è una piccola cosa da considerare: i capelli ed i pelucchi sono nemici insidiosi! Perciò, mai e poi mai, li lavo insieme ad asciugamani o intimo. Non è molto igienico per me trovarli attaccati al tessuto dello strofinaccio.

Come sbiancare gli strofinacci molto sporchi in ammollo

E poi ci sono quelle macchie che con il tempo sono diventate così ostinate, che quasi avevo voglia di gettare via gli strofinacci. Ma poi ho voluto fare una piccola prova, pensalo come a un “ultimo tentativo”. La mia arma segreta? Sempre il Percarbonato! Ormai riesce a sostituire in modo imbeccabile la candeggina!

In questo caso, visto che abbiamo un bel po’ di cose da smacchiare, c’è bisogno prima di un ammollo. Basta una bacinella di acqua molto calda, ci metto dentro gli strofinacci, poi 2 cucchiai di percarbonato. Aspetto qualche ora o anche tutta la notte.

Dopo l’ammollo, hanno riacquistato quel bel bianco! Ovvio, quelli con fantasie da tempo sono un po’ sbiaditi, ma non importa, perché vederli più bianchi e senza macchie mi sembrano sempre più puliti. Ecco tutto il procedimento in questo video:

Alla fine, la ragione per cui adoro raccontarvi questi trucchi è semplice: credo che ognuno di noi possa godere di una casa pulita e accogliente senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Una volta che abbiamo imparato ad usarli, non ne faremo più a meno!