Come sbiancare i calzini di spugna bianchi?

Tra tutta la biancheria, molto spesso i calzini sono quelli che hanno minor vita. Si rovinano, si consumano e siamo costrette a sostituirli, anche se magari non sono così vecchi! Se poi parliamo di quelli in spugna il discorso si amplifica perché rappresentano un evergreen sempre presente nei nostri cassetti! E se li abbiamo bianchi, il problema è maggiore.

Inoltre, in particolare per quelli bianchi, accade spesso che possano sporcarsi a contatto con la scarpa o a causa del sudore. Anche se poi vengono lavati a temperature alte, non sempre li vediamo candidi e bianchi come vorremmo, ma anzi hanno quel nero che li fa sembrare sempre un po’ sporchi.. Succede perché magari si cammina spesso scalzi in casa (soprattutto i bambini), ma anche perché a contatto con il pellame delle scarpe possono macchiarsi e ci risulta difficile farli tornare bianchi come prima!

In realtà, ci sono dei metodi casalinghi semplicissimi ed efficaci per sbiancare i calzini di spugna o cotone. In che modo rimediarle per farli tornare super bianchi e ripristinare la loro lucentezza? Vediamo insieme come sbiancare i calzini di spugna anche più sporchi con questi rimedi fai da te!

Bicarbonato

Il primo metodo che non posso fare a meno di consigliarvi è sicuramente il bicarbonato di sodio! Questo rappresenta una vera e propria risorsa in lavatrice perché riesce a rendere più candido e bianco anche quel vecchio corredo della Nonna ingiallito.

Ebbene, se volete usarlo per i calzini non dovrete far altro che riempire una bacinella con acqua molto calda e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Se invece volete effettuare il lavaggio in lavatrice, dovrete mettere 1 misurino di prodotto all’interno del cestello ed ecco fatto!

Succo di limone

Un altro elemento molto efficace per avere i calzini super bianchi è il succo di limone! La sua proprietà sgrassante è l’ideale sui bianchi ed infatti quest’agrume viene abbondantemente usato anche in lavatrice. Non dovrete far altro che mettere in ammollo i calzini sempre in una bacinella con acqua molto calda e il succo filtrato di 1 limone. Lasciateli in posa per un po’ di tempo e successivamente strizzate e risciacquate.

In lavatrice invece dovrete mettere 1 cucchiaio di succo di limone nella vaschetta della lavatrice ed ecco fatto!

Aceto

Oltre al limone, anche l’aceto dà il meglio di sé se usato in lavatrice perché ha diverse proprietà e funzioni! Infatti risulta essere anche una valida alternativa naturale ed ecologica alla candeggina per le lenzuola e la biancheria da letto.

Nel caso dei calzini tutto quello che dovrete fare è metterli in ammollo in acqua calda e 1 bicchiere d’aceto bianco d’alcol, poi risciacquate e fate asciugare. Per la lavatrice, invece, dovrete mettere 1 tazzina di prodotto nella vaschetta della lavatrice e avviare un lavaggio a temperature alte.

Percarbonato di sodio

Il percarbonato di Sodio è un composto ecologico ed efficiente per far ritornare il bucato bianco senza l’utilizzo di prodotti chimici come la candeggina. Possiamo definirlo un po’ come il cugino del bicarbonato, anche se a differenza di quest’ultimo non può essere ingerito o andare a contatto con gli alimenti.

Ma capiamo subito come poterlo utilizzare. Prendete una bacinella con i calzini e versateci dell’acqua molto calda, tendente al bollente. In questa fase fate molta attenzione a non scottarvi. A questo punto non vi resta che aggiungere il percarbonato di sodio. Di solito si inseriscono un paio di misurini, ma ci basterà seguire le indicazioni che troverete sulla confezione. Lasciate in ammollo per almeno 3 ore. Ma se avete tempo, lasciate a riposo per tutta la notte e vedrete il bianco che ci sarà!

Sapone di Marsiglia

Le nostre Nonne in passato non potevano fare a meno del sapone di Marsiglia per il bucato! Il suo profumo inebriante invade tutta la biancheria e resta impregnato per tanto tempo. Inoltre ha una grande azione sgrassante che ad oggi lo rendono uno dei più apprezzati rimedi naturali in lavatrice. Tutto quello che dovrete fare è inumidire i calzini, strizzarli e poi strofinare il panetto di sapone sul tessuto annerito, dopodiché risciacquate più volte e mettete ad asciugare.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata in casa c’è sempre, ma non tutti ne conoscono il potenziale in quanto ingrediente perfetto per alcuni problemini in casa! Tra questi possiamo di certo menzionare il nero sotto i calzini! Infatti, l’acqua ossigenata può essere usata anche in lavatrice o per il lavaggio in ammollo, ma solo per i bianchi.

Non dovrete far altro che inumidire i calzini con acqua calda, poi spargere dell’acqua ossigenata sulla zona nera e strofinare i calzini finché non vedrete che escono bianchi. In alternativa riempire una bacinella con acqua, aggiungete 2 cucchiai di acqua ossigenata e mettete i calzini in ammollo per qualche ora. Risciacquate, fate asciugare ed ecco fatto!

N.B. L’acqua ossigenata indicata in questo rimedio è quella a 10 volumi, ovvero al 3%.

Trucchetto della pentola

Infine vediamo insieme il trucchetto della pentola, un vecchio rimedio della Nonna sempre efficace! In base alla quantità di calzini da sbiancare, dovrete prendere una pentola dalla grandezza necessaria e mettere all’interno un limone a fette. Aggiungete i calzini e coprite con acqua, poi portate a bollore. In quei minuti il succo sprigionato dal limone sbiancherà i vostri calzini. Dopodiché spegnete il fuoco e lasciate in ammollo per qualche ora, poi strizzate e passate al lavaggio!