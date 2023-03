Ogni elemento bianco, specie se in plastica, ha sempre il momento in cui inizia ad ingiallirsi perdendo la brillantezza di sempre.

All’interno del bagno si presentano sempre problemini del genere dettati dal tempo che passa, dalla polvere e dalle macchie di calcare che si accumulano.

Oggi infatti prenderemo come esempio la tavoletta del WC e vedremo insieme 5+1 rimedi naturali per sbiancarla e farla tornare come nuova!

Acido citrico

A stare in cima alla lista degli ingredienti che riescono a sbiancare in poco tempo la tavoletta del WC è sicuramente l’acido citrico!

Stiamo parlando di un disincrostante naturale che dà sempre ottimi risultati contro lo sporco provocato dal calcare, quindi perché non sfruttarlo a nostro vantaggio?

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, poi trasferite tutto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate una quantità abbondante di prodotto sulla zona interessata, aspettate che agisca per tutta la notte, dopodiché dovrete soltanto passare una spugnetta e subito noterete che è tornata bianca!

Bicarbonato di sodio

Un altro elemento che troviamo sempre in casa e di cui si devono conoscere a fondo le proprietà è il bicarbonato di sodio!

Per sbiancare è fantastico grazie alla sua azione leggermente abrasiva che manda via anche le macchie più ostinate di ingiallimento.

Dovrete preparare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Successivamente dovrete spalmare il composto su una spugnetta e strofinare energicamente, non ci vorrà molto prima di vedere che la tavoletta è tornata come nuova!

Sapone giallo

Non tutti sanno che il sapone giallo è un ingrediente perfetto da usare non soltanto in lavatrice, ma anche in bagno!

Così come è efficace per sbiancare il bucato, il sapone giallo è ottimo anche per la tavoletta del WC ingiallita, quindi vediamo subito come usarlo!

Dovrete prendere una pallina di prodotto e spalmarla su una spugna leggermente abrasiva, poi aggiungete anche un pizzico di bicarbonato e iniziate a strofinare sulle macchie gialle.

Lasciate che il composto agisca per mezz’ora, poi ripassate la spugna e sciacquate accuratamente.

Acqua ossigenata

Sfruttare l’acqua ossigenata nelle pulizie domestiche è un passaggio che tutti dovrebbero iniziare a fare per capire quanto possa essere potente questo prodotto quando ci si ritrova delle macchie gialle.

Tutto quello che dovrete fare è mettere un po’ d’acqua ossigenata su una spugnetta e strofinare sulle zone ingiallite.

Ripetete ogni giorno questo passaggio finché non vedete che la tavoletta torna bianca e lucida come se fosse nuova!

Usate l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero per uso domestico.

Succo di limone

L’agrume più versatile del mondo è l’ideale per togliere il giallo dalla tavoletta del WC!

Forse non tutti sanno che ha un potere sgrassante molto incisivo ed è per questo che viene sfruttato in tutta la casa e anche in lavatrice.

Per usarlo potete prendere del succo di limone e metterlo su una spugna da usare sulla tavoletta, ma c’è anche un’alternativa più veloce!

Si tratta di tagliare un limone a metà e strofinare energicamente direttamente sulla tavoletta! In questo modo userete il limone come una spugna naturale a cui potete aggiungere anche il bicarbonato di sodio.

Aceto

Ultimo trucchetto da sfruttare per sbiancare la tavoletta del WC ingiallita è l’aceto!

Ad oggi è un prodotto che viene usato tantissimo sia in casa che in lavatrice perché rappresenta un’alternativa naturale ed economica a tanti prodotti commerciali.

L’aceto è da usare direttamente sulla spugna, ma potete anche riempire un vaporizzatore con dell’aceto, aggiungere del succo di limone ed ecco fatto!

La tavoletta del WC non sarà mai stata così brillante e bianca!

Avvertenze

Provate gli ingredienti prima in angoli nascosti così da assicurarvi di non macchiare il WC.