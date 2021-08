Come far tornare i TELI di spugna bianchissimi e morbidi come in HOTEL!

La bellezza dell’estate e delle giornate calde è che basta uno zainetto con all’interno un telo di spugna per poter andare ovunque a rilassarsi, senza programma.

Questi teli, inoltre, assorbono anche molto e sono, quindi, nostri alleati se vogliamo improvvisare un bagno nel mare o in piscina, in quanto ci permettono di asciugarci velocemente.

Purtroppo, però, tendono ad ingiallirsi con il tempo e a diventare un po’ “vintage”. Oggi, quindi, vedremo insieme come sbiancarli e farli tornare come nuovi!

Bicarbonato

Il primo rimedio per avere teli di spugna bianchissimi consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente che vanta proprietà sgrassanti e sbiancanti ed è molto utilizzato nel bucato per avere capi più bianchi.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è versare un cucchiaio nel cestello della vostra lavatrice e voilà: i vostri teli saranno bianchi come fossero nuovi!

Vi consigliamo di diluire il bicarbonato con un po’ d’acqua o il detergente bio per bucato che usate di solito, così da evitare che possa intasare i tubi dell’elettrodomestico.

In alternativa, si può anche mettere in ammollo il telo, per qualche ora, in una bacinella contenente acqua tiepida e 3 cucchiai di bicarbonato. Poi, procedete con il comune lavaggio e lasciate asciugare i teli lontano dalla luce diretta del sole.

Aceto

Un altro rimedio della nonna che risulta essere molto efficace in questi casi è l’aceto bianco, in grado di sbiancare e ravvivare il candore dei teli bianchi, ma anche usato su teli colorati, aiuta a fissarne e a intensificarne i colori.

Tutto ciò che dovrete fare è versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena d’acqua calda. Poi, immergete al suo interno i teli di spugna e lasciateli in ammollo per qualche ora. Infine, procedete al lavaggio: noterete che i vostri teli saranno bianchi splendenti!

Succo di limone

Quando si parla di sbiancanti naturali, non si può non citare il limone, noto per le sue proprietà sgrassanti e anti-batteriche. Inoltre, grazie alla sua nota agrumata, può conferire un profumo molto piacevole.

Mescolate, quindi, in una bacinella contenente 1 litro d’acqua, mezza tazza di succo limone e mettete in ammollo i vostri teli per qualche ora. Dopodiché, procedete con il comune lavaggio.

Percarbonato di sodio

Dopo il bicarbonato, c’è un altro ingrediente molto efficace che potete utilizzare: il percarbonato di sodio, un rimedio ecologico che potete utilizzare per avere teli più bianchi senza l’utilizzo della candeggina.

Si presenta sotto forma di polvere bianca e potete utilizzarlo sia per il lavaggio a mano che quello in lavatrice.

Vi basterà, quindi, aggiungere un misurino nella vaschetta della lavatrice e procedere con un lavaggio ad alte temperature o a temperature di almeno 40-50 gradi. Esso, infatti si attiva con temperature alte.

Allo stesso modo, per il lavaggio a mano, potete aggiungere un misurino in una bacinella di acqua calda e immergere i vostri teli. Lasciateli in ammollo per qualche ora o anche per tutta la notte. A questo punto, risciacquate e i vostri teli: saranno subito di un colore bianco splendente!

N.B Il percarbonato non è adatto per i tessuti in microfibra, rayon, seta o lana. Inoltre è consigliabile usare sempre i guanti.

Acqua ossigenata

Sebbene non sia un rimedio propriamente naturale, è comunque ecologico e, quindi, può essere utilizzato senza problemi: l’acqua ossigenata. Vi ricordiamo, però, di scegliere sempre quella a bassi volumi, perché non irritante e tossica.

Aggiungete, quindi, un cucchiaio in una bacinella contenente acqua tiepida e il gioco è fatto!

In alternativa, potete versare un cucchiaio in lavatrice per ogni lavaggio.

Latte freddo

Infine, c’è un ultimo rimedio che vogliamo proporvi, sebbene vi potrà sembrare un po’ strambo: il latte! Questo ingrediente, infatti, aiuta molto a sbiancare i capi e a renderli morbidissimi.

Immergete, quindi, i vostri teli in una bacinella riempita con il latte e lasciateli in ammollo per qualche ora. Dopodiché, procedete al lavaggio e lasciateli asciugare.

Ovviamente, questo metodo è consigliabile solo in caso di pochi teli che non comportano uno spreco eccessivo del latte.

Avvertenze

Sebbene i nostri rimedi siano delicati e non aggressivi, è sempre bene leggere le etichette di lavaggio per trovare la temperatura di lavaggio ottimale e per evitare di danneggiare la qualità del tessuto.

