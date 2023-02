Come Togliere gli Aloni Scuri intorno ai Sanitari

Ma quanto è faticoso lavare il bagno? Tantissimo! Lo sporco e il calcare, infatti, tendono a depositarsi davvero dappertutto.

Se solitamente, però, poniamo attenzione ai sanitari e alle macchie che si formano su queste superfici, lo stesso non è, invece, per gli aloni che si formano alla base dei sanitari.

Perciò, oggi vedremo insieme come toglierli in maniera facile e veloce con dei trucchetti casalinghi e naturali!

Aceto bianco

Innanzitutto, partiamo dall’aceto, un ingrediente in grado di sbiancare e smacchiare le più svariate superfici della casa grazie alle sue molteplici proprietà.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è applicare un po’ di aceto su una spugnetta e strofinarla delicatamente sull’alone scuro intorno alla base dei sanitari. Dopodiché, lasciate agire per circa 20 minuti, prima di strofinare ulteriormente per rimuovere tutto il nero. Infine, risciacquate, asciugate accuratamente e addio sporco!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto su pavimenti in marmo o pietra naturale perché potreste corroderli.

Acido citrico

Molto simile all’aceto è l’acido citrico, il quale vanta proprietà anticalcari tali da venire in nostro soccorso per pulire a fondo la lavastoviglie e la lavatrice!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e travasate, poi, la miscela così ottenuta in un flacone spray. A questo punto, vaporizzatela sul cerchio scuro intorno ai sanitari e lasciate agire per un po’ prima di strofinare con una spugnetta. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio molto efficace per togliere il cerchio scuro intorno ai sanitari prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà sbiancanti e pulenti. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per togliere le macchie gialle nel wc!

Mescolate, quindi, il bicarbonato di sodio con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto denso pastoso, dopodiché spalmatelo intorno alla base dei sanitari e fate agire per circa mezz’ora. Infine, non vi resta che strofinare con una spugnetta e risciacquare: l’alone sarà solo un brutto ricordo!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Limone

Ah il limone! Questo agrume è un must have nella pulizia domestica ecologica in quanto è in grado di sbiancare, smacchiare e sgrassare a fondo. Inoltre, sprigiona anche un odore inebriante in grado di profumare tutto il bagno!

Versate, quindi, il succo di 2 limoni e un bicchiere d’aceto in un flacone con spray, dopodiché vaporizzate la miscela così ottenuta sull’alone intorno ai sanitari. A questo punto, lasciate agire per circa mezz’ora, prima di strofinare con una spugnetta e risciacquare.

N.B Proprio come l’aceto, anche il limone non può entrare a contatto con marmo o pietra naturale.

Miscela pulente

In caso l’alone sia troppo scuro e non va via con i rimedi visti finora, allora è il caso di passare a un prodotto in grado di coniugare le proprietà di più ingredienti. Tutto ciò che vi occorre, quindi, sono:

2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o sciolto in scaglie

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio e mezzo di acqua ossigenata

In una ciotola, mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto denso, dopodiché applicatelo intorno alla base dei sanitari dove è concentrata la macchia nera e fate agire per tutta la notte. Il giorno dopo, strofinate delicatamente con una spugnetta e risciacquate.

Vi ricordiamo, inoltre, che l’acqua ossigenata sarà in grado anche di rimuovere le tanto temute macchie di muffa che spesso ritroviamo in bagno!

N.B. Per chi ha pavimenti delicati, potete creare il composto senza mettere l’acqua ossigenata.

Trucchetto del panno

Infine, vediamo un ultimo trucchetto in grado di togliere l’alone scuro in maniera facile e veloce. Di cosa parliamo? Del trucchetto del panno! Munitevi, quindi, di un panno che solitamente usate per lavare a terra e immergetelo nell’aceto fino a farlo impregnare completamente.

Dopodiché, dovrete semplicemente avvolgerlo intorno alla base dei sanitari e lasciare agire per almeno 2 ore. Infine, rimuovete lo sporco con una spugnetta e risciacquate. Questo stesso trucchetto può essere utilizzato anche per eliminare le macchie scure attorno ai rubinetti!

Se vuoi eliminare il calcare nel Wc

Se invece il problema è eliminare il calcare nel WC, questo video vi aiuterà a farlo tornare come nuovo:

Avvertenze

Vi ricordiamo di non strofinare energicamente sul silicone perché potreste compromettere la stabilità dei sanitari. Inoltre provate i rimedi riportati prima su angolini nascosti e evitate l’utilizzo di aceto, acido citrico e limone su pavimenti in marmo o pietra naturale perché rischiate di corroderli.