Come togliere i cattivi odori dal frigorifero con l’aceto

Il frigorifero, si sa, è davvero indispensabile nelle nostre case per la conservazione dei cibi e delle pietanze. A volte, però, diventa un vero e proprio incubo perché può essere davvero difficile averlo sempre pulito. La presenza di cibo al suo interno, infatti, è spesso causa di cattivo odore e di macchie che lo rendono sempre sporco e puzzolente.

Per questa ragione, questo elettrodomestico necessita di molta cura da parte nostra, così da essere sempre pulito e privo di odori spiacevoli. Per fortuna, però, basta soltanto un po’ di aceto per risolvere vari problemi che questo elettrodomestico ci presenta quotidianamente. Ebbene sì, bastano due bicchieri di aceto per sgrassare e profumare il frigorifero!

Aceto per pulire le pareti interne del frigo

Dal momento che l’aceto è un ingrediente che vanta proprietà sgrassanti, pulenti e deodoranti, risulta essere davvero efficace per pulire a fondo il nostro frigorifero e rimuovere macchie anche molto ostinate.

Le pareti interne del vostro frigorifero non sono estraibili, perciò la pulizia potrebbe essere abbastanza faticosa. Per fortuna, però, l’aceto ci aiuterà a renderla una “passeggiata”.

Innanzitutto, vi consigliamo di svuotare il vostro frigorifero. Dopodiché, tutto ciò che dovrete fare è diluire un bicchiere di aceto in circa 500 ml di acqua e agitare la miscela per far mescolare gli ingredienti.

A questo punto, immergete al suo interno una spugnetta non abrasiva, passatela sulle pareti e lasciatela agire per qualche minuto. Infine, risciacquate con un panno morbido imbevuto di acqua e asciugate accuratamente. Ovviamente, potete anche raddoppiare le dosi se le pareti risultano molto incrostate.

E voilà: le pareti del vostro frigorifero saranno pulite e prive di macchie!

Aceto per pulire ripiani e cassetti

Iniziamo dalla pulizia delle componenti estraibili, quali i ripiani, i cassetti e gli scaffali. Ovviamente, per una buona pulizia non avete bisogno necessariamente di rimuovere queste componenti.

La prima cosa da fare, quindi, è svuotare il frigorifero e cacciare fuori tutti i cibi conservati al suo interno, approfittando di quest’operazione anche per buttare via eventuali alimenti scaduti o andati a male, in quanto questi ultimi possono spesso essere la causa dei cattivi odori.

A questo punto, riempite una bacinella con circa 500 ml di acqua e versate un bicchiere di aceto al suo interno. Dopodiché, mescolate il tutto e immergete una spugna morbida all’interno della miscela così ottenuta prima di passarla più volte sui cassetti, sugli scaffali e sui ripiani.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente il tutto, per evitare la formazione di umidità. Se volete procedere, invece, con una pulizia più profonda, potete anche estrarre i cassetti, i ripiani e gli scaffali e metterli in ammollo per circa mezz’ora nella soluzione con aceto.

Aceto per togliere i cattivi odori

Dopo aver visto come pulire a fondo il frigorifero incrostato e macchiato, vediamo insieme come utilizzarlo per rimuovere i cattivi odori. L’aceto, infatti, non è solo efficace per detergere e sgrassare le superfici ma anche per deodorarle grazie alla sua funzione assorbi odore.

Non a caso, viene utilizzato anche per rimuovere la puzza di umidità e di muffa dalla lavatrice! Tutto quello che occorre fare è mettere mezzo bicchiere di aceto all’interno del frigo e lasciarlo per un’intera notte.

Vi consigliamo di usare aceto di mele o aceto bianco d’alcol e di non esagerare con le quantità perché l’odore forte potrebbe essere non piacevole da sentire. Potete utilizzare questo rimedio anche per prevenire i cattivi odori e lasciare, quindi, il bicchierino sempre nel frigorifero, avendo cura di cambiarlo ogni settimana.

Ovviamente, prima di procedere con il trucchetto del bicchiere, vi consigliamo di controllare sempre che il frigorifero non sia sporco. Talvolta, infatti, può capitare che vi siano delle macchie nascoste che producono cattivi odori. Inoltre, è bene sempre controllare che non ci siano alimenti andati a male; in questo caso, sbarazzatevene.

Ricordate, infatti, che l’aceto può essere un aiuto per rimuovere e coprire i cattivi odori, ma che l’ideale è capire quale sia l’origine e risolvere il problema. E …addio cattivi odori!

Pulizia profonda del frigo con l’aceto

L’aceto non è soltanto un alleato valido per eliminare i cattivi odori dal frigorifero. Possiamo servircene in modi diversi, soprattutto quando c’è bisogno di effettuare una pulizia più profonda!

Proprio per questo non può mai mancare l’aceto bianco di alcol, perché la sua efficacia non ha eguali, in più ha un odore meno persistente rispetto al tipico aceto di vino o di mele. Poi è estremamente economico.

Basterà diluire un bicchiere di aceto di alcol in una bacinella d’acqua e immergere un panno in microfibra, strizzarlo e passarlo dove occorre. Inoltre potrebbe essere necessario asciugare con un panno di cotone, così facciamo prima! In questo modo possiamo lavare gli scaffali e i cassetti in frigo eliminando ogni traccia di sporco, e addio puzza di cibo!

Per mantenere il profumo e la sensazione di pulito, a fine pulizia aggiungeremo il classico mezzo bicchiere d’aceto o anche un piattino con dei fondi di caffè.

Pulizia giornaliera del frigo con l’aceto

A dire il vero, se riusciamo a mantenere il Frigorifero pulito più o meno ogni giorno sarà molto più difficile trovare cattivi odori. Ecco i nostri suggerimenti per una pulizia giornaliera, veloce ma allo stesso tempo efficace! Non dovrete fare altro che munirvi di uno spruzzino, e riempirlo per due terzi di acqua. Con l’aiuto di un imbuto versate una tazzina piena di aceto bianco, chiudete lo spruzzino e agitatelo leggermente.

La soluzione ottenuta sarà un valido detersivo naturale per pulirle l’interno, l’acciaio e gli scaffali del frigo! Anzi, potrete anche lucidare il piano cottura o togliere il calcare dai rubinetti!

Come possiamo usarlo? È semplicissimo. Basta spruzzarlo su un pezzo di carta assorbente e passarlo delicatamente sugli scaffali o dentro i cassetti. Noterete che lo sporco andrà via subito e farà posto a un profumo fresco di limone e di pulito!