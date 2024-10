Come togliere la puzza che risale dallo scarico del WC?

Quante volte vi è capitato di aprire la porta del bagno e sentire un odore per niente piacevole pur dopo averlo pulito? Solitamente, questo deriva dagli scarichi del wc che potrebbero essere intasati, dalla formazione di batteri provenienti dalla rete fognaria, dalla fuoriuscita dei gas di scarico e dal silicone danneggiato attorno al water.

La bella notizia, però, è che è possibile rimuovere i cattivi odori dal wc ricorrendo a ingredienti che già avete in casa o, in ogni caso, facili da reperire. Qualsiasi sia la motivazione sarete felici di sapere che è possibile ricorrere a dei trucchetti casalinghi e naturali per togliere la puzza dallo scarico del wc.

Aceto

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di neutralizzare i cattivi odori in maniera facile e veloce, non si può non menzionare l’aceto, il quale vanta anche proprietà pulenti, smacchianti e anticalcare.

Per utilizzarlo nel vostro wc, quindi, iniziate con l’asciugare la tazza del water utilizzando uno sturalavandino, in modo da assorbire tutta l’acqua in eccesso e far sì che l’aceto possa agire in maniera efficace, senza essere diluito con l’acqua.

Dopodiché, versate nella tazza un litro di aceto bianco bollente e lasciate agire per circa mezz’ora. A questo punto, aggiungete nel wc, anche un litro di acqua bollente procedendo lentamente e fate agire per altri quindici minuti. Infine, non vi resta che tirare lo sciacquone o fare scorrere una quantità abbondante di acqua fredda per sciacquare a fondo l’aceto.

Bicarbonato e acido citrico

Oltre all’aceto, vale la pena menzionare anche la combinazione di altri due ingredienti in grado di generare una reazione meccanica che vi aiuterà a pulire lo scarico del wc e a liberarlo dai cattivi odori: il bicarbonato e l’acido citrico, i quali sono noti per essere disgorganti naturali.

Inoltre, hanno la proprietà di neutralizzare in maniera veloce i cattivi odori! Aggiungete, quindi, una tazza di bicarbonato nel fondo del wc e, nel frattempo, sciogliete 200 grammi di acido citrico in un litro d’acqua calda.

Versate, quindi, la miscela così ottenuta nel wc e noterete che avverrà una reazione chimica effervescente tra bicarbonato e acido citrico per cui si formerà una sorta di schiuma e sentirete “frizzare”: questa reazione vi aiuterà a liberare lo scarico. Infine, versate un pentolino di acqua molto calda per liberare maggiormente lo scarico da tutti i residui, facendo sempre molta attenzione a non scottarvi.

Bicarbonato e sale

Un altro accostamento di ingredienti molto efficace per rimuovere i cattivi odori dallo scarico del wc consiste nel combinare insieme il bicarbonato con il sale.

Il sale, infatti, vanta una forte proprietà assorbente in grado di assorbire i cattivi odori! Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato in casa per rimuovere la puzza di chiuso!

Riempite, quindi, un bicchiere per metà di sale e per metà di bicarbonato e versate il tutto nel wc. Dopodiché, aspettate qualche secondo e versate circa 1 litro di acqua bollente. Gli scarichi saranno liberi e dei cattivi odori non ci sarà traccia!

Bombe wc fai da te

Vediamo come realizzare delle bombe fai da te da utilizzare all’occorrenza per pulire a fondo il wc e per liberarlo dallo sporco e dai cattivi odori! Tutto ciò di cui avrete bisogno sarà:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

1/2 cucchiaio di detersivo per piatti biologico

stampi per ghiaccio, meglio se in silicone

Iniziate, quindi, con il versare in una ciotola il bicarbonato e l’acido citrico e aggiungete, poi, il detersivo per i piatti, preferibilmente fatto in casa. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto dalla consistenza simile a quella della “sabbia bagnata”, dopodiché aggiungete (se lo preferite) anche alcune gocce di olio essenziale per dare una nota molto profumata alle vostre bombe.

Vi consigliamo di prediligere fragranze fresche quali il limone, il mandarino, l’arancia e la menta così da coprire ulteriormente la puzza. Una volta ottenuto questo composto, versatelo negli stampini di silicone e lasciatelo asciugare completamente almeno per 4 ore (o di più).

Quando saranno completamente asciutti, estraeteli con delicatezza dallo stampino e metteteli in un barattolo preferibilmente di vetro. Per l’utilizzo, vi basterà gettare la bomba fai da te nel wc, lasciare agire anche per tutta la notte e tirare lo sciacquone il giorno dopo. Il vostro wc sarà pulito e profumato come non mai!

Miscela profumata

Se oltre a neutralizzare i cattivi odori, volete anche profumare il vostro wc, allora ecco la miscela profumata che fa per voi! Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Mezzo cucchiaino di olio essenziale che preferite

Innanzitutto, lasciate sciogliere l’acido citrico in un litro d’acqua e mescolate. Dopodiché, aggiungete l’olio essenziale della fragranza che più preferite e travasate tutta la miscela all’interno di un vaporizzatore.

Per gli oli essenziali, vi consigliamo di utilizzare il tea tree oil per un azione antibatterica e pulente o l’olio essenziale al limone per ricavare una fragranza fresca ed estiva. Spruzzatela, quindi, nel wc, lasciate agire, dopodiché tirate lo sciacquone: addio cattivi odori provenienti dal wc!

Sale

C’è ancora un altro ingrediente da dispensa in grado di assorbire i cattivi odori provenienti dallo scarico del wc: il sale. La sua funzione assorbente, inoltre, è una manna dal cielo anche per ridurre il tasso di umidità in casa!

Per un effetto più efficace, vi consigliamo di combinarlo con il bicarbonato. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire un bicchiere per metà di sale e per metà di bicarbonato. Nel frattempo, portate ad ebollizione in una pentola 1 litro di acqua. A questo punto, versate il bicchiere riempito di sale e bicarbonato nel wc, aspettate qualche secondo e versate anche l’acqua bollente. Non solo i cattivi odori saranno eliminati, ma avrete sturato anche il vostro wc!

Lievito di birra

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, eppure il lievito di birra è davvero una manna dal cielo per eliminare i cattivi odori provenienti dal wc e per liberarlo quando è intasato a causa dell’accumulo di peli, capelli e così via. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di aggiungere due bicchieri d’acqua in un pentolino e aggiungere un cubetto di lievito quando l’acqua sarà arrivata a bollore. A questo punto, fatelo sciogliere, versate la miscela nel wc e fate agire tutta la notte: i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!