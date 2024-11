Come togliere la puzza di chiuso dall’armadio?

Capita spesso di aprire l’armadio e avvertire una pungente puzza di chiuso. Durante l’inverno, si sa, l’umidità diventa un gran problema non solo all’esterno ma anche negli ambienti chiusi della nostra casa. In realtà, quella puzza altro non è che la puzza di chiuso dovuta alla mancanza di circolazione di aria in questo ambiente e all’accumulo di polvere. E può essere davvero fastidiosa perché, spesso, si trasferisce sui nostri vestiti e sulla la nostra biancheria. Perciò oggi vi darò alcuni consigli su come eliminare l’odore di chiuso dagli armadi con rimedi naturali.

Prima di iniziare

Prima ancora di vedere alcuni trucchetti per sbarazzarvi di questa puzza, è bene procedere con la pulizia dell’armadio, in modo da debellare l’origine del cattivo odore dalla radice. Iniziate, quindi, con il rimuovere le vecchie custodie proteggi abiti dei vostri vestiti e di lavarle o sostituirle, in modo da eliminare tutta la polvere. Dopodiché, tirate fuori tutti i vostri capi e spolverate tutto l’armadio con un panno in microfibra. A questo punto, passate un panno imbevuto in una miscela composta da acqua calda e mezza tazza di aceto e lasciate le ante aperte in modo da far asciugare accuratamente.

Assorbi-umidità fai da te

Iniziamo dal realizzare un assorbi-umidità fai da te, in grado di abbassare il tasso di umidità nella vostra casa e nel vostro armadio. Il procedimento è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno sarà:

500 grammi di sale grosso

3 bustine di tè aromatizzato

5 gocce di olio essenziale

2 Vasetti di vetro

1 busta di plastica

Prendete, quindi, una busta di plastica e ritagliate due quadrati tanto grandi da ricoprire l’orlo dei vasetti di vetro. Dopodiché, versate in ogni barattolo 250 grammi di sale e il contenuto di una bustina e mezza di tè e mescolate bene i due ingredienti.

A questo punto, aggiungete le gocce di olio essenziale scelto, ricoprite i barattoli con i quadratini di plastica precedentemente ritagliati e lasciate i barattoli chiusi per 3 giorni, ricordandovi di chiuderli con il coperchio e di agitarli ogni tanto per amalgamare bene gli ingredienti.

Infine, non vi resta che togliere il tappo e metterli negli angoli dell’armadio o comunque in una posizione che non sia d’intralcio: addio puzza di umidità!

Fondi di caffè

Un altro rimedio molto efficace per assorbire l’umidità nell’armadio e per evitare di farla “attaccare” sui capi, consiste nell’utilizzare i fondi di caffè, i quali vantano una forte proprietà assorbente e anti odore. Non a caso, vengono utilizzati anche in frigorifero per assorbire la puzza.

Mettete, quindi, i fondi di caffè in alcune ciotoline e posizionatele, poi, negli angoli del vostro armadio. Lasciateli agire fino ad assorbire tutta la puzza di umidità e ricordatevi di cambiarli ogni 2 o 3 giorni per rendere questo rimedio sempre efficace: l’umidità nel vostro armadio sarà solo un brutto ricordo!

Bicarbonato

Se c’è un ingrediente da dispensa noto proprio per la sua capacità assorbente e anti-odore questo è proprio il bicarbonato, il quale è in grado di assorbire anche i cattivi odori in cucina!

Riempite, quindi, una ciotola piccola con il bicarbonato e posizionatela nell’armadio, ricordando, anche in questo caso, di cambiarla una volta a settimana. In alternativa alla ciotola, è possibile anche riempire di bicarbonato alcuni sacchetti traspiranti da appendere, poi, tra i vestiti nell’armadio.

Se volete, poi, anche profumare questi sacchettini, allora potete creare una pasta densa con bicarbonato e 5 o 6 gocce di olio essenziale a vostro piacimento. Non solo potrete notare una riduzione dell’umidità nell’armadio, ma i vostri capi saranno più profumati a lungo !

Riso

Come i fondi di caffe, il bicarbonato e il sale, anche il riso è in grado di assorbire molto. In questo caso, quindi, vi consigliamo di riempire alcuni sacchetti di cotone con del riso e metterli, poi, negli angoli dell’armadio o tra i vestiti.

Il riso aiuterà, quindi, ad assorbire l’acqua naturalmente e farà sì che venga ridotto il tasso di umidità nell’armadio! Vi ricordiamo, inoltre, che il riso può essere utilizzato anche per togliere i cattivi odori in bagno!

Profumatore agli agrumi

Infine, vediamo un ultimo rimedio per ridurre l’umidità nell’armadio e per non avere panni che puzzano: il profumatore anti-umidità agli agrumi, il quale a differenza degli altri rimedi porterà anche un buon profumo! Vi basterà, quindi, sbucciare 2 arance o 2 mandarini i e lasciare essiccare le bucce in un luogo asciutto e buio per circa un mese.

Dopodiché, mettete le bucce essiccate di questi agrumi in alcuni sacchetti di tela o cotone, aggiungete anche dei chiodi di garofano se lo preferite e posizionateli nell’armadio tra i vestiti: non solo l’umidità verrà assorbita, ma noterete anche un profumo inebriante tutto naturale ogni qualvolta aprirete il vostro armadio!

Sacchetti profumati

Per togliere la puzza di vecchio nel vostro armadio, potete anche utilizzare dei sacchetti profumati con fiori, spezie e bucce di agrumi essiccate. Vi basterà prendere un sacchetto di stoffa, inserire all’interno fiori, spezie e bucce di agrumi essiccate e posizionarli, poi, tra i vestiti nell’armadio. In alternativa, potete anche versare alcune gocce di olio essenziale su alcuni batuffoli di ovatta e inserirli nei sacchetti.

Gessetti profumati

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che potete provare se avete voglia di realizzare qualcosa di veramente speciale a casa: i gessetti profumati fai da te. Per realizzarli, dovrete munirvi di due bicchieri di gesso per calchi, 1 bicchiere di acqua, alcune gocce di olio essenziale e delle formine. Iniziate, quindi, con l’aggiungere il bicchiere di acqua e i due bicchieri di gesso in una ciotola, dopodiché mescolate fino a quando il gesso non sarà completamente sciolto. A questo punto, aggiungete le gocce dell’olio essenziale, versate tutto il composto in alcune formine e quando il gesso si sarà completamente asciugato, mettetelo nei vostri armadi o nei vostri cassetti.

Come evitare i cattivi odori nell’armadio

Una volta visti i rimedi naturali per eliminare l’odore di vecchio dall’armadio, passiamo ora a vedere come fare per evitare e prevenire che si formino.

Evitare i vestiti umidi o bagnati

Cercate di assicurarvi sempre che i vostri capi siano completamente asciutti quando li riponete nel vostro armadio. I capi umidi o bagnati, infatti, contribuiscono fortemente a creare quell’odore di muffa e di chiuso. Quindi, vi consigliamo sempre di asciugarli accuratamente dopo il lavaggio. Inoltre, è preferibile che li lasciate asciugare all’esterno.

Sistemarli in scatole e organizzatori

È davvero importante riordinare e riorganizzare il proprio armadio così da permettere una maggiore circolazione dell’aria. Vi consigliamo, infatti, di utilizzare delle scatole e degli organizzatori per armadi in grado da tenere i vostri capi più ordinati. Evitate, però, l’uso di contenitori di plastica e preferite sempre cesti intrecciati o metallici che lasciano passare più aria.

Evitare tappeti e carte da parati

Se per caso avete dei tappeti o carte da parati all’interno degli armadi, vi consigliamo di rimuoverli, perché intrappolano tutta l’umidità e i cattivi odori che restano, così, impregnati. In questo modo, rendono i cattivi odori ancora più difficili da eliminare. Inoltre, isolano ulteriormente il vostro armadio e non permettono, così, la circolazione dell’aria.

Fare una pulizia regolare

Anche se può risultare abbastanza faticoso, il modo per prevenire maggiormente la puzza negli armadi è quello di pulirli regolarmente. La pulizia regolare, infatti, aiuta a prevenire la proliferazione dei batteri e a dare una ventata di freschezza ai vostri armadi. Vi consigliamo, quindi, regolarmente, di portare tutti i vostri capi fuori dall’armadio, di spolverarlo e di pulire con un panno su

tutte le superfici.

Lasciate, poi, arieggiare il vostro armadio per un po’, prima di riporre tutti i capi all’interno. Inoltre vi consigliamo di verificare sempre che non ci siano avanzi di cibo nelle tasche dei capi prima di riporli nell’armadio. Le piccole briciole, infatti, favoriscono la formazione dei batteri. Infine, è consigliabile lavare sempre i vostri capi prima di riporli nell’armadio.