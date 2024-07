Come togliere le macchie di cera alla citronella sul pavimento del balcone

Immaginiamo una bella serata estiva, il balcone illuminato da candele profumate alla citronella che creano un’atmosfera magica e tengono lontane le zanzare.

Tutto perfetto, fino a quando non ci accorgiamo, quasi sempre il giorno dopo, di avere delle macchie di cera ben impresse sul pavimento.

Succede sempre anche a voi, non è vero? Bene, non temete, perché eliminare queste macchie non è così difficile come sembra, soprattutto se sapete come fare!

Rimedi per ammorbidire la macchia

La prima mossa è rendere più semplice l’eliminazione della cera, che solitamente si indurisce rendendo la pulizia una vera e propria sfida. Vediamo per un attimo come faccio io:

Utilizzo l’ asciugacapelli per riscaldare delicatamente la cera, impostandolo a una temperatura media per non rischiare di danneggiare il pavimento. Il calore farà sciogliere la cera, rendendola più facile da asportare.

per riscaldare delicatamente la cera, impostandolo per non rischiare di danneggiare il pavimento. Il calore farà sciogliere la cera, rendendola più facile da asportare. Metto subito dopo della carta da cucina sopra la parte riscaldata per assorbire la cera liquida. A volte è necessario ripetere questa operazione più volte, soprattutto se le macchie sono grandi e tenaci.

sopra la parte riscaldata per assorbire la cera liquida. A volte è necessario ripetere questa operazione più volte, soprattutto se le macchie sono grandi e tenaci. Se dovesse rimanere qualche residuo, uso un panno imbevuto di alcol per rimuovere le ultime tracce. L’alcol sgrassa e pulisce senza intaccare il pavimento.

Se invece temete che il pavimento possa assorbire la cera, usiamo un rimedio completamente opposto… il ghiaccio! Passandolo sulla macchia per qualche secondo, diventerà talmente dura che si staccherà da sola. Ovviamente dipende sia dalla qualità della cera che dal tipo di pavimento.. ma accadrà quel che vedrete in questo video:

Che rimedi usare per togliere l’alone in base al pavimento

Dopo aver rimosso la cera dal pavimento, a volte può rimanere un alone. Ogni tipo di superficie ha le sue peculiarità e richiede un trattamento adeguato, qui sotto vi spiego come procedo in base al tipo di pavimento:

Per pavimenti in ceramica

Nei pavimenti in ceramica, dopo aver tolto la cera, preparo una soluzione di acqua calda e aceto bianco (un bicchiere di aceto ogni litro d’acqua). Questa miscela, applicata con uno straccio, agisce efficacemente su eventuali residui, lasciando la superficie pulita e senza aloni, grazie alle proprietà sgrassanti e lucidanti dell’aceto.

Per pavimenti in terracotta

La terracotta, essendo più porosa, richiede una cura speciale. Per rimuovere gli aloni uso un po’ di amido di mais. Ha notevoli capacità, utili per assorbire il grasso e l’unto che lascia la cera sul pavimento.

Dopo aver lasciato agire anche per un’ora, pulisco con un secchio d’acqua, 1 bicchiere di aceto e un goccio di sapone per piatti, per sgrassare il tutto.

Per pavimenti in legno

Il legno è delicato e prezioso, quindi, per evitare danni, uso un panno morbido imbevuto di una soluzione composta da acqua e sapone neutro naturale. Gli aloni scompaiono, e il legno rimane protetto e lucido, pronto a brillare sotto il sole o le stelle.

In ogni caso, meglio sempre provare prima in una zona nascosta per evitare di danneggiare il pavimento. Occorre sempre procedere in modo molto delicato.