Gli utilizzi che preferisco con l’aceto bianco di alcol per la casa

La mia routine di pulizia domestica è cambiata nel corso degli anni. Ora so bene i prodotti che mi aiutano davvero e quelli che non preferisco utilizzare. Tra gli scaffali della mia dispensa, un prodotto in particolare regna sovrano: l’aceto bianco di alcol.

Per anni ho cercato di ridurre l’uso di prodotti chimici nella mia casa, e l’aceto si è rivelato un tesoro nascosto in piena vista. Come me, spero potrete scoprire il potere e la versatilità di questo ingrediente semplice ma efficace.

Lo uso per il frigorifero

Ricordo ancora la prima volta che ho usato l’aceto per pulire il frigorifero. Ero scettica, ma decisa a provare, perché mia madre aveva comprato del pesce fresco, ma aveva lasciato cattivi odori nel frigo.

Ho imbevuto un panno umido in una soluzione di acqua e aceto (in parti uguali), e l’ho passato delicatamente sugli scaffali. In quel momento non c’è stato nemmeno bisogno di risciacquare, gli scaffali del frigo erano non solo puliti ma anche completamente privi di odori.

Perciò da quel momento lo uso sempre, sia per una pulizia rapida, ma anche per una pulizia profonda di tutte le componenti del frigorifero.

È il mio tocco finale per l’acciaio della cucina e del bagno

Ah, il piano cottura e il lavandino, sempre una sfida da pulire, specialmente dopo una lunga sessione di cucina.

Ma qui entra in gioco ancora una volta l’aceto bianco di alcol. Inizio con la pulizia abituale, dove magari uso il sapone giallo per sgrassare a fondo.

Dopodiché non dimentico un ultimo passaggio con un panno inumidito con un goccio di aceto, elimina ogni alone e odore residuo. Credo sia uno di quei pochi rimedi naturali che mi soddisfano davvero, anche perché non uso più l’anticalcare!

Visto che parliamo di acciaio e di calcare, vi è mai capitato di osservare i vostri rubinetti e pensare “Ma erano così opachi da sempre?” A me sì.

E l’aceto di alcol è stato la mia risposta. Un semplice spray fai da te, fatto con acqua e aceto, o anche solo un panno umido con aceto, e i rubinetti ritornano a splendere come se fossero nuovi, togliendo via calcare e macchie d’acqua in un attimo.

Lo uso in Lavastoviglie

La lavastoviglie per me è un’ottima alleata, ma a volte tende ad accumulare odori poco gradevoli, soprattutto se non aziono il programma subito. Poiché siamo in due, cerco di limitare sprechi di energia e acqua, e mi capita di farne una ogni due giorni (se non ho cucinato molto, ovviamente).

E chi avrebbe mai pensato che l’aceto di alcol potesse risolvere anche questo problema? Aggiungendone un po’ sul fondo, non solo elimino i cattivi odori, ma lo uso con successo come brillantante. I piatti escono puliti, brillanti e senza tracce di odori sfavorevoli!

È un ottimo trucco per lucidare i vetri!

Amo la luce naturale in casa, ma apprezzo un po’ di meno le mie finestre quando noto ditate e aloni vari (per non parlare degli specchi!).

Poiché l’aceto ha proprietà anticalcare, potrebbe aiutarci moltissimo per pulire e lucidare vetri e specchi.. Uno spruzzo d’acqua e aceto, una passata veloce, un risciacquo e un asciugatura, ed ecco che vetri e specchi tornano a essere talmente puliti che quasi non li si vede più.

Se sono molto sporchi, per esempio a causa della pioggia, potete aggiungere giusto un goccio di sapone per piatti.

Il dibattito con acido citrico: Qual è il più ecologico? L’aceto è inquinante?

In quest’era di consapevolezza ecologica, è normale porsi domande sui prodotti che utilizziamo. Tra l’aceto e l’acido citrico, entrambi vantano buone credenziali verdi, ma negli ultimi tempi si preferisce usare l’acido citrico.

È completamente biodegradabile e meno impattante sull’ambiente. Anche se delle ricerche recenti hanno dimostrato che la quantità di acido acetico contenuta nell’aceto è così “impercettibile” che non inquina l’ambiente come pensiamo.

Insomma, staremo a vedere! Nel mio piccolo cerco di usarlo in quantità moderate, ma la sua efficacia e il suo prezzo sono imbattibili!