Senza le posate, sarebbe impossibile gustare tutti i cibi senza sporcarci. Questi strumenti, infatti, sono i nostri migliori alleati durante il pranzo e la cena.

Spesso, però, pur dopo averle lavate in lavastoviglie, è facile ritrovarsi delle macchie di ruggine sulle posate che ci impediscono di utilizzarle.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere le macchie di ruggine sulle posate dopo la lavastoviglie ricorrendo solo ad ingredienti casalinghi e naturali!

Posate in argento

Le posate non sono tutti uguali, in quanto possono essere di diverso materiale. Molte di noi, infatti, posseggono le posate in argento, le quali sono solitamente lucide e brillanti.

Bicarbonato

Per pulire questa tipologia di posate, vi suggeriamo innanzitutto di utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie di ruggine.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un litro di acqua in una pentola, aggiungere circa 50 grammi di bicarbonato e portare il tutto ad ebollizione.

Dopodiché, aspettate che la miscela si raffreddi un po’, travasatela nella vaschetta del lavello e mettete in ammollo le posate arrugginite per circa un’ora.

A questo punto, strofinate con una spugnetta o uno spazzolino da denti vecchio con spatole morbide, risciacquate e asciugate con un panno asciutto e morbido.

Sale e fogli di alluminio

Per le posate di argento vanno bene tutti i trucchetti casalinghi che utilizziamo per lucidare l’argento in generale. Per questo, citiamo il trucchetto del sale e dei fogli di alluminio.

In questo caso, dovrete semplicemente mettere un foglio di alluminio sul fondo di un recipiente avendo cura di rivolgere il lato lucido verso l’alto e appoggiando, poi, le posate sopra.

Dopodiché, versate 3 cucchiai di sale grosso da cucina (o di più) in modo da coprire tutte le posate. A questo punto, versate delicatamente (e facendo molta attenzione a non scottarvi) un po’ di acqua bollente e aspettate circa una mezz’ora.

Infine, quando l’acqua si sarà intiepidita, togliete le posate in argento dal recipiente, estraete le posate in argento, risciacquatele e asciugatele con un panno in microfibra.

N.B Vi preghiamo di fare attenzione all’utilizzo dell’acqua calda e di non scottarvi.

Acqua di patate

Un ultimo trucchetto utile in caso di posate arrugginite prevede l’utilizzo dell’acqua di patate, la quale è nota anche per la sua capacità di lucidare l’argento annerito e ossidato.

Prendete, quindi, 3 o 4 patate e mettetele in una pentola contenente acqua. Dopodiché, accendete il fuoco e lessatele come se le doveste mangiare. A questo punto, toglietele dall’acqua, immergete le posate nell’acqua delle patate e lasciatele in ammollo per circa 20 minuti.

Infine, non vi resta che risciacquarle e asciugarle con un panno asciutto e pulito.

Posate in acciaio

Una volta visto come togliere le macchie di ruggine dalle posate in argento, vediamo insieme come togliere invece la ruggine dalle posate di acciaio inox.

Aceto

Quando si parla di ingredienti in grado di lucidare l’acciaio, non si può non menzionare l’aceto, il quale viene utilizzato anche per far brillare il piano cottura!

Riempite, quindi, la vaschetta del lavello con acqua tiepida e aggiungete, poi, 1 bicchiere colmo di aceto.

Dopodiché, immergete le posate all’interno della miscela così ottenuta e lasciatele in posa per circa mezz’ora. Infine, risciacquatele e che lucentezza!

Limone e bicarbonato

Ora passiamo a una combinazione molto efficace che prevede l’utilizzo del limone e del bicarbonato, entrambi efficaci per togliere la ruggine e per lucidare!

Versate, quindi, le posate in una ciotola, dopodiché cospargetele con del bicarbonato e del sale fino a ricoprirle interamente. A questo punto, versateci sopra 1 bicchiere di succo di limone e aggiungete anche l’acqua calda.

Lasciate in posa per circa 15 minuti e quando l’acqua sarà diventata tiepida, risciacquate le posate e asciugatele con un panno in microfibra.

Pasta pulente

Infine, vediamo come realizzare una pasta pulente e abrasiva, ricorrendo a due ingredienti: il sale e l’aceto.

Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete versare un po’ di sale in una ciotola e aggiungere l’aceto a filo fino ad ottenere una sorta di pasta densa.

A questo punto, servitevi di una spugnetta per strofinare questo composto sulle posate in acciaio e fate agire. Infine, risciacquatele e asciugatele con un panno in microfibra.

Avvertenze

Ricordiamo che è importante seguire le indicazioni di produzione e assicurarsi della qualità del materiale, onde evitare di rovinare le posate.