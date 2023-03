Come Togliere le Macchie dalle Scarpe Bianche? 5 Trucchi salva-fatica

Con l’arrivo della primavera, è ora di sfoggiare le tanto amate scarpe bianche che sono versatili e possono essere utilizzate per ogni outfit senza rinunciare al gusto.

Il problema, però, è che essendo chiare, tendono facilmente a sporcarsi e a macchiarsi, risultando spesso vecchie e usurate pur non essendolo.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere le macchie di sporco dalle scarpe bianche con rimedi casalinghi e naturali!

Pasta di bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti e sbiancanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia fino ad ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, passate questa pasta sulle vostre scarpe bianche e strofinate con uno spazzolino da denti, avendo cura di concentrarvi soprattutto sui punti dove sono presenti più macchie.

Infine, versate le scarpe in una bacinella contenente acqua tiepida, bicarbonato e aceto e lasciatele in ammollo per un po’ prima di risciacquarle sotto acqua corrente tiepida: saranno come nuove!

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente dalle proprietà pulenti molto delicate è il sapone di Marsiglia, il quale è considerato anche uno smacchiatore universale!

In questo caso, quindi, inumidite la scarpa bianca, dopodiché strofinate il sapone di Marsiglia direttamente sulle macchie. Servitevi, poi, di una spazzola o uno spazzolino per strofinare ulteriormente e risciacquate le calzature con acqua tiepida fino a rimuovere le tracce di sapone. Addio nero dalle vostre scarpe bianche!

Succo di limone

Dopo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia, non poteva mancare all’appello il limone, l’agrume noto a partire dalle nostre nonne per la sua azione sbiancante e smacchiante.

Versate, quindi, il succo di 5 limoni in un secchio con acqua calda, dopodiché immergete le scarpe nella miscela così ottenuta e lasciatele in ammollo per circa 3 ore.

A questo punto, risciacquatele e noterete che saranno bianche come non mai! Se le macchie, però, risultano essere particolarmente ostinate, allora potete pretrattarle aggiungendo il bicarbonato e il limone direttamente sulla macchia e strofinando delicatamente con una spazzola.

Amido di mais

Forse vi potrà sembrare un trucchetto strambo, eppure è una manna dal cielo per smacchiare le vostre scarpe bianche. Di cosa stiamo parlando? Dell’amido di mais, molto spesso utilizzato anche per togliere l’umidità dalle scarpe grazie alla sua proprietà assorbente.

Vi basterà, quindi, ottenere una sorta di pasta mescolando l’amido di mais con acqua quanto basta fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopodiché, spalmatelo sulle scarpe e strofinate delicatamente con uno spazzolino da denti.

Dentifricio

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo del dentifricio. Esatto, proprio quello che usiamo per pulire e sbiancare i nostri denti. Questo prodotto, infatti, svolge una funzione sbiancante e leggermente abrasiva in grado di rimuovere le macchie nere sulle vostre scarpe.

Servendovi di un vecchio spazzolino da denti, quindi, strofinate un po’ di dentifricio su tutta la superficie della scarpa e ripetete l’operazione fino a rimuovere tutte le macchie. Dopodiché, risciacquate le scarpe delicatamente con acqua tiepida e il gioco è fatto!

Video della pulizia

E se volete un video per vedere tutti i rimedi per pulire le vostre scarpe bianche, ecco a voi!

Altri consigli utili per pulire le scarpe bianche

Finora abbiamo visto come pulire la superficie delle scarpe bianche in modo da non farle risultare vecchie e usurate. Oltre alle scarpe, però, è bene dedicarsi anche alla pulizia delle suole e dei lacci.

Vi consigliamo, quindi, di rimuovere i lacci e le suole estraibili e di metterli, poi, in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e bicarbonato o acqua e sapone di Marsiglia e di strofinarli delicatamente prima di risciacquarli.

Inoltre, vi suggeriamo di procedere sempre con il lavaggio a mano perché permette una pulizia profonda delle vostre scarpe bianche.

Avvertenze

Seguite sempre le etichette di lavaggio presenti all’interno delle vostre scarpe per pulirle nel modo giusto ed evitare di rovinarle.