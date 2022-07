Se dovessimo decretare un oggetto prezioso in casa quello sarebbe senza dubbio la lavatrice!

Pensate a quanto tempo impiegheremmo a lavare i panni se non avessimo quest’elettrodomestico a salvare le nostre giornate!

Tuttavia spesso capita che si possono accumulare cattivi odori che si trasferiscono anche sui panni.

Per questo oggi vedremo insieme 5+1 metodi naturali da usare nel caso in cui la lavatrice puzza!

Acido citrico

L’acido citrico ormai è uno degli ingredienti più diffusi in lavatrice ed è ottimo anche per privarla dei cattivi odori!

Quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, successivamente mettete tutti in lavatrice e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Una volta finito, vedrete che non avrete la minima puzza e la lavatrice sarà anche super pulita!

Aceto bianco

Se dovessimo determinare un ingrediente che si sposa perfettamente con tutte le cose da fare in lavatrice, quello è l’aceto bianco!

Stiamo parlando di un prodotto super sgrassante, ecologico ed economico, inoltre è la soluzione ideale per la puzza in lavatrice.

Mettete 2 tazze d’aceto nel cestello e avviate un lavaggio a vuoto sempre a temperature alte in modo da ottenere l’efficacia desiderata.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Inoltre, se avete anche un po’ di calcare nel cestello, dopo il lavaggio a vuoto sarà andato via!

Sale grosso

Il sale grosso è un’ottima risorsa non solo come condimento in cucina, ma è fantastico anche in lavatrice!

Basterà fare un lavaggio a vuoto con mezzo kg di sale in lavatrice, vi ricordo di usare una temperatura alta perché altrimenti il sale non si scioglierà.

Quest’ingrediente assorbe l’umidità in modo naturale e togliere i cattivi odori, per cui potrebbe essere la soluzione ideale!

Il mio libro dei Rimedi Naturali!

Me l'avete chiesto in tantissime e finalmente mi sono decisa! Ho appena pubblicato il libro con oltre 200 rimedi naturali per la casa! E' la raccolta di tutti i rimediucci che quotidianamente vi consiglio qui sul sito e sul Gruppo Facebook! E' possibile acquistarlo online! Spero ti piaccia!



Bicarbonato di sodio

Tra i vari rimedi non poteva di certo mancare il nostro caro bicarbonato di sodio!

Le nostre Nonne amavano usarlo per il bucato a mano e ancora oggi è estremamente diffuso in lavatrice, soprattutto per sbiancare i panni.

Come saprete, il bicarbonato proprio come gli altri ingredienti, cattura i cattivi odori in poco tempo.

Dunque mettete in lavatrice 1 tazza colma di bicarbonato di sodio e avviate un lavaggio a vuoto!

Soluzione per profumare

Ora vediamo una soluzione per profumare la lavatrice ogni volta che termina un lavaggio così da non farla puzzare!

Ingredienti

500 ml d’acqua

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

7 gocce di olio essenziale alla lavanda

Dovrete anzitutto sciogliere il bicarbonato di sodio nell’acqua, successivamente aggiungete l’olio essenziale e versate tutto in un flacone spray.

Vaporizzate un po’ di soluzione nel cestello a fine di ogni lavaggio e sentirete che profumo!

A cosa fare attenzione

In ultimo vediamo delle cose a cui fare attenzione per non far accumulare la puzza nella lavatrice:

Non lasciare i panni sporchi all’interno del cestello per troppo tempo, ma metterli direttamente quando bisogna avviare il lavaggio.

per troppo tempo, ma metterli direttamente quando bisogna avviare il lavaggio. Fare attenzione alla pulizia mensile della lavatrice con lavaggi a vuoto (seguite quelli suddetti) e delle singole parti come cassettino, filtro e così via.

della lavatrice con lavaggi a vuoto (seguite quelli suddetti) e delle singole parti come cassettino, filtro e così via. Arieggiare la lavatrice a fine lavaggio per sfumare l’umidità e non far accumulare l’acqua.

per sfumare l’umidità e non far accumulare l’acqua. Pulire la guarnizione dopo ogni lavaggio così non diventa nera e non accumula residui dati dai vestiti.

Avvertenze

Consigliamo di leggere sempre eventuali istruzioni di fabbrica della lavatrice. Semmai la puzza dovesse continuare anche dopo i vari lavaggi a vuoto, è il caso di consultare un esperto.