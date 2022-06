Gli agrumi sono sempre un asso nella manica quando si vogliono prediligere dei rimedi naturali per la casa!

Il limone, in particolare, è quello più diffuso ed amato, ma sapete che le sue bucce possono essere preziose per tantissime faccende domestiche?

Siete curiosi di sapere di cosa sto parlando? Vediamo insieme come usare le bucce di limone per la casa!

Via cattivi odori

Il primo modo per usare le bucce di limone è per mandare via i cattivi odori!

Vediamo insieme quali sono le aree della casa dove questi si insinuano maggiormente!

Dal frigo

Togliere i cattivi odori dal frigo a volte può diventare una vera e propria impresa!

Quando colano delle bevande o vengono messi dei cibi forti per troppo tempo, capita sempre di aprire la porta e avvertire quella puzza insostenibile.

Ebbene, in casi del genere non dovrete far altro che mettere una ciotolina piena di bucce di limone nel frigo e attendere qualche giorno.

In questo tempo le bucce assorbiranno tutti gli odori!

Dalla cucina

Anche in cucina possiamo trovare spesso e volentieri delle puzze che vogliamo subito scacciare via!

Pensiamo alla puzza d’uovo, a quella di pesce, le tazze con il latte lasciate per troppo tempo nel lavello e chi più ne ha più ne metta!

Ed è proprio in una situazione del genere che si fanno spazio le bucce di limone venendo in nostro soccorso!

Dovrete mettere ad infusione le bucce in un pentolino con acqua. Quando sarà arrivato ad ebollizione spegnete il fuoco e lasciate in cucina.

Il vapore assorbirà gli odori sgradevoli!

Dal bagno

La zona della casa più colpita dai cattivi odori è senza dubbio il bagno!

Ma non preoccupatevi, per quanto possa essere fastidiosa una puzza del genere, si può risolvere tutto con le bucce di limone.

Dovrete fare sempre l’infuso con le bucce di limone, poi inserite tutto in un vasetto e lasciate in bagno.

Per profumare l’armadio

Volete profumare l’armadio con gli agrumi? Si può fare!

Le bucce di limone sono utili anche in questo! Dovrete soltanto metterle all’interno di un sacchetto traspirante e lasciare nell’armadio.

Controllate di volta in volta che non abbiano formato la muffa, in tal caso dovrete cambiarle e metterne di nuove altrimenti otterrete l’effetto contrario.

Potete usare questo rimedio anche con le bucce d’arancia o fare proprio un bel mix!

Per pulire i vetri

Dal momento che rende tutte le superfici più brillanti e splendenti, il limone è ottimo anche per pulire i vetri!

Si cercano sempre dei metodi che possano metterli a nuovo senza formare aloni o macchie che stentano ad andar via.

Dunque fate l’infuso con bucce di limone, aggiungete mezzo bicchiere d’aceto di mele e il succo di 1 limone ben filtrato.

Versate tutto in un vaporizzatore e spruzzate sul vetro, poi passate un panno in cotone asciutto ed ecco fatto!

Addio al calcare

Ora vediamo come il limone possa essere di grande aiuto per dire addio al calcare!

Avete presente quelle macchie ostinate che ci fanno impiegare ore ed ore a strofinare? Bene, con il limone potete risolvere il problema!

Dovrete preparare il composto indicato anche per i vetri e spruzzarlo sulle zone interessate, poi lasciate un po’ in posa in modo che agisca e strofinate per eliminare definitivamente le macchie.

Per l’acciaio

In ultimo non posso fare altro che suggerirvi di usare le bucce di limone per l’acciaio!

Non dovrete far altro che prendere la buccia di un limone premuto, immergerlo nel bicarbonato di sodio e usarlo come spugna naturale per tutto l’acciaio.

Risciacquate bene togliendo tutto l’eccesso ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima in un angolo nascosto per assicurarvi di non danneggiare le superfici.