La puzza all’interno del WC è un incubo che nessuno vorrebbe vivere in casa!

Soprattutto nelle giornate in cui bisogna accogliere degli ospiti, diventa un vero problema da affrontare subito!

Ci sono tante soluzioni da poter considerare, ma forse non conoscete un trucco che manda via la puzza dal WC in una notte e lo profuma contemporaneamente!

Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme di cosa si tratta e il procedimento!

Cosa usare e procedimento

Non possiamo dare il via al nostro rimedio se prima non sappiamo cosa usare!

Beh, anche se può sembrare un po’ bizzarro, l’ingrediente protagonista di oggi è la polvere lievitante per dolci!

Il lievito, in generale, è molto utile per risolvere questo tipo di intoppi in quanto riesce a catturare tutti gli odori, ma nel caso di quello usato per i dolci, ci sarà anche l’aggiunta di un ottimo profumo!

Tutto quello che dovrete fare è versare il contenuto di una bustina di lievito all’interno del WC prima di andare a dormire. È importante, infatti, che non venga usato il WC per diverse ore.

L’indomani tirate lo sciacquone e subito noterete che tutti gli odori sgradevoli sono andati via definitivamente!

Lo sapevate? Potete fare lo stesso procedimento anche con il lievito di birra, sia a cubetti che in polvere! Nel caso del cubetto, basterà scioglierlo in acqua bollente e versare la miscela nel WC, sempre per un’intera notte.

In alternativa

Quello del lievito è una vera novità tra le soluzioni che si possono adottare per togliere la puzza nel WC!

Tuttavia è importante anche conoscere i metodi classici che aiutano da sempre contro l’incubo dei cattivi odori, vediamo quali sono i più gettonati per tenerli sempre a portata di mano.

Limone

Il limone è sicuramente la prima delle alternative che troviamo per dire addio ai cattivi odori.

Oltre ad essere efficace contro eventuali macchie di calcare, lascerà anche un profumo di fresco all’interno del bagno.

Dovrete semplicemente riempire una tazza di succo di limone e metterla in un secchio con acqua molto calda, dopodiché versate il secchio nel WC e lasciate così tutta la notte.

L’indomani la puzza sarà solo un lontano ricordo!

Sapone di Marsiglia

Analogamente al limone, anche il sapone di Marsiglia è un metodo che unisce un’efficacia contro i cattivi odori ad un profumo inebriante!

Per usarlo non dovrete far altro che grattugiare 2 cucchiai di sapone e versarli in un secchio sempre con acqua calda.

Versate tutto all’interno del WC e lasciate agire o tutta la notte o per 5/6 ore, poi tirate lo sciacquone e sentirete un odore che si diffonderà in tutto il bagno!

Acido citrico

Senza dubbio anche l’acido citrico fa parte dei metodi che possiamo tenere in considerazione contro la puzza negli scarichi.

Usato abitualmente per il bagno, avrà un ottimo effetto anti-odore, quindi vediamo subito in che modo sarà d’aiuto!

Versate 3 cucchiai di acido citrico nel WC e lasciate che agisca per tutta la notte. Se desiderate avere anche un buon profumo, potete aggiungere 4 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

L’indomani tirate lo sciacquone e…addio cattivi odori!

Sapone giallo

Il sapone giallo è un rimedio molto interessante perché agisce per un lungo periodo di tempo, giorno dopo giorno.

Per usarlo dovrete infatti prendere una pallina di prodotto, schiacciarla fino a creare una sorta di disco e mettere al centro un po’ di bicarbonato e 3 gocce di olio essenziale.

Successivamente chiudete formando di nuovo la pallina e posizionate nella tazza del WC. Ad ogni scarico sentirete un fantastico profumo!

Aceto bianco

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per togliere la puzza nel WC è l’aceto bianco!

Quante volte lo vediamo nei rimedi per risolvere alcuni problemi in bagno? Beh, quest’ingrediente non delude mai, quindi scopriamo come fare!

Altro non dovrete fare che riempire un secchio con acqua molto calda, aggiungere 1 tazza d’aceto all’interno e versare tutto nel WC.

Aspettate tutta la notte e l’indomani i cattivi odori non saranno più un problema!