Come togliere i residui di colla degli adesivi sulle superfici e sui tessuti

Quando acquisto qualcosa per la casa o qualche oggetto per me, mi sento sempre soddisfatta e ripagata. Sarà capitato di sicuro anche a voi che molti oggetti presentano degli adesivi o delle etichette, applicati anche in punti molto visibili. Negli ultimi tempi ho notato che alcuni adesivi si staccano facilmente, altri invece lasciano sempre i residui di colla!

Che si tratti di barattoli in vetro, armadi, tessuti o superfici in plastica, esiste sempre un rimedio naturale adeguato. Se volete risolvere per sempre il problema, questi consigli vi aiuteranno!

Come eliminare le etichette dai barattoli in vetro

I barattoli in vetro delle marmellate e dei sughi possono avere una seconda vita come contenitori per alimenti o come parte di progetti fai-da-te. Tuttavia, prima di poterli utilizzare, occorre rimuovere le etichette adesive, ma in modo che non resti (come sempre) il classico residuo di colla.

Trucco del phon

L’utilizzo del phon è un primo approccio che consiglio sempre per la sua semplicità ed efficacia. Dopo aver acceso il phon, direzionatelo verso l’etichetta, mantenendo una distanza di sicurezza per evitare di scottarsi o surriscaldare eccessivamente il vetro.

In genere, dopo pochi minuti il calore farà il suo magico effetto, ammorbidendo la colla che diventerà molto più gestibile. A questo punto, con grande soddisfazione, potete iniziare a staccare l’etichetta con facilità. Ricordate solo di procedere con cautela. Lasciate raffreddare il barattolo, poi lavatelo come fareste di solito.

Ammollo in acqua

Se il metodo precedente non fa per voi o se avete a che fare con più barattoli contemporaneamente, l’ammollo in acqua calda potrebbe essere la soluzione ideale.

Qui occorre avere pazienza: lasciate i barattoli immersi per alcune ore, o meglio ancora, tutta la notte. Potete aggiungere un bicchiere aceto bianco o 2 cucchiai bicarbonato di sodio all’acqua può accelerare il processo, ammorbidendo ulteriormente la colla.

Al termine dell’ammollo, passate semplicemente la spugna, potrete rimuovere i residui senza sforzo. Se volete potete aggiungere solo un goccio di sapone piatti.

Come eliminare i residui degli adesivi sugli armadi

Quando si tratta di superfici in legno come gli armadi, la chiave è agire con delicatezza per preservarne la finitura. In questo caso specifico, meglio aiutarsi con del semplice olio d’oliva, che uso molto anche per le pulizie di casa e per lucidare il legno in generale.

Basta applicare alcune gocce su un panno morbido (oppure un batuffolo d’ovatta) e sfregando in modo circolare, in modo che i residui di colla comincino a sciogliersi. Potrebbe volerci più tempo e un po’ di accortezza in più. Provate prima in un punto nascosto così da verificare la tollerabilità della superficie.

Come eliminare i residui sui tessuti

Capita a volte di trovare residui di colla persino sui tessuti, avete presente quelli attaccati sulle coperte buone o sul corredo della Nonna?

Togliere i residui di colla sui tessuti forse è la parte più difficile. Tuttavia, anche qui ho scoperto un rimedio efficace: l’aceto bianco. Applicatelo direttamente sulla zona interessata e lasciatelo agire per qualche minuto. Successivamente, armatevi di pazienza e iniziate a strofinare con una spazzola morbida (sempre delicatamente per non danneggiare il tessuto). Dopo questo trattamento, procedete con un normale lavaggio e vi accorgerete che la colla sarà sparita.

In alternativa, c’è anche chi fa così:

si prendono un paio di fogli di carta assorbente ;

; si poggiano bene sulla zona e si passa il ferro da stiro caldo più volte ;

; se la colla non si trasferisce sullo Scottex, si può rimuovere piano piano con le dita.

Questo metodo è molto simile a quello per rimuovere le macchie di cera, ma vi consiglio sempre di fare una piccola prova prima di iniziare.

Come togliere i residui sulle superfici di plastica

Sulle superfici di plastica, il rischio di graffi è elevato, quindi è importante agire con dolcezza. Qualche volta ho provato una pasta di bicarbonato di sodio mischiata con un po’ d’acqua.

Applicatela sui residui di colla e lasciatela agire per un breve periodo. Poi, con un panno morbido, procedete a strofinare delicatamente. I residui dovrebbero andar via facilmente!

Se avete timore che la pasta di bicarbonato e acqua sia un po’ aggressiva, allora provate con l’olio d’oliva!