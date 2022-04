Ci sono degli ingredienti che usiamo ogni giorno e di cui non sappiamo alcuni usi e scopi davvero formidabili!

Se pensiamo alle bucce degli agrumi o ai fondi di caffè potremmo renderci conto di quanto possano essere di supporto in casa per tante situazioni diverse.

Oggi ci occuperemo di vedere 5+1 trucchetti che non tutti conoscono con i fondi del caffè!

Vi assicuro che dopo averli visti non li butterete mai più!

Per il legno

Per il legno si adottano sempre diversi rimedi naturali con lo scopo di ottenerlo privo di graffi, lucido e pulito!

I fondi di caffè sono molto indicati per questo materiale, soprattutto se si tratta di legno scuro perché riescono a ravvivarlo in poco tempo.

Tutto quello che dovrete fare è creare una sorta di pasta densa con fondi di caffè e acqua a filo, poi mettete il composto su una spugna morbida e passatelo sui mobili in legno.

Successivamente risciacquate e vedrete che i mobili saranno tornati come nuovi!

Per sgrassare le padelle

Le padelle particolarmente sporche ci costringono a stare là a strofinare in eterno per cercare di togliere tutto lo sporco!

In realtà, tra i trucchetti che ne facilitano la pulizia ci sono anche i fondi di caffè!

Ebbene sì, questi sono ottimi per sgrassare le padelle in poco tempo e vedrete che ottimi risultati avrete!

Tutto quello che dovrete fare è spargere i fondi sulla zona interessata della padella e lasciarli agire per un po’ di tempo.

In seguito aggiungete dell’acqua molto calda e sgrassate per bene con una spugna poco abrasiva ed ecco fatto!

Addio cattivi odori

Se volete dire addio ai cattivi odori con un trucchetto naturale e sempre funzionale, i fondi possono fare al caso vostro!

Ve li consiglio particolarmente per la puzza all’interno del frigo in quanto hanno capacità di assorbire gli odori in modo naturale.

Dunque, fate asciugare per bene dei fondi di caffè, poi riempitene una tazzina e posizionatela all’interno del frigo.

Fate passare qualche giorno e se necessario cambiate periodicamente i fondi. Vedrete che gli odori andranno via subito!

Per le macchie

Per le macchie ostinate dei mobili o delle superfici, i fondi di caffè non si tirano indietro in fatto di efficacia!

Tutto quello che dovrete fare è inumidire un panno in microfibra con acqua calda, spargere sopra dei fondi di caffè e strofinare delicatamente sulla zona interessata.

Ripetete il passaggio per più volte se resta ancora dello sporco e dopo asciugate!

Nel giardino

Anche nel giardino potete usare il fondi di caffè e vi dirò subito in che modo!

Concimare le piante : i fondi di caffè rappresentano un ottimo concime per le piante essendo essi naturali! Basterà semplicemente schiacciare i fondi fino ad ottenere una polvere e spargerla sul terriccio della pianta.

: i fondi di caffè rappresentano un ottimo concime per le piante essendo essi naturali! Basterà semplicemente schiacciare i fondi fino ad e della pianta. Allontanare i gatti : spesso i felini si impadroniscono del nostro giardino, per cui potete spargere dei fondi di caffè lungo il luogo da cui provengono così da fargli fare dietro-front!

: spesso i felini si impadroniscono del nostro giardino, per cui potete così da fargli fare dietro-front! Mandare via i cattivi odori : a causa di tanti fattori, nel giardino c’è spesso della puzza. Tra le principali c’è quello proveniente dai bidoni della spazzatura . Dunque una volta a settimana riempiteli con acqua e fondi di caffè, lasciate per un po’ di tempo e dopo lavateli.

: a causa di tanti fattori, nel giardino c’è spesso della puzza. Tra le principali c’è quello proveniente dai . Dunque una volta a settimana riempiteli con acqua e fondi di caffè, lasciate per un po’ di tempo e dopo lavateli. Addio insetti: spargere la polvere dei fondi sulle zone da cui provengono le formiche in giardino vi farà dire addio ai questi insetti!

Contro le formiche

Come ultimo rimedio con i fondi di caffè vi suggerisco l’utilizzo contro le formiche!

Quando ce le ritroviamo in casa, queste possono diventare un vero e proprio problema, dunque bisogna prendere delle misure adatte.

Vi suggerisco, dunque, di spargere i fondi lungo il balcone o i davanzali delle finestre. Nel caso di giornate ventilate, posizionate i fondi in una ciotola e mettetela in prossimità delle aree di provenienza delle formiche.

Vedrete che torneranno subito indietro!

Avvertenze

Vi ricordo di provare tutti i metodi descritti prima su un angolo poco visibile.