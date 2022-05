Che fatica quando gli scarichi si intasano!

Ci bloccano intere giornate e ci accorgiamo di quanto il loro mal funzionamento possa compromettere tante cose in casa, partendo dalla cucina per finire alla doccia!

Ormai col tempo abbiamo assimilato dei rimedi fai da te per risolvere autonomamente il problema e cercare di aggiustare tutto.

Oggi infatti vedremo insieme come usare il trucco sale-bicarbonato per gli scarichi del bagno e della cucina!

Proprietà del rimedio

Le proprietà di questo rimedio sono molto indicate anche nel quotidiano, inoltre siamo parlando di ingredienti che si possiedono facilmente in casa, specie se parliamo del sale.

Il bicarbonato è ottimo perché l’azione abrasiva che possiede riesce a portare via anche lo sporco più ostinato in poco tempo e toglierà eventuali aloni gialli o macchie nere nel caso degli scarichi del bagno.

Per quanto riguarda il sale, invece, esso ha una grande proprietà anticalcare che non a caso viene usata anche in tante altre zone della casa!

Modalità d’uso

Passiamo alla modalità d’uso di questo fantastico trucchetto! Sarà molto semplice e veloce, la sua applicazione può variare un po’ in base alla zona in cui si trova lo scarico.

In cucina

Gli scarichi del lavello in cucina molto spesso possono diventare un vero e proprio impedimento in quanto ci bloccano le faccende principali.

Inoltre possono iniziare a generare dei cattivi odori e proprio in cucina la puzza non è ben gradita!

Dunque tutto quello che dovrete fare è prendere 2 cucchiai della miscela creata con bicarbonato e sale e versarne uno per ogni scarico.

Lasciate così per almeno 5/6 ore e successivamente versate in entrambi gli scarichi un secchio d’acqua bollente.

Vedrete che i tubi saranno liberi!

Per il bagno

In bagno è molto frequente ritrovarsi degli scarichi intasati, soprattutto se si tratta del WC.

A tal proposito vediamo come usare nel dettaglio il trucco con bicarbonato e sale:

Per il water : versate il composto con 2 cucchiai di ogni prodotto all’interno del water e lasciate tutta la notte. Successivamente versate un secchio d’acqua bollente.

: versate il composto con e lasciate tutta la notte. Successivamente versate un secchio d’acqua bollente. Nella doccia : versate 1 cucchiaio di sale e 1 cucchiaio di bicarbonato nello scarico della doccia, aggiungete un po’ di succo di limone e dopo circa 6 ore aggiungete un secchio d’acqua bollente.

: versate nello scarico della doccia, aggiungete un po’ di succo di limone e dopo circa 6 ore aggiungete un secchio d’acqua bollente. Per bidet e lavandino: per questi scarichi basterà 1 cucchiaio di bicarbonato e 1 di sale, lasciate un po’ e poi fate scorrere dell’acqua calda.

Per profumare

Infine, per profumare gli scarichi vi basterà soltanto un limone e vi dirò subito in che modo usarlo!

Prendete 1 limone grande e tagliate 1 fetta partendo dal centro in modo da ottenere una grande circonferenza.

Il resto del succo premetelo e filtratelo, poi mettetelo da parte. Ora posizionate la fetta di limone sullo scarico interessato.

Riempite un secchio d’acqua molto calda, aggiungete il succo di limone e versatelo delicatamente sulla fetta facendo andare tutto nello scarico.

Il calore dell’acqua esalerà il profumo del limone e vedrete che odore fantastico!

Avvertenze

Vi ricordo di non esagerare con le quantità indicate. Inoltre se il rimedio descritto non dovesse funzionare per diverse volte, valutate l’opzione di sentire un parere esperto.