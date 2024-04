Come usare il Sapone Alga per la pulizia di tutto il bagno

Sono state diverse le occasioni in cui abbiamo avuto modo di conoscere e utilizzare il Sapone Alga. Abbiamo visto che anche un piccolo pezzetto è utile per sgrassare diverse superfici in cucina, per pulire le scarpe, per smacchiare il balcone.

Forse non l’abbiamo ancora messo del tutto alla prova in bagno. Perciò oggi vedremo insieme come utilizzarlo come unico rimedio di pulizia!

Per la Doccia

Una delle zone del bagno che richiede più attenzione, specialmente per le incrostazioni di calcare, è sicuramente la doccia.

Ebbene, con un piccolo pezzo di sapone Alga e una spugna umida è possibile pulire tutta (e dico tutta) la doccia. La inumidisco leggermente, strizzandola per far uscire la schiuma. Dopodiché la passo su tutte le zone che mi interessano, partendo dall’alto verso il basso: soffione, piastrelle, mensole, vetri e piatto doccia (angoli compresi).

La soddisfazione arriva al momento del risciacquo: l’acqua scorre via insieme a tutto lo sporco, lasciando ogni superficie incredibilmente pulita. Vi consiglio di risciacquare aiutandovi con il doccino stesso e usate uno straccio in microfibra e poi un panno pulito di cotone per asciugare.

Per velocizzare il tutto, potreste pensare di utilizzare il rimedio con il coperchio:

Dopo la pulizia con il sapone, se volete dare un tocco in più o notate qualche gocciolina di calcare, ecco un trucco semplice ma efficace per far brillare vetri e rubinetteria: un panno morbido imbevuto di aceto, passato delicatamente.

L’aceto aiuta a eliminare qualsiasi traccia di aloni o residui calcarei, lasciando le superfici della doccia lucide, soffione compreso. Ovviamente dedicate quest’operazione con l’aceto solo per i vetri e per le componenti in acciaio della doccia.

Per i sanitari e i rubinetti

Passiamo ora ai sanitari e alla rubinetteria.

La stessa spugna impiegata per la doccia, con il pezzetto di sapone Alga, diventa lo strumento perfetto per affrontare queste aree. Strofino bene, poi risciacquo accuratamente e asciugo con un panno morbido. Ed ecco che tutto risplende!

NB: se notate che avete bisogno di più sapone, “ricaricate” la spugna aggiungendo un altro pezzetto.

Per le piastrelle e il pavimento

Non possiamo dire di aver concluso la pulizia del nostro bagno se non ci dedichiamo alla pulizia delle piastrelle e del pavimento.

Qui, la soluzione è ancora più semplice: basta sciogliere una pallina di sapone Alga in acqua calda all’interno di un secchio, poi immergo un panno, lo strizzo e lo attacco a una scopa.

Dopodiché lo passo sulle piastrelle dall’alto verso il basso, ripetendo poi con acqua pulita per un risciacquo finale. Vi consiglio di utilizzare questo trucco lampo: con il tempo ho notato che facevo molta meno fatica e ci mettevo meno tempo per pulire le piastrelle del bagno ma anche i vetri delle finestre, come vi mostro in questo video:

Per il Wc

Chiudiamo con un suggerimento che ho trovato rivoluzionario per il WC: attaccare un pezzo di sapone giallo all’interno del water. Ogni volta che si tira lo sciacquone, il sapone aiuta a pulire e mantenere brillante la ceramica, semplificandomi enormemente le pulizie future.

Questo non vuol dire che non pulisco il mio wc tutti i giorni, ma tenere questo pezzetto (a cui do sempre la forma di un cuore) lo tiene pulito per tutto il giorno:

Se usate anche voi il Sapone Alga, questi piccoli consigli potranno esservi utili per il futuro. Provatelo sempre in una zona nascosta della superficie, così sarete sicuri che vada bene!

Dove si compra il Sapone Alga?

Una delle domande più frequenti è dove poter comprare il Sapone Alga, in modo da usarlo sia per il bucato sia per le pulizie. Potete di sicuro acquistarlo sul loro shop online, dove troverete anche altri prodotti ecologici utili per pulire (come percarbonato o acido citrico). Potete anche acquistare più pezzi per risparmiare!

Se preferite comprarlo in giro, in genere si trova facilmente nei negozi di detersivi (anche la sua versione liquida!), o nei supermercati più grandi. Visto che sono molte di più le persone che hanno imparato ad usare questo sapone antico, non sarà difficile trovarlo.