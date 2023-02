Per far brillare il Bagno ti basta solo il Sapone Giallo ed ecco come usarlo

Fin dai tempi antichi il sapone giallo veniva usato per rendere il bucato più bianco, lucido e perfettamente pulito!

Negli anni, poi, si è scoperto che è estremamente efficace anche per altre faccende domestiche, dato che riesce a sgrassare e a togliere lo sporco senza fatica.

È proprio per questo motivo che oggi vedremo insieme come usarlo in bagno in modo da averlo sempre pulito e brillante!

Sulle Ceramiche

Il primo modo di usare il sapone giallo all’interno del bagno è per rendere le ceramiche bianche e sempre brillanti!

Con il passare del tempo si può vedere un po’ di opacizzazione e qualche macchia che si accumula in una zona o l’altra, un esempio sono le strisce di calcare all’interno del WC.

Quello che dovrete fare è spalmare un pezzo di sapone giallo sulla spugnetta e strofinare energicamente sui sanitari, poi lasciate agire per 10 minuti.

Successivamente risciacquate ed ecco che le ceramiche del bagno saranno come nuove!

Rubinetti

Analogamente alle ceramiche, anche i rubinetti del bagno non mancano di dare qualche problema di tanto in tanto.

Infatti è lì che si annidano tante incrostazioni di calcare che provocano le macchie opache d’acqua davvero antiestetiche.

Ebbene, se desiderate che i rubinetti tornino a brillare in poco tempo, il sapone giallo è quello che vi serve e ci vorrà davvero poco tempo!

Basterà usare un po’ di sapone sulla spugna rigorosamente non abrasiva (altrimenti i rubinetti si graffiano) e proseguite strofinando per bene.

Risciacquate con acqua calda e assicuratevi di togliere tutti i residui di sapone.

Doccia

La doccia è quella che rappresenta la difficoltà maggiore quando si deve pulire il bagno.

In effetti è quella che richiede più tempo, dunque c’è bisogno senza dubbio di avere una soluzione che possa facilitare il tutto.

E cosa meglio del sapone giallo? Dal momento che riesce a togliere anche le macchie più ostinate in poco tempo, potete sfruttarlo soprattutto in casi del genere.

Sciogliete 1/4 di panetto di sapone in 500 ml d’acqua, aggiungete 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e mezzo cucchiaino di oli essenziali.

Trasferite tutto all’interno di un vaporizzatore e spruzzate sulle macchie della doccia, passate una spugna per strofinare, dopodiché sciacquate più volte e asciugate per bene.

Specchi e vetri

Quando specchi e vetri si sono incrostati d’acqua e presentano anche delle macchie di calcare allora c’è bisogno di una bella ripulita!

Tra le tante qualità che possiede, il sapone giallo toglie lo sporco senza graffiare o rovinare le superfici, per cui potete usarlo senza pensarci due volte!

Sciogliete 1 pallina di sapone in una ciotola con acqua calda, immergete una spugna all’interno e passatela sulle zone interessate di vetri e specchi usando sempre il lato non abrasivo.

A questo punto dovrete sciacquare con un’abbondante quantità d’acqua e asciugare per bene.

Pavimenti

Potrebbe sembrare strano, ma una piccolissima quantità di sapone giallo può essere usata anche per lavare i pavimenti!

Basterà una pallina dalle dimensioni di una biglia sciolta nel secchio con acqua per avere di nuovo i pavimenti lucidi, senza cattivi odori e super puliti!

Non esagerate con le quantità altrimenti l’olio contenuto all’interno del sapone potrebbe rendere il pavimento scivoloso e troverete difficoltà ad asciugare.

Finestre e balcone

Ultima zona del bagno che può beneficiare dell’azione pulente del sapone giallo sono finestre e balconi!

Quando gli infissi si anneriscono e si sporcano notevolmente, potete rimediare in poco tempo con una pallina di sapone.

Spalmatela per bene su uno spazzolino o su una spugnetta e strofinate energicamente lungo tutti gli infissi e in particolare negli angoli.

Nel momento in cui si sono tolte le macchie, dovrete soltanto sciacquare per bene e asciugare.

Avvertenze

Provate il sapone giallo prima in angoli non visibili per non rischiare di macchiare o danneggiare le superfici.