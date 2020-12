Contorno occhi: come ottenere uno sguardo più luminoso con Bionike Defence Eye

Di tutto il viso, la zona del contorno occhi, com’è noto, può essere considerata la più delicata e difficile da trattare: non per niente richiede una cura particolare e l’uso di prodotti specifici, molto idratanti e nutrienti.

Nella routine di bellezza quotidiana, prima di procedere con il make-up, il contorno occhi deve essere sempre al centro dell’attenzione, sia per risolvere quei piccoli ma antiestetici problemi tendono spesso a verificarsi, quali possono essere la presenza di occhiaie e borse suboculari, sia per prevenire la formazione di rughe e di altri segni poco graditi, dovuti ai processi di ossidazione delle cellule.

Utilizzare regolarmente un prodotto specifico come bionike defence eye è la soluzione migliore per proteggere la pelle di una zona così difficile senza aggredirla, grazie ad una formula specifica, studiata per contrastare l’azione dei radicali liberi e per svolgere un efficace effetto antiaging, limitando al contempo ogni possibile rischio di sensibilizzazione e allergia.

Tutti i prodotti cosmetici a marchio Bionike sono infatti indicati anche per le pelli molto sensibili, in quanto totalmente privi di nickel così come di glutine e senza alcuna profumazione.





Utilizzare correttamente Bionike Defence Eye per il contorno occhi

Per trarre il massimo vantaggio dalla crema contorno occhi Bionike Defence Eye e ottenere il risultato desiderato, è importante applicarla regolarmente e correttamente.

Il consiglio è quello di utilizzare la crema due volte al giorno: la mattina, dopo il trattamento detergente preferito e prima del make-up, e la sera dopo la pulizia del viso e la rimozione di ogni traccia di cosmetico.

È molto importante che il prodotto venga applicato sulla pelle perfettamente pulita e detersa, prestando attenzione a togliere ogni segno di ombretti, matite, eyeliner, correttori e qualsiasi alto prodotto utilizzato in precedenza.

La bellezza è una promessa di felicità e con un piccolo aiuto da parte di un prodotto di qualità si può preservare non solo il fascino naturale, ma anche la salute della pelle, mantenendo a lungo un viso giovane e luminoso.





Una linea di prodotti testati e garantiti, totalmente privi di sostanze irritanti

Tutta la linea Bionike Defence è dedicata a chi desidera prendersi cura della propria pelle, utilizzando esclusivamente prodotti che ne rispettino il delicato equilibrio e offrano un effetto idratante, nutriente e rivitalizzante, oltre a contrastare e prevenire i fenomeni di ossidazione e invecchiamento.

In particolare, la crema per il contorno occhi è costituito da una formula a base di estratti vegetali dall’efficace azione drenante, che riducono il gonfiore tipico della zona perioculare, attenuano le occhiaie e rendono le piccole rughe meno evidenti.

Si raccomanda di procedere con l’applicazione di Bionike Defence Eye picchiettando leggermente, per favorirne il totale assorbimento e stimolare la microcircolazione locale. La formula delicatamente idratante di questa crema contorno occhi la rende adatta anche a pelli molto secche con tendenza ad inaridirsi facilmente. In questo caso, è utile applicare il prodotto soprattutto la sera prima di dormire, come trattamento idratante e nutriente per la notte.

Anche la texture di Bionike Defence Eye è stata studiata per adattarsi ad una zona del viso così difficile, grazie alla consistenza leggera e semifluida e alla possibilità di dosare perfettamente il prodotto in merito alla particolare conformazione della confezione. È sufficiente un piccolo quantitativo di crema per garantire un trattamento idratante, nutriente e lenitivo al tempo stesso profondo e benefico.

Fin dai primi giorni di applicazione è possibile notare un lieve attenuarsi delle rughe tipiche di questa zona del viso e un aspetto più tonico e riposato. Bastano un paio di settimane di trattamento perché la pelle possa assumere un aspetto più giovane e vitale: la consistenza molto morbida e la facilità ad assorbirsi rendono questa crema perfetta anche da applicare sotto il make-up, proteggendo il viso dalla disidratazione.