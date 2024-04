4 Cose che mi fanno capire che la mia lavatrice ha bisogno di essere pulita

A chi non è capitato di prepararsi per fare il bucato e notare che qualcosa nella lavatrice non va come dovrebbe? Io, dopo qualche anno di esperienza e anche qualche intoppo domestico, sono diventata un’esperta nel riconoscere i segnali che mi indicano quando è il momento di dedicare alla mia fedele lavatrice un po’ di cura e attenzione extra.

E ci sono ben 4 Cose che mi dicono in modo chiaro che la lavatrice va pulita e vi spiego quali sono!

Quando noto che scorre un po’ d’acqua

Quella volta che ho trovato il pavimento della lavanderia bagnato non riuscivo ben a capire da cosa dipendesse. Da allora, ho imparato a interpretare il primo segnale allarmante: l’acqua che stenta a scaricare potrebbe significare che il filtro è ostruito.

Pulire il filtro della lavatrice fortunatamente, non richiede un master in ingegneria: basta semplicemente seguire alcune semplici istruzioni. Ogni lavatrice può avere il filtro posizionato in modo diverso, ma solitamente si trova in basso a destra.

Lo sciacquo sotto acqua corrente, utilizzando anche un vecchio spazzolino per rimuovere i detriti più ostinati. Una volta pulito, lo rimetto al suo posto, evitando così futuri piccoli disastri domestici.

Se noto qualche macchia, ci passo un panno inumidito con un po’ di aceto per eliminare ogni residuo. Anzi, utilizzo lo stesso panno anche per l’involucro che lo ospita, così sarà tutto ben pulito.

Quando il cassetto è pieno di residui di detersivo

Alcuni giorni della settimana, per me il sabato mattina, rappresentano il mio momento dedicato alle pulizie domestiche, e spesso inizia proprio con la lavatrice. Un altro segnale che mi fa capire che è ora di intervenire è quando trovo il cassetto del detersivo sporco e pieno di residui (a volte anche di muffa!).

Preparo subito una bacinella con acqua calda e ci verso un bicchiere colmo di aceto bianco. Lascio il cassetto immerso in questa soluzione per un’ora circa, se ho da fare mi dedico nel frattempo ad altro.

Successivamente, un leggero sfregamento con una spugna è sufficiente per far tornare il cassetto come nuovo.

Se trovo macchie di muffa nella guarnizione

Un altro nemico insidioso che affronto è la muffa sulla guarnizione. La prima volta che ho notato quelle macchie nere, ero quasi rassegnata all’idea di dover chiamare un tecnico.

Ma poi, una vecchia ricetta di famiglia mi ha salvato: un panno imbevuto di acqua ossigenata, parlo della classica da supermercato. Mi basta versarne un po’ sul panno, per poi tamponare per qualche minuto e risciacquare. Se la macchia è molto ostinata, mi va bene anche lasciare il panno tra le fessure della guarnizione per 15 minuti, e poi risciacquo.

Questo metodo semplice ma efficace mi permette di mantenere la guarnizione pulita e senza traccia di muffa. Ma la cosa più importante è quella di tenerla asciutta tra un lavaggio e l’altro.

Se sento puzza di umido nel cestello

Non c’è niente di peggio che aprire la lavatrice e essere accolti da un ondata di odore di umido. Non appena ciò accade, so che è giunto il momento di dedicarmi a un lavaggio a vuoto.

Solitamente opto per il percarbonato di sodio o l’acido citrico, due prodotti naturali che adoro, perché il percarbonato svolge un’azione igienizzante, l’acido citrico scioglie tutto il calcare e i cattivi odori.

Di solito imposto un lavaggio a 90 gradi, ma anche a 60 va bene, e metto nel cestello:

3-4 cucchiai di percarbonato di sodio

in alternativa una soluzione di acido citrico (150 gr) e acqua (1 litro).

Al termine del lavaggio la puzza è sparita!

Cosa non dobbiamo mai dimenticare sulla lavatrice

Mi dispiace dirlo, ma il “segreto” per evitare del tutto questo tipo di problemi con la lavatrice è la prevenzione. Mantenere una routine costante di pulizia del filtro, del cassetto del detersivo, e della guarnizione, oltre all’indispensabile lavaggio a vuoto periodico, è indispensabile per una questione di igiene, ma anche di funzionamento.

Così facendo, mi assicuro che la lavatrice funzioni sempre al meglio delle sue capacità, garantendo a me e alla mia famiglia un bucato sempre impeccabile.