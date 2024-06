5 Cose da organizzare in casa prima di andare a dormire

Non c’è nulla di più gratificante di svegliarsi la mattina in una casa pulita e ordinata. Con il tramonto che segna la conclusione di un altro giorno faticoso, spesso ci facciamo prendere dalla stanchezza, e non abbiamo più voglia di fare niente (anche giustamente!).

Prima anche io facevo quest’errore, non rendendomi conto che al mattino la fatica era doppia. Per questo, cerco di sistemare alcune piccole cose la sera prima di andare a dormire, in modo da stare col pensiero tranquillo al mattino, e perdere quindi anche meno tempo!

Vediamo insieme come fare.

Carica la lavatrice

Una cosa che faccio quasi sempre è caricare la lavatrice la sera prima. In questo modo dovrò soltanto mettere il detersivo e attivarla, senza dover dividere i capi e perdere tanto tempo. Se non vado di fretta, di solito la lavatrice la programmo, in modo di avere il bucato pulito per quell’ora. Ma se so di non poterla stendere, li lascio solo in lavatrice, per avviare poi il programma al ritorno dal lavoro.

Decido di non attivare lo stesso la lavatrice per evitare che i panni umidi restino troppo nel cestello e puzzino.

Pulisci la cucina velocemente con l’aceto di alcol

Una delle zone che forse può avere più disordine è proprio la cucina. Quante volte dopo una giornata intensa già cucinare diventa faticoso? Per quanto mi riguarda, visto che durante la giornata sono a lavoro pulisco a fondo lavello e piano cottura. Però se hai bisogno di riposare puoi passare velocemente un panno, ma con un rimedio naturale.

Sto parlando dell’aceto di alcol. Non è solo economico, ma è incredibilmente versatile. Alla sera, preparo una soluzione di aceto di alcol e acqua in parti uguali, in una bottiglia spray. Una rapida nebulizzazione sulle superfici, seguita da un passaggio con un panno in microfibra, lascia le superfici brillanti e senza aloni.

Oppure, ancora più veloce, versa un goccio di aceto di alcol puro sul panno umido e pulisci velocemente il piano cottura.

Svuota la lavastoviglie e lascia il lavello libero

Un altro rituale serale imprescindibile riguarda la gestione della lavastoviglie.

Svuotarla prima di andare a letto rende le cose incredibilmente più agevoli il mattino dopo. L’idea è quella di non lasciare mai piatti sporchi in giro: se la lavastoviglie è già vuota, posso mettere direttamente i piatti sporchi al suo interno senza passare per il lavello.

Questo elimina il disordine sul banco cucina e fa sì che posso iniziare la mia giornata senza pensare ai piatti della sera precedente.

Proprio come per la lavastoviglie, anche il lavello libero da piatti è una vera e propria priorità per me. Garantire che il lavello sia vuoto prima di andare a letto elimina qualsivoglia stress mattutino. È una pratica tanto semplice quanto efficace: evita la comparsa di cattivi odori oltre a dare un aspetto molto più ordinato alla cucina.

So che potrebbe sembrare un piccolo passo, ma raccogliere qualsiasi cosa prima di coricarsi evita il pensiero sgradevole di dover affrontare il disordine al mattino.

Spolvera il pavimento

La cura dei pavimenti non deve essere necessariamente una maratona. Al mattino si va sempre di corsa, ma spolverare il pavimento anche velocemente dona un aspetto alla casa di sicuro più ordinato. Infatti, soprattutto per chi ha un pavimento chiaro, notare dei capelli o qualche briciola qui è lì non è proprio il massimo!

Passa l’aspirapolvere o la scopa se non vuoi disturbare chi abita sotto di te. Se c’è solo un po’ di polvere, puoi usare dei vecchi collant al posto dei panni cattura polvere:

Elimina gli oggetti in giro e sistema il divano

Prima di concedermi il meritato riposo, dedico qualche minuto a guardarmi intorno e raccogliere vestiti, libri e quant’altro possa essere stato lasciato fuori posto. Mia mamma diceva sempre che una casa, anche quando non può essere pulita, è meglio che sia in ordine. Quando invece c’è disordine qui e lì, sembra anche meno pulita.

Seguendo questi rituali serali, il carico di lavoro risulta sensibilmente ridotto al mattino. Al mattino basterà aprire le finestre per far entrare aria fresca e, mentre il caffè è in preparazione, dedicherò qualche minuto a rifare il letto.