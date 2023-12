I collant sono un accessorio elegante e raffinato che completano gli outfit, dando un tocco di eleganza unico, affascinante e intramontabile!

Il problema, però, è che si sfilacciano in un niente, lasciandoti con un brutto strappo antiestetico anche nelle serate più importanti.

Tuttavia, possiamo usare dei trucchi molto furbi che possono aiutare a preservare l’integrità di questi delicati indumenti. Scopriremo insieme come lavare i collant per non farli sfilare, garantendo un look impeccabile e una sensazione di sicurezza in ogni passo!

Leggi l’etichetta

Leggere l’etichetta prima di lavare i collant è importante al fine di evitare che sfilino o che si rovinino con il tempo.

I collant, essendo composti da tessuti molto fragili, possono necessitare di lavaggi delicati, effettuati a temperature basse e specifiche.

Ancor di più, potrebbe essere vietato il lavaggio in lavatrice per favorire solo quello a mano. Questa soluzione sicuramente non danneggerebbe il materiale di cui si compongono i collant.

Lavaggio a mano

Riferendoci a quanto abbiamo appena detto, è molto probabile che l’etichetta ti indichi che i collant richiedano un lavaggio a mano.

A questo punto è importante utilizzare acqua fredda e sapone di Marsiglia grattugiato. È inoltre importante evitare di strofinare i collant, poiché questo potrebbe danneggiarli.

Riempi una bacinella con acqua fredda, aggiungi 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. Lascia in ammollo per 3 ore, poi risciacqua senza strizzare troppo e fai asciugare al sole.

E in lavatrice?

Non tutte le etichette potrebbero riportare il lavaggio a mano, e se va bene quello in lavatrice?

Bene, a questo punto sarà fondamentale usare un programma delicato per capi sintetici; fare un lavaggio breve e soprattutto a temperature moderate (massimo 30°).

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Fai attenzione a non lavare i collant con indumenti che hanno bottoni, strass e altri oggetti piccoli, altrimenti il tessuto resterà intrappolato all’interno e si strapperà in un batter d’occhio.

No all’asciugatrice

Se hai l’asciugatrice in casa, sicuramente te ne sarai innamorata, perché rende tutto più semplice!

Ebbene, per quanto fondamentale e comoda, l’asciugatrice non può essere usata con tessuti particolarmente delicati, e i collant rientrano senza dubbio tra questi.

Per non farli sfilare, infatti, dovrai farli asciugare in casa o all’aria aperta, altrimenti il calore potrebbe danneggiare definitivamente il tessuto e rovinare i tuoi collant.

Ma non preoccuparti! Trattandosi di cotone molto sottile, non avrai problemi ad averli asciutti dopo poche ore.

Conserva correttamente

Una cosa che anche le nostre Nonne insegnano nel tempo è conservare correttamente i vestiti così che durino a lungo.

I collant non si escludono da questo discorso, anzi ancor di più hanno bisogno di essere custoditi in modo da non portarli alla rovina: ma in che modo?

Il primo accorgimento da fare è controllare che non stiano accanto a fonti di calore; inoltre è opportuno metterli all’interno di un sacchetto o in un divisore specifico, così sono protetti dalla polvere e non si possono impigliare negli altri vestiti.

Piegali sempre per bene e vedrai che saranno sempre fantastici!

Altri consigli per i collant

Non posso lasciarti senza darti altri consigli sui i collant che saranno preziosi per non farli sfilare con il tempo: