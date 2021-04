La crema fai da te del “buon riposo” per dormire beate!

Tutte noi abbiamo passato almeno un periodo di insonnia o di sonno non proprio riposante nel corso della nostra vita.

Quando ci sentiamo agitate o in apprensione per qualcosa, infatti, dormire bene risulta davvero difficile.

E così, ci giriamo e rigiriamo nel letto attendendo che si faccia subito mattina, per poi alzarci dal letto e sembrare degli zombie.

Il cattivo riposo, infatti, attiva l’ormone dello stress che inibisce la rigenerazione del collagene e rende la pelle spenta e opaca.

Inoltre, una pelle non riposata tende alla formazione di linee sottili e ad essere disidratata. Insomma, dormire male ci rende anche meno belle!

Per fortuna, però, la soluzione arriva dalla cosmesi: le crema notte del buon riposo!

Vediamo, quindi, insieme come preparare questa crema fai da te in grado di regalarci sia una notte serena che una pelle radiosa e idratata.

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità.

Preparazione

Per preparare questa crema rilassante e profumata, il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è:

30 g di burro di karité

30 g di cera d’api

50 ml di olio di mandorle o altro olio vegetale

15 gocce di olio essenziale di arancio dolce

15 gocce di olio essenziale di incenso

Iniziate, quindi, scaldando il burro di karité, l’olio e la cera d’api a bagnomaria fino a scioglierli tutti completamente.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Lasciate, poi, intiepidire un po’ e aggiungete le gocce di oli essenziali nel dosaggio indicato sopra.

Mescolate tutti gli ingredienti, dopodiché filtrate il composto per rimuovere eventuali impurità dovute alla cera d’api.

A questo punto, versatelo in un barattolo o in un contenitore per crema riciclato e lasciate raffreddare.

E voilà: la vostra crema rilassante è pronta per regalarvi un piacevole momento di relax!

Vediamo insieme come applicarla!

Modalità d’uso

Una volta realizzata la vostra crema rilassante fai da te, non ci resta che applicarla e goderci subito i suoi effetti benefici.

La potete utilizzare sul corpo o sul viso, in quanto ha proprietà nutrienti e idratanti in grado di rendere la pelle subito più luminosa e morbida.

Prendete, quindi, con un dito un po’ di questa crema e spalmatela, poi, sulla pelle. Massaggiate, poi, per favorire l’assorbimento.

Questa crema, però, può essere utilizzata anche come una sorta di unguento rilassante da applicare direttamente sulle tempie o sui polsi.

Massaggiate, quindi, con piccoli movimenti circolari e noterete subito che la tensione calerà e una sensazione di benessere mentale vi pervaderà.

Benefici

Una volta visto come realizzare questa crema e come applicarla, vediamo insieme i suoi benefici.

Come abbiamo già detto, questa crema rilassante aiuta ad alleviare le tensioni e a riposare meglio.

Il suo effetto benefico è portato dagli oli essenziali e dalle sue proprietà calmanti, rilassanti e coadiuvanti del riposo notturno.

L’olio essenziale di arancio dolce, infatti, funge da calmante e antidepressivo, in quanto aiuta a riportare la calma e la serenità e a placare tutte le tensioni.

Al ruolo rasserenante e gioioso dell’arancio dolce, si combina, poi, il potere incoraggiante e balsamico dell’incenso.

Questi due oli essenziali, inoltre, vantano numerosi benefici non solo sulla psiche ma anche sulla pelle.

Entrambi, infatti, fanno bene alla pelle in quanto hanno una funzione depurativa e sono dei buoni emollienti.

Infine, sono dei potenti antirughe naturale, in grado di combattere l’invecchiamento dovuto anche al cattivo riposo.

Insomma, questa crema si presenta come una combinazione perfetta di ingredienti per migliorare la pelle e…il riposo!

Attenzione! Non vi consigliamo l’applicazione di oli essenziali puri sulla pelle perché potrebbero dare luogo a fenomeni di fotosensibilizzazione o a reazioni allergiche.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo di questa crema e degli oli essenziali. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Per una vita all’insegna del relax!

Se siete in vena di conoscere altri trucchetti per rilassarvi e dormire bene, ecco alcuni post interessanti: