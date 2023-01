Le tovaglie sono una sorta di eredità che viene tramandata di generazione in generazione dalle nostre Nonne e rappresentano un valore inestimabile.

Si contrappongono a quelle più moderne e formano il corredo che custodiamo tanto gelosamente, ma può capitare sempre l’intoppo che le fa sporcare.

Esistono però delle soluzioni che riescono a mandare via anche la macchia più ostile e incrostata in poco tempo come la crema fai da te!

Occorrente

Prendiamo tutto l’occorrente necessario e partiamo con questo fantastico trucchetto che farà tornare le tovaglie come nuove!

Tranquilli, serviranno ingredienti che avete sicuramente in casa e che, diversamente, potrete trovare davvero ovunque.

Eccoli nel dettaglio:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Nient’altro! Sono queste le cose di cui avrete bisogno per fare la crema efficace contro le macchie!

Il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, se messi insieme, danno vita ad un prodotto naturale che è estremamente indicato sui tessuti e aiuta a risolvere tanti problemini diversi.

Procedimento

Passiamo al procedimento senza esitare nemmeno un attimo!

Se avete il sapone di Marsiglia solido, dovrete sciogliere la quantità richiesta a bagnomaria, altrimenti la crema non verrà della sua consistenza spumosa ed omogenea.

Una volta fatto questo passaggio, aggiungete il bicarbonato di sodio poco a poco e mescolate energicamente.

A questo punto la crema dovrebbe avere già la sua composizione ideale, ma se vedete che è troppo dura, mettete giusto qualche goccia d’acqua.

Ora dovete spargere la crema sulla macchia e strofinare energicamente, poi potete sciacquare e far asciugare o passare al lavaggio in lavatrice!

Lavaggio in lavatrice

Il lavaggio in lavatrice è una condizione essenziale per fare in modo che le tovaglie si sgrassino per bene e che possano ripristinare il loro candore di sempre.

Vediamo, dunque, quali sono i prodotti naturali migliori da mettere in lavatrice per dire addio ad ogni tipo di sporco sulle tovaglie!

Percarbonato

Il primo della lista non può che essere il percarbonato di sodio! Fantastico quando bisogna neutralizzare delle macchie particolarmente ostili.

Infatti questo prodotto agisce ad alte temperature proprio per essere efficace quando ci si trova davanti ad uno sporco che non vuole andare via.

Quello che dovrete fare è mettere le tovaglie in lavatrice con 1 misurino di percarbonato e avviare il lavaggio ad una temperatura minima di 40 gradi.

Vedrete che il risultato sarà fantastico!

Aceto

Continuiamo le alternative con l’aceto, altro elemento essenziale in lavatrice perché riesce a svolgere tanti compiti, da ammorbidire i panni a togliere le macchie.

Ebbene, per usarlo sulle tovaglie dovrete metterle in lavatrice e usare 1 misurino di prodotto sempre a temperature elevate.

Le tovaglie non saranno mai state così pulite e morbide!

N.B. Per non rinunciare ad un buon odore potete aggiungere anche 1 cucchiaino di olio essenziale al misurino d’aceto.

Acqua ossigenata

Spesso presa sotto gamba perché non se ne conoscono le proprietà, ma l’acqua ossigenata è invece un ottimo prodotto da sfruttare a nostro vantaggio!

Con il suo potere pulente, rappresenta un’ottima alternativa anche a tanti prodotti aggressivi come la candeggina in lavatrice!

Nel caso delle tovaglie dovrete prima spargere un po’ d’acqua sulle zone da trattare, successivamente mettete in lavatrice e versatene 1 cucchiaio nella vaschetta del detersivo.

A fine lavaggio non vedrete nemmeno la minima traccia di sporco!

Usate l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero quella al 3%.

Sapone di Marsiglia

Concludiamo i trucchetti per togliere le macchie dalle tovaglie con il caro e vecchio sapone di Marsiglia!

Le nostre Nonne in passato e ad oggi anche noi non riusciamo a rinunciare al profumo e all’efficacia di questo fantastico ingrediente!

Quello che dovrete fare nel caso delle macchie è soltanto inumidire la zona sporca e poi strofinare energicamente il panetto di sapone sopra.

Mettete in lavatrice e aggiungete 1 cucchiaio di sapone in scaglie all’interno del cestello.

Avvertenze

Per avere sempre delle tovaglie impeccabili sarà necessario consultare sempre le etichette di lavaggio.