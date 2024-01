Se c’è un ambiente della casa molto soggetto allo sporco, questo è la cucina, in quanto è qui che passiamo maggiormente il nostro tempo ed è qui che ci dedichiamo alla preparazione dei pasti.

Quando vogliamo pulirla da cima a fondo, però, capita di non sapere da dove iniziare.

Per questo, oggi vedremo insieme come avere la cucina pulita e profumata in 10 mosse!

Lampadari

Iniziamo dalla pulizia dei lampadari, i quali sono posti più in alto. Prima di iniziare, però, ricordate sempre di spegnere le luci o, ancora meglio, di staccare la corrente.

Dopodiché, spolverateli, utilizzando un panno in microfibra, un piumino, un panno antistatico o anche vecchi indumenti di lana. Dopo averli spolverati, versate 2 bicchieri di aceto di mele in 2 L d’acqua calda e passare il composto direttamente sul lampadario servendovi di una spugnetta morbida.

Infine, asciugate il tutto con un panno in microfibra che vi aiuterà a rimuovere eventuali aloni.

Pensili e mobili

Una volta puliti i lampadari, passate alla pulizia dei pensili della cucina, i quali non solo sono utilizzati quotidianamente da più mani ma assorbono anche i vapori della cucina e tendono, quindi, a sporcarsi facilmente.

Aggiungete, quindi, metà bicchiere di aceto in un secchio con circa 500 ml di acqua tiepida e immergete all’interno della soluzione un panno morbido.

Dopodiché, passatelo sul mobile sia sulla superficie esterna che all’interno e strofinate delicatamente in modo da rimuovere ogni traccia di unto o grasso.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente.

Porte e finestre

Le porte e le finestre della cucina tendono non solo a macchiarsi e a presentare condensa ma anche ad ingiallirsi con il passare del tempo.

Per la loro pulizia, io verso 1 cucchiaio di scaglie di sapone in una bacinella contenente 2 litri di acqua tiepida e immergo, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, lo passo sull’infisso più volte strofinando delicatamente e risciacquo.

Piastrelle

L’angolo cottura, si sa, a volte diventa un vero e proprio campo di battaglia, soprattutto le piastrelle che presentano schizzi e macchie di unto prodotte durante la preparazione dei pasti.

Per pulirlo e per sgrassarlo a fondo, vi suggerisco il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti e sgrassanti e una leggera azione abrasiva.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, un po’di acqua a filo per ottenere una sorta di pasta.

Dopodiché, applicatela su una spugnetta morbida e strofinatela sulle fughe e piastrelle più volte fino a rimuovere le macchie di unto.

Infine, lasciate agire per circa mezz’ora in modo da ammorbidire le incrostazioni e, infine, risciacquate accuratamente e asciugate.

Piano cottura

Il bicarbonato di sodio, inoltre, può essere utilizzato anche per pulire tutto il piano cottura.

Anche in questo caso, dovrete realizzare una sorta di pasta con il bicarbonato e strofinarla delicatamente sul piano cottura.

Dopodiché, utilizzate una spugnetta dal lato non abrasivo, risciacquate e asciugate accuratamente.

N.B Vi raccomandiamo di non rendere il composto troppo denso perché i granelli potrebbero graffiare la superficie di

Piano lavoro

Il piano di lavoro della cucina fa riferimento alla superficie che utilizziamo per preparare tutto l’occorrente per cucinare. Per questo, tende sempre a sporcarsi e a presentare macchie di grasso.

In questo caso, quindi, potete utilizzare il sapone di Marsiglia che è considerato l’ingrediente base per realizzare lo sgrassatore universale fai da te.

Versate, quindi, 1 cucchiaio e mezzo di sapone di Marsiglia in scaglie in un secchio contenente acqua molto calda e immergete un panno in microfibra all’interno della soluzione così ottenuta.

Dopodiché, passatelo su tutto il piano lavoro e risciacquate con un panno inumidito con sola acqua. Infine, asciugate accuratamente.

Frigorifero

Quando si parla di pulire a fondo la cucina, non si può non tenere conto anche del frigorifero, l’elettrodomestico in grado di conservare gli alimenti e le bevande fresche.

Per la sua pulizia, potete ricorrere al limone, l’agrume dal profumo inebriante. Inoltre, vanta proprietà sbiancanti in grado anche di sbiancare il frigorifero ingiallito.

Versate, quindi, il succo di due limoni in una bacinella contenente acqua tiepida, dopodiché mescolate il tutto e immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Infine, strofinatela sugli scaffali e sui cassetti del frigorifero, lasciate agire per circa mezz’ora e risciacquate con un panno inumidito con sola acqua.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come pulire il frigorifero step by step!

Forno

Per avere tutta la cucina pulita, non possiamo non passare alla pulizia del forno, il quale tende spesso ad incrostarsi e a presentare macchie di grasso ovunque.

Per la sua pulizia, vi suggerisco di provare il limone, il quale è in grado di sgrassare le superfici più incrostate. Inoltre, agisce anche come un neutralizzatore naturale contro i cattivi odori!

Versate, quindi, il succo di tre limoni in una ciotola adatta, dopodiché mettetela nel forno preriscaldato acceso a 180° per circa mezz’ora.

Quando il forno si sarà raffreddato, passate un panno per rimuovere le incrostazioni ammorbidite. Infine, risciacquate con un panno in microfibra e asciugate accuratamente per bene.

Lavello

Quante volte vi è capitato di scorgere delle macchie o degli aloni bianchi sul lavello? In questo caso, dobbiamo procedere in modo da lucidarlo e renderlo brillante!

Vi basterà versare l’aceto su un panno e passarlo energicamente su tutto il lavello. Questo prodotto, infatti, vanta proprietà lucidanti tali da far tornare l’acciaio come nuovo.

Pavimenti

Infine, passiamo ai pavimenti, l’ultima superficie che vi suggerisco di pulire per avere la cucina pulita da cima a fondo!

A prescindere dal materiale, vi consiglio di utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale è delicato.

Versate, quindi, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido in un secchio contenente 3 litri di acqua e mescolate il tutto con la mano.

Dopodiché, immergete uno straccio in microfibra nella miscela così ottenuta e passatela sul pavimento più volte, effettuando movimenti circolari in modo da rimuovere eventuali macchie.

Infine, non vi resta che immergere nuovamente un panno nella miscela, strizzandolo bene prima di passarlo sui pavimenti.