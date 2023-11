Il frigorifero è un elettrodomestico in grado di conservare gli alimenti e le bevande fresche.

Per quanto possiamo mantenerlo pulito, purtroppo, con il tempo, tende ad ingiallirsi e a sembrare vecchio e sporco.

Per questo, oggi vedremo insieme come sbiancare i cassetti e gli scaffali ingialliti del frigorifero ricorrendo a rimedi naturali e casalinghi! Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà sbiancanti, pulenti e sgrassanti.

Iniziate, quindi, svuotando completamente il frigorifero e conservando i prodotti che possono andare a male in borse termiche con placche di ghiaccio, dopodiché estraete i cassetti e gli scaffali.

A questo punto, versate 1 cucchiaio di bicarbonato in una brocca contenente 500 ml di acqua, immergete una spugnetta in questa miscela e passatela sugli scaffali e sui cassetti più volte.

Infine, lasciate agire per qualche minuto, risciacquate e asciugate accuratamente i cassetti e gli scaffali prima di rimontarli.

Sale grosso

Un altro rimedio molto efficace è il sale grosso, il quale vanta un forte potere assorbente ed è una manna dal cielo anche per rimuovere la puzza che si forma in questo elettrodomestico!

Versate, quindi, 4 cucchiai di sale grosso in una bacinella contenente acqua calda e immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strofinatela sugli scaffali e sui cassetti e passate un panno in microfibra per risciacquare e asciugate.

Aceto

Quando si parla di ingredienti da dispensa in grado di venire in vostro soccorso per sbiancare le superfici, non si può non menzionare l’aceto. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per togliere le macchie gialle dal wc!

Mescolate, quindi, parti uguali di acqua e aceto bianco e versate questa miscela in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sugli scaffali e sui cassetti, strofinate con una spugnetta non abrasiva, risciacquate e asciugate accuratamente.

Limone

Ah il limone! Questo agrume vanta proprietà sbiancanti tali da essere considerato un’alternativa ecologica alla candeggina!

Vi basterà versare il succo di due limoni in una bacinella contenente acqua tiepida, mescolare il tutto e immergere una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strofinatela sugli scaffali e sui cassetti del frigorifero e lasciate agire per circa mezz’ora.

Infine, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate accuratamente.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come pulire il frigorifero step by step!

Sgrassatore fai da te

Se i cassetti del vostro frigorifero risultano essere ancora ingialliti, non temete! Abbiamo, infatti, un rimedio super efficace per voi: lo sgrassatore fai da te!

Munitevi, quindi, di:

900 ml di acqua demineralizzata

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

50 ml di aceto (di alcool o di vino)

10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree oil

Versate l’acqua demineralizzata in un pentolino e riscaldatela, poi, aggiungete anche il sapone di Marsiglia, l’aceto e l’olio essenziale al suo interno.

A questo punto, mescolate il tutto e una volta ottenuta l’acqua saponata, fatela raffreddare un po’ e travasatela in un flacone spray.

Infine, vaporizzate questa miscela sugli scaffali e sui cassetti, strofinate con una spugnetta e lasciate agire per circa mezz’ora prima di risciacquare con un panno morbido inumidito.

N.B Ricordatevi sempre di scuotere il flacone ogni volta prima dell’uso perché gli oli, per loro natura, tendono a separarsi dal composto.

Avvertenze

Ricordate di spegnere il frigorifero e di staccare la spina per proseguire con la massima sicurezza.