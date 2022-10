Tante sono le strategie da poter usare per pulire i pavimenti rinunciando ai detersivi industriali e prediligendo alternative ecologiche e più economiche.

Vi sono rimedi naturali perfetti per ogni tipo di pavimento, bisogna conoscere per bene il materiale di cui sono composte le vostre piastrelle.

Preparare dei detersivi naturali e fai da te è semplicissimo, siete curiosi di sapere passo dopo passo come fare?

Non vi resta che scoprire 3 ricette perfette per avere dei pavimenti splendidi!

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Il primo detersivo naturale che non posso fare a mano di consigliarvi è quello fatto con bicarbonato e sapone di Marsiglia, due ingredienti perfetti se usati insieme!

Vediamo subito nel dettaglio come realizzarli per avere dei pavimenti perfetti.

Vi consiglio questo rimedio in particolare su legno, marmo o pietra naturale. Sebbene siano molto delicati, possono beneficiare dell’azione pulente dei due elementi.

Ingredienti

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua

Se avete il sapone di Marsiglia solido, la prima cosa da fare è sciogliere la quantità richiesta a bagnomaria e aggiungere poco a poco il bicarbonato di sodio in modo da avere un composto omogeneo.

In seguito diluite il composto ottenuto in acqua, versate in un flacone e agitate più volte per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

A questo punto non dovrete far altro che metterne 2 cucchiai nel secchio per lavare a terra ed ecco fatto!

Aceto e Limone

Anche l’aceto ed il limone sono un’accoppiata perfetta in casa per tantissimi motivi diversi, tra questi troviamo anche lavare i pavimenti.

Entrambi hanno una predisposizione naturale a rendere lucide tutte le superfici su cui vengono usati, dunque sceglierli è la soluzione giusta!

Vi consiglio questo rimedio soprattutto su cotto e gres porcellanato.

Ingredienti

1 bicchiere di succo di limone

300 ml d’aceto (vi consiglio quello bianco, ma andrà bene qualsiasi tipologia)

500 ml d’acqua

Bene, per prima cosa filtrate molto bene il succo di limone privandolo di tutti i semini. Poi non vi resterà che unirlo all’aceto e poi all’acqua.

Con l’aiuto di un imbuto, trasferite tutto all’interno di un flacone per voi comodo e usate un misurino di prodotto ad ogni lavaggio.

Sentirete un profumo freschissimo!

Sale grosso e aceto di mele

Ultimo detergente naturale molto indicato per i pavimenti è quello con sale grosso ed aceto di mele!

L’aceto di mele è particolarmente efficace sui pavimenti più scuri come le mattonelle rosse che si trovano fuori al balcone, ma anche sul gres porcellanato e sul cotto.

Non usate il rimedio su marmo o pietra naturale.

Ingredienti

3 cucchiai di sale grosso

200 ml d’aceto

800 ml d’acqua

Mettete l’aceto in un pentolino e fatelo riscaldare, poi aggiungete i cucchiai di sale che si dovrà sciogliere completamente nell’aceto.

Una volta fatto questo passaggio, attendete che si intiepidisca un po’ e poi unite il tutto all’acqua.

Ecco fatto, il vostro detergente naturale è pronto! Non dovrete far altro che metterne 1 misurino nel secchio ad ogni lavaggio e il vostro pavimento sarà perfetto!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi descritti prima su angoli non visibili in modo da essere sicuri di non macchiare o danneggiare il pavimento.