Dove comprare l’allume di potassio (o di rocca)?

L’allume di potassio, anche chiamato allume di rocca è un sale composto con alluminio e potassio.

Utilizzato già dagli antichi romani, questo prodotto sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni soprattutto nel campo della cosmesi per le sue proprietà antitraspiranti e astringenti.

In particolare, l’allume di potassio sembra essere molto efficace come rimedio naturale per ridurre la sudorazione e i cattivi odori.

Inoltre, è un antibatterico utilizzato per cicatrizzare le piccole ferite che si formano su mani o labbra.

Oggi, quindi, vedremo insieme dove comprare l’allume di potassio e come utilizzarlo sia come cosmetico naturale che per la pulizia domestica ecologica.

N.B Evitare l’utilizzo prolungato come deodorante naturale in caso di ipertensione.

Dove si compra

L’allume di potassio si presenta sotto forma di solido trasparente e inodore ed è solubile in acqua.

Questo prodotto è disponibile in commercio in polvere, come stick, come pietra levigata e come lapis.

Mentre in stick e in pietra sono già pronti all’uso, l’allume di potassio in polvere può essere utilizzato per la preparazione di prodotti anallergici, emostatici e deodoranti.

Può essere acquistato sia online che nei negozi fisici.

Negozi fisici

Come già anticipato, l’utilizzo dell’allume di potassio sta, sempre più, prendendo piede negli ultimi anni. Per tale ragione sta diventando facile da reperire.

In particolare gli stick e le pietre levigate di allume di rocca possono essere acquistate anche in alcuni supermercati.

Tra i negozi fisici in cui potete acquistare questo prodotto ecologico molto versatile, ci sono:

farmacie

parafarmacie

negozi di casalinghi per l’igiene personale

erboristerie

negozi prodotti biologici

negozi di prodotti sfusi

negozi di prodotti naturali

alcuni supermercati molto grandi

fornitori di prodotti chimici e per le pulizie

fornitori di prodotti per la cosmesi e l’autoproduzione

Solitamente trovate questo prodotto nei reparti dedicati all’igiene personale o alla rasatura.

Se avete comprato deodoranti contenenti allume di potassio, verificate sempre che sia indicata la dicitura KAI(SO4)2*12H20.

Shop online

Se, però, volete ottenere questo prodotto comodamente a casa vostra senza temporeggiare e senza perdervi nella ricerca in giro per negozi, lo shop online è ciò che fa per voi!

Potete comprare l’allume di potassio sul noto portale Amazon, dove sono disponibili vari formati, varie tipologie e vari prezzi, in base alle vostre esigenze.

Ma non è finita qua!

Ci sono, infatti, molti altri siti web dove potete trovarlo, quali:

Sorgente Natura

Macrolibrarsi

Tatanatura e così via…

Oltre a comprare il prodotto allo stato puro, su questi siti c’è anche una larga offerta di stick, pietre levigate a base di allume di potassio.

Quanto costa?

L’allume di potassio ha un prezzo molto variabile in base alla tipologia di prodotto e in base alla quantità e alla marca.

In linea generale, però, il prezzo per lo stick aggira attorno ai 6 euro, mentre la pietra levigata costa circa 10 euro.

Se, invece, preferite acquistare la polvere di allume di rocca, il costo è di circa 4 euro per 100 grammi.

Ovviamente, i prezzi descritti non sono valori assoluti, ma sono solo una media generale tra i prezzi disponibili online.

Vi ricordiamo, infatti, che i prezzi variano in base a molti fattori.

Perché comprarlo

Come già detto in precedenza, l’allume di potassio ha proprietà astringenti, deodoranti, lenitive e cicatrizzanti.

Ma, in particolare, questo sale naturale agisce come un regolatore della sudorazione ed è in grado di rimuovere i cattivi odori.

Per questa sua proprietà, è molto utilizzato nella cosmesi naturale come componente principale alla base di deodoranti spray o stick.

Inoltre, funziona anche come antibatterico sul viso, sui piedi e sotto le ascelle ed esercita anche un’azione emostatica e disinfettante sulle piccole ferite.

Come usarlo

Questo sale, in particolare è utilizzato nella cosmesi naturale grazie alle numerose proprietà benefiche che offre.

Tuttavia, non sono esclusi utilizzi nella pulizia domestica casalinga.

Quindi, vediamo insieme, nel dettaglio, come utilizzarlo sia per la cura del corpo che per uso domestico!

In cosmesi

In cosmesi, l’allume di potassio viene utilizzato perlopiù come sostituto naturale al classico deodorante ascellare.

Per provare questo rimedio, basta inumidire la pelle già detersa e pulita e applicare, quindi, l’allume.

Le proprietà deodoranti e antibatteriche ridurranno il sudore e vi renderanno più sicure!

Inoltre, questo prodotto può essere utilizzato anche per ridurre il sudore e per rimuovere il cattivo odore dei piedi.

Infine, potete applicare l’allume di potassio sulla pelle per coagulare i piccoli taglietti e le piccole abrasioni dovute alla rasatura e per combattere i brufoli.

Pulizie casalinghe

Ma l’allume non è utile solo se utilizzato nel campo della cosmetica naturale, in quanto presenta molti benefici anche nella pulizia casalinga ecologica.

Il suo potere deodorante, infatti, lo rende molto utile per assorbire i cattivi odori provenienti dal frigorifero o dal forno.

In questo caso, vi basterà utilizzare l’allume di potassio sotto forma di polvere e di aggiungere un po’ di questa polvere in una tazzina piccola contenente dell’acqua.

Lasciate diluire la polvere nell’acqua e riponete la tazzina in un angolo del frigorifero o del forno e voilà: addio cattivi odori!

Come conservarlo

Conservate sempre l’allume di potassio in un luogo fresco lontano dalla luce diretta del sole.

L’ideale sarebbe conservarlo in una scatoletta in latta o in un barattolino scuro lontano dai luoghi umidi.

Avvertenze

Generalmente, l’allume di rocca impiegato come cosmetico non provoca alcun effetto collaterale. Privo di qualsiasi profumazione, è consigliato anche per i soggetti allergici.

Tuttavia, un utilizzo prolungato dell’allume di rocca come deodorante potrebbe bloccare il processo fisiologico naturale della sudorazione ed è controindicato, quindi, per chi soffre di ipertensione.

Può causare diversi disturbi di natura gastrointestinale se ingerito.

Altri ingredienti casalinghi

