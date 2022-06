La lavatrice è l’elettrodomestico più importante in casa! Pensate a quanto tempo ci fa risparmiare per i vestiti che, altrimenti, dovrebbero essere lavati a mano!

Tuttavia, come ogni apparecchiatura elettronica ha bisogno di essere curata per bene così da non peggiorarne le condizioni nel tempo.

Ma quali sono le cose sbagliate in cui si cade molto spesso? Oggi scopriremo 7+1 errori che fanno tutti con la lavatrice senza saperlo!

Non controllare le tasche

Quando si va di fretta e si mettono subito i capi nel cestello, un piccolo errore di distrazione può farci andare in errore!

Non capita raramente, ahimè, che nel cesto dei panni sporchi vengano messi dei capi con le tasche piene.

Diventa necessario, quindi, controllarle per bene prima di avviare il lavaggio perché, giorno dopo giorno, si potrebbero otturare i tubi e si potrebbero rovinare vari pezzi della lavatrice, filtro compreso.

Usare detersivi sbagliati

L’uso di detersivi sbagliati è un altro problema che ricade spesso sull’elettrodomestico.

Per questo noi consigliamo di prediligere sempre dei rimedi naturali per fare il bucato, mettendo nella vaschetta del detersivo prodotti come il bicarbonato di sodio, il sapone di Marsiglia, l’acido citrico e così via.

Oltre alla tipologia, un’altra cosa da tenere in considerazione è la quantità di detersivo. Sembra paradossale, ma eccedere con il detersivo non solo non laverà bene i panni, ma provocherà anche cattivi odori!

Bisogna regolarsi in base alle istruzioni di lavaggio e al carico nel cestello.

Non leggere le etichette

In questo errore credo siano coinvolte un bel po’ di persone!

Non leggere le etichette di lavaggio dei vestiti è una cattivissima abitudine che purtroppo è stata presa a seguito delle nuove tecnologie in lavatrice che hanno programmi predefiniti.

Sicuramente questo è un ottimo aiuto, ma ciò non toglie che consultare le indicazioni riportate sugli indumenti stessi è di fondamentale importanza per non rovinarli.

Temperatura di lavaggio

Di solito si pensa che la temperatura di lavaggio sia da ricondurre esclusivamente a quanto siano sporchi i panni.

In realtà sbagliare la temperatura di lavaggio può rovinare il tessuto del capo irreversibilmente, soprattutto se si lavano capi delicati ad alte temperature.

Questa è una direttiva che trovate sempre sulle etichette di lavaggio tanto sottovalutate!

Non separare bene i capi

Un altro errore molto comune è non separare bene i capi da lavare quando li si deve mettere nel cestello.

Mettere tanti indumenti insieme velocizza sicuramente i tempi, ma i risultati non sono gli stessi!

Inoltre si pensa sempre che si debba dividere il bucato solo tra bianchi e colorati, ma per ottimizzare i lavaggi è necessario dividere anche in base al tipo di tessuto, alle grandezze, alla tipologia di indumento e quant’altro.

Trascurare i capi macchiati

I capi macchiati di solito hanno la priorità sugli altri, ma in un momento di distrazione possono essere trascurati.

Far passare troppo tempo prima di lavare i panni macchiati potrebbe ridurre la possibilità di togliere lo sporco, per questo vi consiglio di dare sempre priorità.

Anche pretrattare la macchia è importantissimo, potete usare bicarbonato e acqua, sapone di Marsiglia, aceto o sale e limone.

Trascurare la pulizia

Quando parliamo di errori comuni che si fanno in lavatrice, non possiamo fare a meno di menzionare la pulizia stessa dell’elettrodomestico.

Bisogna che la lavatrice sia sempre pulita per funzionare al meglio e per non compromettere il buon odore sui vestiti.

A tal proposito vi consiglio di fare dei lavaggi a vuoto almeno una volta al mese per pulire il cestello e di controllare gli altri pezzi della lavatrice come cassetto del detersivo, guarnizione e quant’altro.

Carico eccessivo

L’ultimo errore da non fare è un carico eccessivo!

Sempre facendo riferimento alle giornate in cui si va di fretta, capita che si incastrano tanti di quei vestiti nel cestello della lavatrice da rendere quasi impossibile il passaggio d’acqua!

Se le fibre stanno attaccate tra di loro, non solo non si bagneranno a fondo, ma si bloccherà anche il libero passaggio del detersivo, dell’ammorbidente e così via.

Meglio fare più lavaggi efficace che soltanto uno da ripetere.

Avvertenze

Al fine di tenere sempre in buone condizioni la lavatrice, è bene seguire le istruzioni di fabbrica e far effettuare un controllo periodico da un esperto.