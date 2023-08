Fiemme Namastè Festival: torna l’appuntamento con lo yoga in alta quota in occasione del World Wellness Weekend

Torna in Val di Fiemme l’appuntamento con lo yoga in alta quota.

In occasione della 7° edizione del World Wellness Weekend 2023 gli amanti delle pratiche meditative e delle discipline olistiche potranno partecipare al Fiemme Namasté Festival.

Il 16 e 17 settembre nell’incantevole cornice del Biolago di Predazzo sono in programma due giorni di yoga e benessere in compagnia immersi nella natura e davanti ad uno specchio d’acqua cristallina.

A guidare le diverse classi saranno insegnanti della Val di Fiemme e ospiti da tutta Italia che offriranno ai partecipanti la possibilità di sperimentare stili di pratica diversi: dallo yoga nidra, al vinyasa flow, al Taijii, ai bagni di suono alla ginnastica dei meridiani capace di stimolare i nostri flussi di energia.

Non mancheranno le attività olistiche di contorno come ad esempio sound healing o terapia del suono. Si tratta di un tipo di pratica utilizzata da secoli per alleviare lo stress e aiutare a rilassarsi e diventata molto popolare. Ma anche l’acroyoga, lo shiatsu, Body Painting, cerimonia del cacao e lo yoga per bambini.

I partecipanti all’evento dovranno vestirsi comodi e portare il proprio tappetino.

Per iscriversi alla serata di apertura del festival con musica, cibo, energia e condivisione di Venerdì 15, al costo di 20€, si può contattare direttamente fiemmenamaste@gmail.com, mentre per iscriversi al resto degli eventi in programma Sabato 16 e Domenica 17 Settembre è sufficiente utilizzare il sito web ufficiale della Val di Fiemme.

Il costo di ognuna delle due giornate è di 80€, mentre le pratiche sono vendute a 20€ l’una o in pacchetti da 3 pratiche a 50€.



PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO

Sabato 16 settembre 2023

08:00 – 09:00 Check-in e consegna goodie bag

09:30 – 10:30 Yang to Yin con Daniela Zorzi

10:40 – 11:40 Yoga ormonale con Sara Tonini

11:50 – 12:50 Living Yolates con Giulia Sturz

13.00 – 14:00 Pranzo Green

14:00 – 15:00 Tai Chi con Stefano Venier

15:10 – 16:10 Joyful Yoga Flow con Mara Guglielmi

15:10-16:10 Yoga kids con Elisa Gianmoena

16:20 – 17:20 Vinyasa Yoga Flow con Arianna Gianmoena

17:30 – 19:00 Inside Flow – Yoga meets Musica con Ari e Jon

19:00 – 22:00 Namas-dance – Music, Fire, Party & sfilata di Dorà Second Hand



Workshop

10:00 Thomas Deflorian “Il potere del pensiero”

10:30-12:00 Lorenzo Morandini – Il corpo paesaggio

11:00 Greta Bezzi: “Allenamento consapevole. Quando l’obiettivo va oltre l’estetica”

14:30 Cinzia “Macrocosmo e microcosmo”

15:30 Stefano Venier “Medicina tradizionale cinese e agopuntura”

16:30 Filippo Vinante

16:00 Francesca Pirisi “Il metodo Feldenkrais – Consapevolezza attraverso il movimento”

Domenica 17 settembre 2023

08:00 -09:00 Check in e consegna goodie bag

09:30 – 10:30 Morning Yoga Flow con Valentina Ceschini

10:40 – 11:40 Pilates con Vanessa Cavada

11:50 – 12:50 Yoga Vibes con Jon & Biju

13.00 – 14:00 Pranzo Green

14:00 – 15:00 Armonic Flow con Nicoletta Ingusci

15:10 – 16:10 Yoga Animal Flow con Thea Mitt

15:10-16:10 Yoga kids con Elisa Gianmoena

16:20 – 17:20 Vinyasa Yoga con Alexa Bernardino

17:30 – 18:30 Cacao Ceremony con Ari e Giulia

19:00 Chiusura dell’evento

Workshop

tutto il giorno Thea “Body painting”

10:00 Francesca Pirisi “Il metodo Feldenkrais – un alleato per il tuo benessere”

11:00 Davide Fanton: “La parte invisibile del cibo”

14:30 Giovanna: “La fatica per le neo mamme”

15:30 Fabrizia di Hormoon “Ciclo mestruale e cosmetica”

15:30-17:30 Sam: acroyoga

