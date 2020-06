Le uova, ingrediente fondamentale nelle ricette di tutto il mondo, sono ricche di nutrienti che fanno bene al nostro organismo.

I dolci o i piatti salati hanno sempre quel tocco in più quando ci sono le uova! Ma avete mai pensato a tutti i gusci che buttiamo quando decidiamo di cucinarle?

In realtà, i gusci delle uova non vanno mai buttati. Sono ricchissimi di calcio e altri sostanze nutrienti che possono rivelarsi un’ottima soluzione di riciclo e non solo!

Vediamo insieme tutti i trucchetti con i gusci delle uova!

N.B. Prima di utilizzare i gusci d’uovo, lavateli accuratamente. Assicuratevi di poterli utilizzare sugli oggetti di casa vostra.

Fertilizzante

Il nostro giardino o orto ha bisogno di essere nutrito… e possiamo farlo con prodotti completamente naturali!

I gusci d’uovo servono proprio a questo: grazie alla grande quantità di calcio, sono un ottimo fertilizzante naturale per avere un giardino bello e fiorito!

In particolare, i gusci delle uova sembrano far bene alle piante di pomodori, conferendo loro il giusto nutrimento e rinforzandole. Potete tranquillamente mescolarli al compost.

Inoltre, spargendoli per le aiuole o tritandoli e aggiungendoli al terreno, vi aiuteranno a tenere lontane lumache e parassiti.

Disincrostante

Ancora più insolito ma efficace l’uso dei gusci d’uovo come disincrostante naturale!

Quante volte ci sarà capitato di aver cucinato e avere pentole e padelle con dello sporco ostinato e incrostato?

Niente paura, la natura ha la soluzione per voi!

Riempite la padella di acqua calda, aggiungete i gusci d’uovo sminuzzati e 1 cucchiaio colmo di sale e lasciate in ammollo per qualche minuto.

Dopodiché con una spugnetta abrasiva (o morbida, in base al materiale della vostra padella), cominciate a strofinare delicatamente. Noterete che lo sporco andrà via molto facilmente!

Per smacchiare

Un uso molto meno noto dei gusci d’uovo consiste nell’utilizzarli in lavatrice come smacchiante.

La grande quantità di calcio contenuta nell’uovo lo rende un ottimo smacchiante e sbiancante naturale.

Potete fare così: mettete i gusci nel freezer per un’oretta, così diventano più duri. Poi metteteli in un sacchetto o una vecchia calza e inseriteli nel cestello della lavatrice. Fate partire il lavaggio solito.

Noterete che vi aiuterà a sbiancare i panni senza usare la candeggina!

Per pulire il Bimby e i frullatori

Chi ama questo robot da cucina sa che deve essere lavato nel modo giusto. Infatti ci sono diversi metodi per pulire il Bimby in modo veloce ed efficace.

Ma sul web esistono tantissimi metodi alternativi: uno di questi consiste nell’inserire dei gusci d’uovo nel robot, farlo partire ad alta velocità e procedere con il lavaggio.

Infatti questo procedimento si comporta proprio come uno scrub per l’elettrodomestico. Aiuta a rimuovere lo sporco e i residui di cibo anche sotto le lame!

Questo metodo sembra ottimo anche per i semplici frullatori, anche quelli più piccoli.

Per il caffè

Un altro utilizzo alternativo dei gusci d’uovo riguarda la combinazione con una delle bevande più apprezzate da tutto il mondo: il caffè.

Sembra infatti che i gusci delle uova siano in grado di ridurre l’acidità del caffè, rendendolo più piacevole da bere. Basterà aggiungerlo alla macina.

Per le unghie

Molto spesso carenze vitaminiche, detersivi aggressivi e molto altro tendono a rendere le nostre unghie fragili e che si sfaldano facilmente.

Ci sono moltissimi rimedi naturali per rinforzare e far crescere le unghie velocemente. Se volete provare con i gusci d’uovo, tritateli finemente fino a renderli polvere. Dopodiché aggiungeteli allo smalto.

Per le rughe

Le proprietà nutrienti dei gusci d’uovo possono essere combinate con i cubetti di latte, molto facili da fare e dalle proprietà anti-rughe e rigeneranti.

Infatti c’è chi aggiunge i gusci d’uovo tritati nel latte prima che si solidifichi.

N.B. Questo metodo non è adatto per chi soffre di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Consultate il medico prima dell’utilizzo.

Per le piantine

Abbiamo parlato delle bellissime proprietà dei gusci d’uovo come fertilizzante naturale per il giardino.

In realtà, sono ottimi anche per stimolare la crescita e la durata di piantine d’appartamento.

Tritate finemente i gusci d’uovo e aggiungete dell’aceto quanto basta. Chiudeteli in un contenitore ermetico e fateli riposare per circa 2 giorni.

Dopodiché, quando dovrete sistemare la vostra piantina, mettete i gusci prima di piantarla. Noterete che sarà bella e vigorosa!

Avvertenze

Lavate accuratamente i gusci d’uovo prima di utilizzarli. Non utilizzateli in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

