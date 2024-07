Domande più frequenti sulla lavatrice che ci aiutano ad usarla meglio

Capita a tutti di guardarsi intorno e chiedersi come mai a volte la lavatrice dia qualche piccolo problemino. A volte sono macchie di muffa, altre volte cattivi odori o malfunzionamenti.

Per oggi sarò un po’ come la vostra piccola guida nel mondo delle pulizie ecologiche, confrontandoci su alcune delle domande più frequenti riguardanti l’uso della lavatrice. Prendete nota!

Perché i panni puzzano di sudore anche dopo la lavatrice?

Un interrogativo che mi viene posto spessissimo è perché, nonostante vari tentativi, i panni continuino a puzzare di sudore anche dopo essere stati lavati.

Mi sono imbattuta in questa problematica più volte e, dopo vari esperimenti, mi sono resa conto che il proliferare degli odori (tra le varie cause) si deve spesso all’uso eccessivo di detersivi.

Sovraccaricare la lavatrice con questi prodotti può sembrare la soluzione, ma in realtà contribuisce solo a peggiorare la situazione. Per questo vi consiglio di:

usare la quantità giusta di detersivo ;

; non sovraccaricare la lavatrice;

usare l’aceto o l’acido citrico al posto dell’ammorbidente (eliminano anche i cattivi odori)

al posto dell’ammorbidente (eliminano anche i cattivi odori) togliere subito il bucato appena il lavaggio termina.

Perché la lavatrice prende l’ammorbidente prima del tempo?

Un altro quesito frequente concerne l’ammorbidente che sembra sparire dal suo compartimento ancora prima che il ciclo di lavaggio sia iniziato.

Dopo un’attenta osservazione e qualche esperimento, ho individuato che la causa può risiedere in un intasamento dei condotti. Per ovviare a questo problema, ho iniziato a pulire periodicamente questi piccoli passaggi con una soluzione di acqua calda e aceto, garantendomi così un corretto flusso dell’ammorbidente e cicli di lavaggio impeccabili.

Perché si forma la muffa nella guarnizione?

La guarnizione della lavatrice è uno di quegli angoli che spesso dimentichiamo, ma che richiedono una nostra attenzione per evitare spiacevoli sorprese come la formazione di muffa.

Per questo è opportuno asciugarla dopo ogni fine-lavaggio e pulirla una volta al mese. Uso un panno in microfibra imbevuto di un mix di acqua calda e aceto, ponendo particolare attenzione alla rimozione di ogni residuo di detersivo e di umidità.

Un altro piccolo ma fondamentale accorgimento è quello di lasciare l’oblò della lavatrice leggermente aperto tra un lavaggio e l’altro, così da favorire la circolazione dell’aria e la completa asciugatura interna.

Perché lo scomparto dell’ammorbidente si riempie d’acqua?

Lo scomparto dell’ammorbidente che si trova improvvisamente pieno d’acqua è un segnale che non va sottovalutato. Ho scoperto che, in molti casi, è dovuto ad un intasamento provocato da residui di ammorbidente indurito.

Un rimedio efficace è la pulizia periodica del cassetto della lavatrice, che eseguo armata di una vecchia spazzolino da denti per rimuovere i depositi. Questo piccolo intervento di manutenzione preventiva garantisce la funzionalità ottimale di ogni componente.

Perché la lavatrice macchia il bucato?

Spesso ci si imbatte in fastidiosi segni sui capi d’abbigliamento dopo il lavaggio, che sembrano essere comparsi dal nulla. In questo caso, spesso i sospetti ricadono sui residui di detersivo che, non sciogliendosi completamente, finiscono per indurirsi sui tessuti.

Se non c’è alcun problema tecnico (che va risolto con un esperto) potremmo risolvere il problema con un lavaggio a vuoto.

In genere io uso l’acido citrico, seguendo questi passaggi:

sciolgo 150 gr di acido citrico in polvere in 1 litro d’acqua calda; verso metà soluzione nel cassetto e metà nel cestello; avvio un lavaggio a temperature elevate (90 gradi); al termine, lascio aperto l’oblò e asciugo tutto con un panno.

Come avrete notato, non è difficile capire perché la lavatrice ha alcune problematiche. Ma se la questione è più “complicata”, meglio prima rivolgersi a un medico.