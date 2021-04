Contrastare la caduta dei capelli con la maschera al lievito di birra!

Vedere un sacco di capelli a terra dopo aver fatto lo shampoo è una scena che, purtroppo, è familiare a tutte noi.

Sebbene sia l’autunno la stagione dell’anno che più ci espone a questa circostanza, ci sono persone che assistono a una perdita copiosa di capelli tutto l’anno.

In particolare, questo fenomeno si verifica soprattutto in menopausa quando il corpo smette di produrre estrogeni.

I capelli, quindi, ne risentono fortemente di questa carenza e iniziano a perdere vigore e a diventare sempre più fragili fino a cadere.

Tuttavia, non solo le donne in menopausa fronteggiano il problema della caduta dei capelli.

A tal proposito, oggi, vedremo insieme come preparare una maschera con il lievito di birra per rinforzare i capelli e contrastare la loro caduta.

N.B Evitate l’utilizzo del lievito di birra in caso di allergia o ipersensibilità.

Ricetta

Se i vostri capelli vi stanno sembrano molto fragili e tendenti alla caduta, questa è la soluzione che fa per voi!

Per preparare questa maschera con il lievito di birra, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

100 grammi di lievito di birra

½ cucchiaio di olio di oliva

Acqua minerale

Iniziate, quindi, con il versare l’olio e il lievito in una ciotola.

Mescolate il tutto così da far ben amalgamare gli ingredienti e aggiungete, poi, l’acqua un po’alla volta fino ad ottenere un composto denso e spalmabile.

In alternativa al lievito di birra fresco che si presenta sotto forma di panetto di colore grigio chiaro/beige e ha una consistenza morbida, potete anche utilizzare la polvere di lievito di birra, ovvero il lievito di birra secco o liofilizzato.

In questo caso, quindi, mescolate 3 cucchiai di lievito di birra in polvere con 5 cucchiai di olio extravergine di oliva fino ad ottenere una sorta di impasto.

Applicazione

Una volta preparata, quindi, la maschera con il lievito di birra, è ora di applicarla sui capelli per ammirare, sin da subito, i suoi effetti!

Prendete, quindi, il composto spalmabile appena ottenuto e, con le mani o con un pennello, applicatelo sui capelli asciutti, seguendo la loro lunghezza.

In particolare, vi consigliamo di applicarla sul cuoio capelluto così da potenziare il suo effetto. Coprite, poi, la chioma con una pellicola trasparente e lasciate la maschera in posa per almeno 30 minuti.

A questo punto, risciacquate i capelli con acqua tiepida abbondante e procedete con la normale messa in piega.

Ripetete questo trattamento almeno una volta a settimana e noterete, nel giro di poche settimane, una riduzione della caduta dei capelli.

Inoltre, i vostri capelli saranno più lucenti e forti che mai!

Benefici

Questa maschera si rivela molto efficace grazie alla presenza del lievito di birra, il quale è ricco si vitamine, di sali minerali e di biotina.

La biotina, in particolare, esercita un’azione fondamentale per la crescita e la salute dei capelli e aiuta a prevenire la loro caduta.

Inoltre, i suoi principi nutritivi quali la vitamina B, l’acido Folico, la Niacina, il Calcio, il Rame e il Ferro stimolano la produzione di cheratina, una proteina molto importante che è in grado di rinforzare i capelli.

A rendere ancora più efficace questa maschera, poi, è l’utilizzo dell’olio di oliva, il quale nutre i capelli a fondo e li rende più lucidi e più forti.

Da precisare…

Questa maschera può fornire un aiuto efficace e portare numerosi benefici alle chiome fragili e sfibrate.

È consigliabile, quindi, applicarla soprattutto in via preventiva e quando si iniziano a notare i primi diradamenti.

Tuttavia, può essere utilizzata anche da chi ha una caduta di capelli già patologica, previa autorizzazione del medico.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo del lievito in caso di allergia o ipersensibilità. Consultare un medico in caso di una caduta massiccia di capelli inspiegabile.

Maschere capelli fai da te

