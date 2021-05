La nostra pelle, si sa, necessita di molte cure per restare idratata e nutrita quotidianamente. Soprattutto se è molto sensibile e delicata, l’attenzione deve essere maggiore.

Per questo, spesso spendiamo tanti soldi per acquistare prodotti di bellezza in grado di renderci più belle e di migliorare l’aspetto del nostro viso.

Siccome noi, però, amiamo gli ingredienti e le ricette naturali, oggi vi vogliamo suggerire una maschera ai fiocchi di avena facile e veloce da preparare.

Come si prepara

Il procedimento per preparare la maschera per il viso ai fiocchi di avena risulta davvero molto semplice e prevede l’utilizzo di ingredienti naturali che troviamo facilmente in casa o, in ogni caso, facili da reperire.

Tutto ciò di cui avete bisogno, infatti, è:

1 cucchiaino di miele di acacia

2 cucchiai di latte intero

3 cucchiai di fiocchi d’avena

Ecco per voi un video della preparazione!

La prima cosa da fare è tritare finemente i fiocchi d’avena per ridurli in polvere. Versate, poi, i fiocchi di avena tritati in una ciotola e aggiungete il miele e il latte fino ad ottenere un composto abbastanza denso.

Se risulta troppo solido, potete aggiungere a poco a poco altro latte fino a quando la maschera non raggiunge la consistenza giusta per essere applicata sul nostro viso.

A questo punto, lasciate riposare il composto così ottenuto in frigorifero per circa 10 minuti ed…è pronto per l’uso!

Come si applica

Per beneficiare di tutte le proprietà della maschera ai fiocchi di avena, dobbiamo seguire pochi semplici passaggi.

Innanzitutto, iniziate col detergere il viso in modo da rimuovere tutte le tracce di impurità e di eventuale trucco. Dopo averlo lavato e tamponato con un asciugamano morbida, siete pronte per applicare la maschera.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

In questa fase, potrebbe essere utile indossare una fascia per capelli per far sì che non si sporchino.

Applicate, quindi, la maschera e tenetela in posa per almeno 30 minuti. Dopodiché rimuovetela con una spugnetta e risciacquate il viso con acqua abbondante. Tamponatelo e voilà: la vostra pelle sarà subito più fresca e luminosa!

Ripetete, quindi, questo trattamento una volta a settimana.

Benefici della maschera

La maschera ai fiocchi di avena contiene, come abbiamo visto, pochissimi ingredienti ed è davvero semplice da realizzare.

Tuttavia, però, è ricca di proprietà benefiche per la pelle del nostro viso. Vediamole insieme.

Innanzitutto, contiene l’avena che è un ingrediente che vanta proprietà idratanti, emollienti e apporta vitamine e minerali essenziali all’epidermide.

Utilizzato fin dall’antichità in cosmesi, questo cereale è indicato soprattutto per le pelli delicate, infiammate e arrossate. Non a caso, infatti, è perfetto anche per la pelle dei bimbi.

Il miele, invece, possiede virtù antibatteriche e cicatrizzanti, lenisce i rossori della pelle e la nutre in profondità. Inoltre, rende la rendere anche molto luminosa.

Infine, la presenza del latte contribuisce a rendere questa maschera un prodotto molto idratante.

Controindicazioni

La maschera ai fiocchi di avena non presenta particolari controindicazioni. Se ne sconsiglia l’utilizzo tuttavia in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Si consiglia di consultare un medico o un dermatologo in casi di pelli molto delicate o problematiche. Chiedere il parere di un medico anche in stato di gravidanza e allattamento.

Ricette di bellezza

Volete una pelle sana e perfetta naturalmente? Vi consigliamo altre ricette fai da te: