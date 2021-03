L’uva è un frutto molto noto per le sue proprietà antiossidanti. Nonostante esistano molte varietà nel mondo, ciò che tutte hanno in comune è che sono ricche di flavonoidi, antiossidanti e vitamine.

Per questo, è efficace per combattere i radicali liberi e per mantenere la pelle giovane e luminosa. Ma lo sapevate che è possibile utilizzarla in cosmesi e creare delle vere e proprie maschere con l’uva?

Ebbene sì, potete creare delle maschere casalinghe utilizzando questo ingrediente in grado di rendere la vostra pelle sana e più giovane.

E soprattutto…tutte le età possono beneficiare di queste maschere perché gli impacchi con l’uva sono adatti per tutti i tipi di pelle!

Quindi, vediamo subito insieme come prepararli!

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo dell’uva e degli altri ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Maschera anti età

Per preparare questa maschera anti età e per attenuare le vostre rughe, avrete bisogno di:

metà pomodoro

10 chicchi di uva

Iniziate, quindi, mescolando il pomodoro con i 10 chicchi di uva. Frullate tutto fino ad ottenere una pasta liscia. A questo punto, applicate la maschera sul viso e lasciate agire per circa 20 minuti. Vi raccomandiamo di evitare la zona occhi e labbra.

Risciacquate, poi, con acqua fredda e asciugate la pelle del viso delicatamente con un asciugamano morbido. L’uva è una ricca fonte di vitamina A e aiuta ad aumentare la produzione di collagene della pelle attenuando, così, le rughe.

Anche il pomodoro, inoltre, è considerato un ottimo ingrediente anti età che schiarisce le macchie dell’età e le linee sottili.

Maschera pelle secca

Se avete una pelle secca e volete idratarla, vi consigliamo, invece, questo impacco.

Tutto ciò che vi occorre è:

10 chicchi di uva

3 fragole

Frullate, quindi, quindi le fragole con i chicchi d’uva fino a quando non avete ottenuto una sorta di pasta cremosa. A questo punto, applicate la miscela sul viso usando un batuffolo di cotone o le dita stesse.

Lasciatela riposare per circa 20 minuti. Poi, risciacquate con acqua abbondante e asciugate il viso delicatamente con un asciugamano morbido.

La fragola è un ingrediente molto efficace in grado di rendere la pelle sana, rigenerata e giovane. Inoltre, è ricca di antiossidanti che aiutano a rinnovare le cellule della pelle.

La combinazione di questi due ingredienti idraterà immediatamente la vostra pelle e la renderà liscia ed elastica!

Maschera illuminante

Se avete un viso spento e avete voglia di renderlo più luminoso, ecco la maschera che fa per voi!

Munitevi, quindi, di:

10 chicchi di uva

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di farina d’avena

2 cucchiai di yogurt bianco

Mettete, quindi, tutti gli ingredienti in un frullatore e frullateli fino a quando non si sarà formata una sorta di composto spumoso pronto all’applicazione.

A questo punto, applicate la maschera sul viso e sul collo e lasciatela agire per circa 20 minuti. Dopodiché risciacquate con acqua abbondante.

Maschera antiacne

L’uva è un frutto fantastico da usare localmente se avete problemi di acne.

Grazie, infatti, alla presenza di sostanze nutritive essenziali come la vitamina A, B6 e acido folico, può essere davvero un toccasana per rinnovare le cellule della pelle.

Inoltre, questo alimento contiene antocianina, un antiossidante che può aiutare ad eliminare l’acne e le cicatrici.

Ecco, quindi, per voi una maschera a base di uva efficace contro l’acne.

Tutto ciò di cui avete bisogno è:

10 chicchi di uva

un cucchiaino di succo di limone

1 cucchiaio di yogurt bianco

1 cucchiaino di miele

A questo punto, schiacciate i chicchi con una forchetta e versateli in una ciotola. Aggiungete, poi, gli altri ingredienti e mescolate il tutto.

Applicate, poi, la maschera sulla pelle del vostro viso e massaggiatela delicatamente per favorire l’assorbimento. Lasciate agire per circa 15 minuti, dopodiché risciacquate con abbondante acqua tiepida.

L’uva aiuterà a levigare la pelle e rimuovere le impurità, il miele invece nutrirà la vostra pelle e la renderà più morbida ed elastica.

Infine, il limone ha proprietà astringenti ed è molto efficace per combattere l’acne.

N.B Vi ricordiamo, però, di evitare l’esposizione ai raggi solari dopo aver applicato il limone perché è un potente fotosensibilizzante e potrebbe irritare la pelle se esposta al sole.

Controindicazioni

Evitare l’utilizzo dell’ uva e degli altri ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità.

Il limone è un fotosensibilizzante; perciò applicate il limone sul viso solo di sera o prima di andare a dormire.

