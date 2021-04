3 Maschere alla mela per una pelle perfetta!

A volte il segreto di molti trattamenti di bellezza è usare prodotti naturali che abbiamo già in casa.

Anche se ci può sembrare strano, infatti, la nostra cucina è piena di ingredienti che vantano numerose proprietà cosmetiche, come per esempio la frutta.

Già le nostre nonne erano solite utilizzare la mela grattugiata sul viso per schiarire le macchie e rendere la pelle più luminosa.

Per questo, oggi, vedremo insieme come preparare 3 maschere alla mela fai da te per un trattamento di bellezza totalmente naturale!

Maschera antiage

La mela ha numerose proprietà, in quanto purifica, schiarisce e distende e rigenera la pelle.

Basta, quindi, combinare la maschera alla mela con altri ingredienti specifici per avere un trattamento mirato in base al tipo di pelle che abbiamo.

In questa prima maschera, la mela viene combinata con il miele, ingrediente molto efficace in cosmetica perché è in grado di illuminare la pelle, di distendere le rughe e rendere la pelle subito più giovane.

Frullate, quindi, una mela fino a renderla priva di grumi. Dopodiché, aggiungete 2 cucchiaini di miele e rifrullate il tutto per amalgamare bene gli ingredienti.

A questo punto, applicate uno strato abbondante del composto così ottenuto su tutto il viso appena deterso, accertandovi di evitare sempre il contorno occhi.

Lasciate in posa per circa mezz’ora, poi, risciacquate con abbondante acqua tiepida.

La vostra pelle sarà più luminosa e distesa che mai!

Maschera schiarente

La seconda maschera che vi vogliamo consigliare è invece la maschera schiarente, realizzata con mela e limone.

La mela, infatti, è ricca di antiossidanti e vitamine, ottimi per purificare e illuminare la pelle, mentre il limone ha proprietà schiarenti sulle macchie scure.

Per preparare questa maschera, tutto ciò che dovrete fare è: grattugiare la mela con tutta la buccia (solo se è biologica) e aggiungere, poi, il succo di mezzo limone.

Mescolate tutto fino ad ottenere una crema compatta ed omogenea e assicuratevi che non ci siano più grumi.

Per un effetto ancora più efficace, aggiungete anche un cucchiaio di olio di oliva extravergine, in quanto vi aiuterà a nutrire in profondità la vostra pelle.

Una volta che la maschera è pronta, applicatela sul viso e lasciatela agire per circa 15 minuti.

Dopodiché, risciacquate la pelle con abbondante acqua tiepida e voilà: la vostra pelle sarà più luminosa che mai!

Maschera idratante

La terza e ultima ricetta che vogliamo proporvi è utile per preparare una maschera idratante. Questa maschera si ottiene con la combinazione della mela con l’olio di Argan.

L’olio di Argan, infatti, svolge una potente azione idratante, antirughe ed emolliente.

Grattugiate, quindi, una mela biologica e versatela in una ciotola. Aggiungete, poi, un cucchiaio di olio di Argan e un cucchiaio di yogurt bianco denso. Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, applicate la maschera sul viso completamente deterso e lasciatela agire per circa 20 minuti. Risciacquate con acqua abbondante e noterete da subito che la vostra pelle è più idratata e morbida!

Benefici della mela

La mela contiene l’acido mallico, il quale vanta numerosissime proprietà.

Questa sostanza, infatti, aiuta ad esfoliare la pelle ed è davvero efficace per stimolare la produzione di collagene.

Inoltre, la mela ha proprietà antiossidanti in grado di prevenire l’invecchiamento della pelle e di distendere le rughe.

La notizia bella, poi, è che questo ingrediente può essere utilizzato per migliorare sia l’aspetto della pelle secca, sia quello della pelle grassa.

Insomma, la mela: un frutto “tuttofare” per la nostra bellezza!

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare di utilizzare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità. Consultare il medico soprattutto in caso di gravidanza o allattamento.

