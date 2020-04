Olio di nocciola: benefici per viso e capelli

Conosciamo, tra la frutta secca, il sapore unico della nocciola. Ma non tutti sanno che da essa si può estrarre un olio unico da moltissime proprietà, che fanno bene sia al corpo che ai capelli.

L’olio di nocciola si può estrarre tramite la spremitura a freddo delle nocciole sgusciate provenienti dal proprio albero, il Corylus Avellana. È un olio dal colore leggermente ambrato che mantiene l’odore tipico di questo frutto.

Analizziamo insieme le innumerevoli proprietà dell’olio di nocciola.

Nell’alimentazione

L’olio di nocciola ha tutte quelle virtù che caratterizzano i semi oleosi.

È ricco di sostanze antiossidanti , come i flavonoidi, utili a contrastare l’azione dei radicali liberi .

, come i flavonoidi, utili a contrastare . È un antinfiammatorio naturale , con proprietà antibatteriche e cicatrizzanti.

, con proprietà antibatteriche e cicatrizzanti. La presenza di grassi monoinsaturi lo rende migliore rispetto al burro o anche alla margarina (che invece contiene grassi idrogenati). Limita la presenza del colesterolo cattivo.

lo rende migliore rispetto al burro o anche alla margarina (che invece contiene grassi idrogenati). Limita la presenza del colesterolo cattivo. È ricco di vitamina E, B e di omega 6 e omega 9, essenziali per l’organismo.

Per la pelle del corpo

Più fluido dell’olio di mandorle dolci, l’olio di nocciola può essere assorbito molto più facilmente dalla pelle, che può beneficiare appieno delle sue proprietà nutrienti.

È perfetto per le pelli molto secche, perché ridona elasticità alla pelle e la rende molto più luminosa. Quindi è adatto se si hanno delle smagliature dovute a gravidanza o a sbalzi di peso.

È noto inoltre per le sue proprietà astringenti e cicatrizzanti, che stimolano la circolazione e la naturale morbidezza della pelle. Può essere quindi adoperato subito dopo la doccia o il bagno massaggiando la cute accuratamente.

Alleato del viso

Per il viso, può essere utilizzato come struccante dal potere astringente e purificante, che restringe i pori e contrasta la comparsa e il proliferare di brufoli.

Possiamo inoltre preparare un ottimo mix di oli utili ad attenuare e limitare l’invecchiamento della pelle, grazie alle proprietà antiossidanti di cui abbiamo parlato prima.

4 cucchiai di olio di nocciola, associato a 1 cucchiaio di rosa mosqueta, 5 gocce di olio essenziale di neroli, 5 di geranio e 5 di rosa danno vita a un prodotto naturale da massaggiare su viso, corpo e décolleté utile a ringiovanire la pelle.

Per i capelli

In qualsiasi periodo dell’anno, i nostri capelli hanno bisogno delle cure migliori: sia in inverno, dove freddo e vento hanno conseguenze su pelle e capelli, sia in estate dove caldo e sole rovinano la nostra chioma.

Come abbiamo detto, l’olio di nocciole svolge una potente azione nutriente e in più ricostituente, capace di ravvivare i capelli e ridonare lucentezza e corposità.

Basta solo un po’ di questo olio per avere in casa nostra un trattamento di bellezza tutto naturale. Possiamo applicarlo sulle lunghezze e lasciarlo in posa per circa 20 minuti prima dello shampoo.

Oppure, se ne abbiamo la possibilità, possiamo applicarlo sulla cute e lasciarlo una notte in posa, avvolgendo il capo con un asciugamano in modo che l’olio penetri profondamente nel capello. Questo impacco sarà rigenerante per i nostri capelli!

Controindicazioni

Si consiglia di evitare l’uso dell’olio di nocciola qualora si soffra di allergie o ipersensibilità al prodotto. Consultare il proprio medico soprattutto se in stato di gravidanza o allattamento.