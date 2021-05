Perché dovresti mettere mezzo limone sul comodino?

Il limone è sicuramente l’agrume più amato, in quanto il suo colore vivace misto al profumo inebriante fanno sì che sia considerato un’icona prima ancora che un frutto!

Efficace per la pulizia domestica ecologica e benefico per la nostra salute, il limone possiede innumerevoli proprietà tutte da scoprire!

Ma sapevate che vi basta mettere un mezzo limone sul comodino prima di andare a dormire per sfruttare i suoi benefici?

Ebbene sì! Perciò, scopriamo insieme perché farlo!

Gola più fresca

Può sembrare scontato e banale, ma è proprio così: avere un limone sul comodino fa bene alla salute della nostra gola.

Grazie alla vitamina C, A, B, al calcio, al magnesio, al potassio, al rame e ad altri preziosi nutrienti, infatti, questo frutto lascia, durante la notte, un aroma in grado di “rinfrescare la gola”.

Cervello più attivo

Troppo bello per essere vero? Eppure sembra che sia proprio così! Un team di ricercatori ha dimostrato che respirare le sostanze rilasciate dal limone nell’aria durante la notte aumenterebbe la capacità di organizzare e recuperare i ricordi.

Inoltre, aumenterebbe il livello di concentrazione e la reattività del nostro cervello.

Insomma, basta un limone sul comodino per non commettere più errori di distrazione durante la giornata!

Vie respiratorie libere

Il limone è ricco anche di proprietà antibatteriche e antiossidanti, in grado di migliorare il processo di respirazione e combattere alcuni batteri.

Se, quindi, avete difficoltà a respirare e il naso chiuso, appoggiate un limone tagliato sul comodino accanto al vostro letto e vedrete che vi aiuterà a respirare e a contrastare anche allergia e asma.

Aria della stanza più pulita

Le straordinarie proprietà battericide e antisettiche del limone non aiutano solo a liberare le nostre vie respiratorie ma anche a migliorare la qualità dell’aria presente nella stanza.

Il suo aroma, infatti, aiuta a rendere l’aria più fresca e piacevole, liberandola da batteri e germi. Appena sveglie, quindi, tirate un sospirone e noterete l’aria fresca, pulita e profumata.

Sogni d’oro

Dormire in un ambiente dall’aria più pulita e fresca, aiuta a migliorare la qualità del sonno e a far sì che possiate dormire beate senza insonnia o agitazione.

A sua volta, un sonno ristoratore incide positivamente sulle difese immunitarie del nostro organismo e sulla salute psico-fisica. Insomma, dormire bene è importante per vivere bene le giornate!

Addio stress, ansia e depressione

Il limone agisce anche come un antistress naturale grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di serotonina, una sostanza in grado di regolare l’umore e di contrastare gli sbalzi.

Dal momento che aiuta a sciogliere la tensione e ad aumentare il buonumore, interviene non solo sulla sfera mentale ma anche su quella emotiva, permettendo così di scacciare via ansia e depressione e farci risvegliare molto più sereni e rilassati.

Per godere maggiormente di questa proprietà, potete anche posizionare sul vostro comodino più limoni tagliati.

Pressione sanguigna ridotta

Ma i benefici del limone non sono finiti qui! Posizionare, infatti, metà di questo agrume sul comodino aiuta anche a combattere l’ipertensione.

Il suo aroma è in grado di abbassare la pressione sanguigna ed è un valido aiuto per chi soffre di problemi cardiaci e vascolari.

Repellente per insetti

Con l’arrivo dell’estate, le zanzare e altri insetti iniziano a ronzarci intorno soprattutto mentre stiamo dormendo, procurandoci non poco fastidio. Ma anche in questo caso il limone viene in nostro soccorso!

Il suo profumo inebriante che tanto amiamo, infatti, sembra essere poco tollerato da questi fastidiosi animaletti e, perciò, tenderanno a fare retromarcia.

Per intensificare la sua azione repellente, è consigliabile posizionare il limone più vicino al cuscino oppure strofinare le bucce di limone sulla pelle.

Profumatore naturale

Infine, non possiamo non citare anche questo altro vantaggio: il profumo che il limone porta nella nostra stanza.

Spesso, infatti, andiamo alla ricerca di profumatori chimici per ambienti per diffondere un buon odore nella nostra casa, ignorando che il rimedio migliore derivi dalla natura.

Quindi, oltre ai benefici citati, si aggiunge il fatto che la vostra stanza sarà super profumata…che altro desiderare?

Avvertenze

Ricordiamo, in caso di allergie o ipersensibilità, di evitare l’utilizzo del limone. Inoltre è importante consultare prima un medico in caso di gravidanza o allattamento.

Se amate i limoni…

