Come togliere l’odore di sudore dai vestiti in modo che non resti dopo il lavaggio in lavatrice

Il lavaggio del bucato fa parte della nostra routine e nella vita di tutti i giorni non si contano spesso le lavatrici da fare. Se poi un lavaggio non va a buon fine, sembra tempo, fatica ed energia sprecati!

Uno dei problemi che potrebbe capitare spesso è l’odore di sudore sotto le ascelle dei vestiti che resta anche dopo il lavaggio in lavatrice. Ciò dipende da moltissimi fattori, ma come fare per risolvere una volta per tutte il problema?

Con il tempo ho capito quali sono le cause principali e i metodi che più mi aiutano ad eliminare la puzza di sudore e avere un bucato sempre profumato. Oggi ho deciso di parlartene, con la speranza di esserti utile per il futuro.

Cosa favorisce l’odore del sudore

La risposta che ti verrà spontanea è sicuramente: “Basta lavarsi di più”. Questa considerazione è più che vera, ma non è sempre il motivo per cui resta la puzza di sudore sotto le ascelle dei vestiti.

In tutti questi anni di lavaggi, ho capito diverse cose.

Innanzitutto dipende molto da quello che stiamo vivendo in un determinato periodo. A volte può essere un piccolo sbalzo ormonale a rendere l‘odore del sudore più forte, soprattutto per noi donne in fase premestruale, oppure se viviamo un periodo più stressante.

Di sicuro la qualità dei tessuti fa la differenza. Purtroppo l’epoca del fast fashion ci permette di avere capi alla moda e a basso costo, ma molto spesso le fibre non sono di qualità e mi è capitato molte volte che un vestito abbia accentuato l’odore del sudore, anche una semplice maglietta di cotone! Il risultato? Ahimè, non ho più potuto indossare il capo che mi piaceva tanto.

Poi, oltre alla qualità, l’odore impregnato sotto le ascelle dipende molto anche dalla tipologia di capo. Una maglietta di cotone chiara (o di buona fattura) non ti darà il problema della puzza di sudore. Mentre un capo sintetico (come i capi sportivi) possono addirittura andare ad accentuare e peggiorare l’odore, causando un enorme disagio.

Infine, sono arrivata alla conclusione che non usare dei rimedi utili prima del lavaggio (quando ormai “il danno” era fatto) ha escluso la possibilità di eliminare tali odori.

Perciò avevo la necessità di risolvere definitivamente questo problema, così da non sentirmi più a disagio ma allo stesso tempo non perdere ulteriore tempo per rilavare i capi che puzzavano di sudore.

Come ho risolto il problema del sudore

Oltre a cercare di acquistare capi di qualità migliore o che in qualche modo non accentuassero la sudorazione, mi sono resa conto che alcuni step pre-lavaggio erano la soluzione migliore per dire addio per sempre alla puzza si sudore che resta sui vestiti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Ti propongo due alternative, in base alle tua disponibilità sia di tempo che di ingredienti.

Prelavaggio con Sapone da Bucato

So che ti può sembrare alquanto ovvio, ma il prelavaggio con del sapone da bucato ha fatto davvero la differenza e per ragioni differenti:

l’azione detergente dei saponi riesce a sciogliere lo sporco e ad eliminare qualsiasi tipo di odore dagli indumenti;

in caso di maglie o camicie con aloni gialli di sudore o macchie di deodorante, il sapone da bucato fa ottenere risultati molto più soddisfacenti del solo lavaggio in lavatrice.

Puoi scegliere il sapone che preferisci. Io uso in modo alternato sia il Sapone di Marsiglia che il Sapone Molle da bucato e sono entrambi molto validi.

Ma come usarli quindi? Ecco un video di come fare:

Metti sempre il vestito a rovescio, inumidendo la zona delle ascelle con un po’ d’acqua. Passaci il sapone e strofina, lascia agire per qualche minuto poi metti tutto in lavatrice.

Spray all’aceto bianco

Come avrai potuto vedere dal video, c’è un altro metodo (un po’ più veloce) che può aiutarti ad eliminare l’odore di sudore dalle maglie.

Crea uno spray con aceto bianco e acqua in parti uguali: se per esempio lo spruzzino ha una capienza di 400 ml, metti 200 ml d’acqua e 200 ml di aceto, in genere io uso quello bianco di alcol.

Vaporizza la soluzione sempre con la maglia a rovescio, lascia agire e inserisci il capo in Lavatrice. Ma questo spray all’aceto può essere un’ottima soluzione d’emergenza se hai bisogno di eliminare l’odore anche post-lavaggio.

Usare l’acido citrico al posto dell’ammorbidente

Un altro rimedio che mi ha aiutato a risolvere il problema del sudore sui vestiti è l’utilizzo dell’acido citrico al posto dell’ammorbidente industriale:

https://youtu.be/IEmE2BrN9rE

L’acido citrico è un composto molto versatile, che elimina il calcare e svolge un’azione disincrostante. Ma chi usa i rimedi naturali lo sa: sciogliendo 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata si ottiene un ammorbidente fai da te efficace ed ecologico.

Basta versare circa 100 ml di soluzione nello scomparto dell’ammorbidente per avere capi più morbidi. Allo stesso tempo ha la capacità di eliminare i cattivi odori, garantendo anche la giusta manutenzione della lavatrice.

Ricapitolando…

Rivediamo insieme tutti i punti più importanti che ci permetteranno di non avere più capi che puzzano di sudore: