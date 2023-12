I maglioni invernali diventano il nostro scudo dal freddo e ci fanno sentire protette.

Spesso, però, sono così pesanti che tendiamo a sudare e quella puzza di sudore, poi, si impregna così tanto nelle fibre che non va via facilmente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di sudore che resta sui maglioni!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi ricordiamo di lavare i vostri maglioni quando sentite quel cattivo odore, in quanto il lavaggio è il metodo più efficace per liberarvene.

Per questo, vi suggeriamo il bicarbonato, il quale vanta proprietà assorbenti ed è in grado di neutralizzare i cattivi odori.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 litri di acqua fredda in una bacinella e versare, poi, 8 cucchiai di bicarbonato al suo interno.

Dopodiché, mettete in ammollo il vostro maglione per qualche ora o per tutta la notte e l’indomani risciacquatelo e procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è un ingrediente da dispensa che risulta essere molto efficace per rimuovere i cattivi odori sui capi.

Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza di umidità sugli asciugamani!

Vi basterà, quindi, versare mezzo bicchiere di aceto in una bacinella contenente acqua e mettere in ammollo i vostri maglioni per almeno un’ora o anche tutta la notte.

In caso il cattivo odore sia concentrato in particolar modo nella zona sub-ascellare, allora potete agire localmente impregnando un panno morbido nell’aceto e tamponandolo in questa zona.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Dopodiché, lasciate agire per un po’ prima di procedere con il comune lavaggio a mano.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un ingrediente considerato un ammorbidente naturale!

Per utilizzarlo, quindi, versare 150 grammi in un litro di acqua distillata, travasare il tutto in una bacinella e mescolare il composto.

Dopodiché, mettete in ammollo il maglione in questa miscela per qualche ora o per tutta la notte e l’indomani procedete con il lavaggio normale!

Sale grosso

Quando si parla di ingredienti in grado di assorbire la puzza, non si può non menzionare il sale grosso, il cui potere assorbente è una manna dal cielo anche per assorbire l’umidità in casa!

Versate, quindi, 4 cucchiai di sale grosso in una bacinella contenente acqua fredda e immergete, poi, al suo interno il maglione per qualche ora.

Infine, risciacquate il capo e lavatelo con il sapone di Marsiglia in modo da renderlo super profumato!

Limone

L’ultimo trucchetto prevede l’utilizzo del limone, l’agrume più associato alla pulizia domestica ecologica grazie alle sue molteplici proprietà, tra cui spiccano quelle anti-odore!

Per utilizzarlo sui vostri maglioni, quindi, dovrete versare il succo di tre limoni spremuti in una bacinella con acqua fredda e immergere il capo in ammollo per circa un’ora.

Dopodiché, risciacquatelo e procedete all’asciugatura. La puzza di sudore sarà solo un cattivo ricordo!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare il limone solo su capi bianchi o chiari a causa della sua funzione sbiancante.

Puzza di sudore sulle magliette (VIDEO)

E se volete togliere la puzza di sudore sulle magliette, ecco un video che vi suggerirà come fare!

Avvertenze

Questi sono metodi ecologici e naturali per rimuovere la puzza di sudore dai vostri capi di lana. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinarli.