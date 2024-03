Gli Oli essenziali che non mancano mai a casa mia per le pulizie

Quando si parla di pulizie di casa, alcuni dei miei alleati più fidati sono senza dubbio gli oli essenziali. Questi piccoli ma potenti aiutanti naturali non solo lasciano una freschezza incredibile, ma hanno anche proprietà che possono migliorare l’ambiente di casa nostra.

Scegliere Oli essenziali puri e di buona qualità ci permette di trarre al meglio le loro proprietà, anche quando parliamo di pulizie! Oggi vedrete insieme a me che spesso li combino con altri rimedi naturali, in modo da creare un mix portentoso!

Lasciatemi condividere con voi alcuni dei miei segreti su come utilizzarli al meglio.

Uso l’Olio di Tea Tree combinato con bicarbonato

Cerco spesso di mantenere freschi i tessuti di casa, dagli angoli più nascosti come l’interno delle scarpe fino al divano del salotto.

Uno dei miei trucchi è unire 7-8 gocce di olio di tea tree con una ciotola di bicarbonato. Questo mix non solo elimina gli odori, ma l’olio di tea tree aggiunge anche una sensazione di pulizia grazie alle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche.

É semplicissimo: spargo questa miscela sui tessuti da trattare e lascio agire per un’oretta, poi aspirato via il bicarbonato. E voilà, freschezza garantita!

In questo video potrete notare come lo uso per rinfrescare il materasso:

La Versatilità dell’Olio essenziale di Lavanda

Gli armadi possono diventare facilmente il rifugio di tarme indesiderate, e qui entra in gioco l’olio essenziale di lavanda. Aggiungo qualche goccia su dei dischetti d’ovatta, che ripongo in piccoli sacchetti di tessuto che poi colloco tra i vestiti.

Oltre a profumare delicatamente le mie giacche e maglioni, la lavanda tiene lontane queste piccole intruse. È una soluzione naturale ed efficace, oltre che piacevole al naso! Io l’adoro, mi dà una sensazione così rilassante!

Se non avete i dischetti d’ovatta, provate con i feltrini delle sedie! Sono un ottimo modo (e anche economico) per tenere profumati diversi angoli della casa:

Inoltre la lavanda è fantastica non solo per l’armadio, ma è anche il mio segreto per una buona notte di sonno. Una goccia o due di olio essenziale di lavanda sui cuscini prima di andare a letto e mi trovo immersa in una calma rilassante che mi aiuta ad addormentarmi più facilmente. La freschezza che lascia sui tessuti è solo un bonus aggiunto!

Ricordate: se non volete macchiare la federa o volete che il profumo sia meno intenso, mettete le gocce sempre sui dischetti d’ovatta e inseriteli nel cuscino… così non rinuncerete a nulla.

Uso oli essenziali agli agrumi sui Termosifoni

Durante i mesi più freddi, adoro usare gli oli essenziali agli agrumi per riempire la casa di energia e freschezza. Metto qualche goccia in un umidificatore posizionato sopra il termosifone, e man mano che il calore si diffonde, lo stesso fa il delizioso aroma di arancia, limone o pompelmo. È come portare un po’ di sole in casa durante i grigi giorni invernali!

Infatti, se in quel momento non dispongo dell’olio essenziale, mi piace mettere anche delle bucce, come noterete in questo video:

Profumo il Bagno con l’Olio essenziale di Menta

Ultimo, ma non per importanza, il bagno. Un posto che abbiamo sempre bisogno sia fresco e accogliente. Una strategia semplice è mettere 2-3 gocce di olio essenziale di menta sulla parte interna del tubo della carta igienica.

Ogni volta che il rotolo gira, rilascia quel fresco aroma di menta. Inoltre, ho creato uno spray fai da te mischiando acqua e alcune gocce di olio essenziale di menta in un vaporizzatore. Perfetto per dare una rapida rinfrescata all’ambiente!

Questi sono soltanto alcuni dei modi in cui gli oli essenziali hanno rivoluzionato le mie routine di pulizia, aggiungendo non solo efficacia ma anche un tocco di gioia e benessere alla quotidianità domestica. E voi, avete già sperimentato la magia degli oli essenziali in casa?