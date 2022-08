In estate andare a dormire può essere allo stesso tempo la cosa più rilassante e difficile da fare!

Da una parte è bello per il relax, ma il sudore e l’afa non permettono sempre di conciliare il sonno e dormire serenamente.

A tal proposito si può iniziare a risolvere il problema partendo proprio dal materasso!

Oggi vedremo insieme 5 rimedi fai da te per rinfrescarlo dal sudore!

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente su cui potete fare affidamento è sicuramente il bicarbonato di sodio!

La sua azione antibatterica è molto indicata per tessuti particolari come il materasso o il tappeto e riuscirà anche a sbiancare e a togliere eventuali macchie.

Potete usarlo in due modi diversi:

Sciogliere 1 cucchiaio di prodotto in 400 ml d’acqua e vaporizzare la soluzione sul materasso, poi lasciarlo asciugare con balconi e finestre aperte.

e vaporizzare la soluzione sul materasso, poi lasciarlo asciugare con balconi e finestre aperte. Spargere del bicarbonato uniformemente su tutto il materasso, lasciarlo in posa per mezz’ora e poi aspirare il tutto.

Succo di limone

Gli agrumi sono gli ingredienti più indicati da usare in estate!

Il loro fresco profumo è molto piacevole da sentire, in particolare durante le giornate particolarmente afose.

Dunque se rinfrescate il materasso con il succo di limone potrete unire l’azione pulente al profumo delicato ed inebriante!

Non dovrete far altro che premere e filtrare il succo di 1 limone grande e unirlo ad 1 bicchiere d’acqua. Trasferite tutto in un contenitore spray e vaporizzate abbondantemente sul materasso.

Poi lasciate asciugare ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Anche il sapone di Marsiglia è un’ottima soluzione se si vuol dare un tocco di freschezza al proprio materasso e dormire sentendo un profumo delicato!

Inoltre con il sapone di Marsiglia potrete togliere eventuali macchie o aloni di sudore che si accumulano sul materasso.

Per usarlo dovrete sciogliere 1 cucchiaio di scaglie di sapone in 400 ml d’acqua, successivamente immergete una pezza nella soluzione, strizzate e passatela su tutto il materasso strofinando sulle macchie.

Risciacquate più volte e lasciate asciugare.

Oli essenziali

Non potevano di certo mancare gli oli essenziali al nostro appello per rendere il materasso profumato e freschissimo!

Vi consiglio olio essenziale all’eucalipto o alla menta che sono proprio in piena linea con gli odori estivi.

Dovrete sciogliere 1 cucchiaino di prodotto in 300 ml d’acqua, poi versate tutto in un contenitore spray e vaporizzate su tutto il materasso.

Vedrete che fantastico odore!

Mix fresco

Infine vediamo insieme come fare un mix fresco per il vostro materasso!

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaino di olio essenziale alla lavanda

Unite insieme il sapone di Marsiglia (liquido o sciolto in scaglie a bagnomaria) al bicarbonato di sodio e allungate circa 500 ml d’acqua, poi aggiungete l’olio essenziale e mescolate il tutto.

A questo punto versate tutto in un contenitore spray e vaporizzate sul materasso!

Avvertenze

Non usate i rimedi nel caso vi siano ingredienti che potrebbero portarvi allergia o ipersensibilità