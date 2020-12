Ma lo sapevate che non avete necessariamente bisogno di carta assorbente, strofinacci e panni per la pulizia della tua casa?

Sembra che ci sia, infatti, un ingrediente che sicuramente tutte avrete in casa in grado di aiutarci nelle pulizie domestiche.

Sarete davvero soprese nello scoprire che questo ingrediente è il pane!

Ebbene, basta una fetta di pane per pulire la vostra casa ed eliminare tutte le macchie e lo sporco.

Funziona come un’alternativa naturale alle gomme magiche e alle spugne che solitamente utilizziamo. Questo rimedio esiste da molti anni ed era molto utilizzato dalle nostre nonne.

Quindi, oggi vedremo insieme come usare il pane e in che modo.

Preparazione

Per utilizzare questo fantastico metodo di pulizia naturale, tutto ciò di cui avrete bisogno è di una fetta di pane.

Potete utilizzare sia una fetta di pane bianco sia una fetta di pane di segale, purché contengano il glutine.

A questo punto, togliete la crosta alla fetta di pane e arrotolate tutta la mollica. Una volta arrotolata la mollica e aver formato una sorta di pallina, potete vedere che la vostra fetta di pane sarà diventata una gomma naturale.

Prima della gomma che comunemente usiamo, infatti, le gomme erano formate da briciole di pane umido.

Dal momento che la sostanza diventa spugnosa, sarà davvero efficiente per rimuovere le macchie da pareti, armadi, carta da parati e molto altro ancora.

In caso di macchie più estese o per togliere la polvere, potete anche utilizzare semplicemente la mollica di una fetta di pane intera senza arrotolarla.

Il segreto di questo rimedio è il glutine contenuto nel pane che assorbe lo sporco e le macchie; questo trucco, infatti, non funziona con il pane senza glutine.

Come e dove usarlo

Il pane può essere utilizzato, quindi, non solo in cucina per addensare zuppe e sale o per assorbire il sapore bruciato di piatti troppo cotti, ma ha davvero svariati usi.

Vediamo insieme, quindi, come e dove poterlo usare.

Raccogliere vetro

Una fetta di pane sembra essere davvero il modo migliore per raccogliere pezzi di vetro frantumato. Iniziate, quindi, raccogliendo prima i pezzi più grandi con una scopa e una paletta.

Poi, prendete una fetta di pane scrostato e arrotolato e iniziate a premere delicatamente sui pezzi di vetro in modo tale che anche il più piccolo dei frammenti di vetro si attacchi alla gomma.

Questo rimedio vi permetterà, così, di raccogliere pezzetti di vetro, ma dovete sempre accertarvi che la gomma che avrete creato sia compatta e dura.

In caso, infatti, la gomma tenda a sgretolarsi, rischiate che i pezzi di vetro la trapassino e vi possano graffiare.

Parete o carta da parati

Se le pareti o la carta da parati di casa vostra hanno delle macchie e non potete lavarle, potete provare la pallina di pane arrotolata.

Potete utilizzarla come se fosse una vera e propria gomma in caso di macchie di pastelli, penne, matite, ecc.

Per rimuovere i segni, non dovete strofinare ma solo tamponare delicatamente la superficie con il pane.

Potete utilizzare questo rimedio anche in caso la vostra carta da parati presenta delle macchie di unto o appiccicose. Le vostre pareti saranno super pulite!

Le macchie sul tessuto di pelle

Le macchie sul nostro divano di pelle possono essere davvero brutte da vedere e possono farlo sembrare vecchio e trascurato.

Ma non dovete disperare, perché il pane vi aiuterà anche in questi casi!

Vi basterà, infatti, utilizzare la pallina di pane e strofinarla delicatamente sulla macchia fino a quando il segno non sarà scomparso.

Vi consigliamo di strofinare sempre con delicatezza così da non danneggiare e consumare il tessuto.

Assorbi liquido

Se vi è cascato del sugo o del vino sulla vostra tovaglia, tutto ciò che vi serve è una fetta di pane a portata di mano!

Appoggiatela, quindi, delicatamente sulla macchia. Vedrete che la fetta assorbirà molto rapidamente il liquido.

Ripetete il procedimento con altre fette di pane, se c’è ancora liquido da assorbire. Vi ricordiamo che questo rimedio è utile solo nell’immediato.

Togliere la polvere

Anche se avete arredi in tessuto in cui si accumula molta polvere ma troppo delicati da pulire, potete utilizzare il pane.

Inoltre, potete utilizzare il pane anche per spolverare e lucidare le immagini, come un dipinto pieno di polvere che non volete rovinare in nessun modo!

Vi basterà prendere un pezzo di pane spugnoso e…voilà: avrete eliminato la polvere in pochi passaggi!

Avvertenze

L’utilizzo del pane nella pulizia domestica non ha particolari controindicazioni, ma vi consigliamo sempre di consultare le etichette di produzione e di lavaggio delle superfici e degli oggetti su cui volete provare questo rimedio.

Vi ricordiamo, inoltre, di utilizzare sempre il pane con glutine perché questo rimedio non funziona con il pane senza glutine.

