5 trucchetti per togliere la puzza di sudore dai vestiti!

Quante volte vi è successo di prendere dal vostro armadio la vostra maglia preferita, indossarla e accorgervi di un odore sgradevole nella zona ascellare?

Nonostante l’abbiate lavata, l’odore sembra non andar via ed è più persistente che mai.

Il lavaggio regolare, infatti, non sempre funziona per l’odore di sudore che si impregna nella zona ascellare dei vostri indumenti.

L’indumento deve essere trattato in maniera più specifica, capovolgendo innanzitutto il capo e dedicandovi alla zona ascellare prima del lavaggio generale dell’indumento.

Oggi, quindi, vi vogliamo suggerire dei rimedi naturali per eliminare quegli odori sgradevoli di sudore dai vostri indumenti.

Scopriamoli insieme!

N.B Vi consigliamo sempre di evitare questi metodi se avete allergia o ipersensibilità rispetto a una o più delle componenti dei prodotti consigliati.

Inoltre leggete sempre le etichette prima di provare i metodi indicati.

Aspirina e Cremor Tartaro

Il primo metodo che vi consigliamo è l’aspirina con il cremor tartaro.

Per questo rimedio, avrete bisogno di tre compresse di aspirina, una tazza di acqua calda e un cucchiaio di cremor tartaro.

Mescolate tutti gli ingredienti, e applicate la soluzione sulla zona ascellare del vostro indumento.

Utilizzate, quindi, uno spazzolino da denti e strofinate la soluzione. In seguito, lasciate la miscela in posa sull’indumento per circa 20 minuti.

A questo punto, procedete al lavaggio del vostro indumento. Il vostro indumento sarà subito sgrassato e profumato!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, come ben sappiamo, è assai utilizzato come rimedio naturale per la pulizie domestiche!

Esso, infatti, è davvero utile a sgrassare, eliminare i cattivi odori e a sbiancare.

Perciò, è molto efficace per neutralizzare gli sgradevoli odori di sudore impregnati nei tessuti.

Per questo rimedio, avrete bisogno di tre cucchiai di bicarbonato di sodio e di mezzo bicchiere di acqua tiepida.

Mescolate gli ingredienti fino a quando non avrete creato una sorta di pasta. Quindi, strofinate la pasta sulle aree da trattare.

Poi, lasciate la pasta sull’indumento per circa 15 minuti o lasciatela riposare per tutta la notte.

Procedere, quindi, al lavaggio dell’indumento.

Sale

Un altro rimedio con forti proprietà sbiancanti e sgrassanti è il sale.

Esso è un rimedio immediato da utilizzare grazie anche alla sua facile reperibilità.

Prendete mezza tazza di sale da cucina e una ciotola di acqua tiepida. Quindi, mescolate il sale nella ciotola e lasciatelo sciogliere.

A questo punto versate la miscela sulle aree interessate dell’indumento e lasciate agire per circa 20 minuti. Dopodiché procedete al lavaggio dell’indumento.

Il cattivo odore sarà solo un brutto ricordo!

Aceto bianco

Anche l’aceto bianco, come il bicarbonato e il sale è un ingrediente di facile reperibilità, facile da utilizzare ma molto efficace per le pulizie domestiche.

Esso, infatti, è un potente neutralizzatore di odori oltre che sgrassatore. Perciò, prendete due cucchiai di aceto bianco e versatelo sull’area da trattare.

Lasciate agire l’aceto bianco per circa 20 minuti. Dopodiché, procedete al lavaggio del capo.

Potete, inoltre, versare anche un cucchiaio di aceto nel cestello della lavatrice per un’azione più efficace.

Carbonato di sodio

Un altro rimedio efficace, da non confondere con il bicarbonato di sodio, è il carbonato di sodio. Lo conosciamo anche come SODA da bucato, o soda solvay!

Anche il carbonato, infatti, è efficace per sgrassare e neutralizzare i cattivi odori.

Prendete, quindi, due cucchiai di carbonato di sodio e aggiungete, poi, un po’ di acqua, fino a quando non avrete creato una pasta più densa.

Versate il composto sull’area interessata dell’indumento e abbiate sempre cura di utilizzare un paio di guanti per lavorare la pasta.

A questo punto, lasciate in posa la pasta per circa 20 minuti. Dopodiché risciacquate abbondantemente con acqua fredda e procedere al lavaggio dell’indumento.

Attenzione: Non utilizzate il carbonato di sodio per tessuti delicati o tessuti in lana.

Altri consigli

Per evitare odori sgradevoli sui vostri tessuti, vi consigliamo sempre di effettuare dei lavaggi regolari così da evitare che i cattivi odori vengano intrappolati nel tessuto e diventano più difficili da rimuovere.

Inoltre, è consigliabile sempre comprare tessuti più traspiranti, quali tessuti in cotone, lana, seta e di evitare, quindi, tessuti più sintetici come il poliestere.

Questi, infatti, tendono a intrappolare maggiormente il sudore e quindi causano il cattivo odore.

Infine lasciate sempre evaporare il sudore prima di riporre il vostro indumento nel cesto della biancheria da lavare.

Avvertenze

Vi ricordiamo di evitare l’utilizzo di alcuni prodotti in caso di allergia o ipersensibilità ad alcune componenti.

Vi ricordiamo, inoltre, di essere cauti nell’utilizzo dell’aspirina, in quanto medicinale e di leggere sempre le indicazioni fornite dalle etichette prima di iniziare con il lavaggio.

