Tra i vari problemini che si riscontrano quotidianamente con un elettrodomestico come la lavatrice, la schiuma è uno di questi.

Vi è mai capitato di vedere il cestello completamente invaso da quella spuma bianca che resta anche attaccata sui vestiti?

Beh, non preoccupatevi, non significa che la vostra lavatrice ha smesso di funzionare, ma ci possono essere tanti motivi diversi.

Vediamo insieme perché la lavatrice lascia la schiuma sui vestiti con tutte le probabili cause!

Troppo detersivo

Molto spesso la presenza di troppo detersivo all’interno della lavatrice può provocare una formazione eccessiva di schiuma.

Questo fenomeno, paradossalmente, potrebbe far indurire i panni e provocare cattivi odori in quanto il detersivo non smaltito si insinuerà nelle fibre del tessuto.

Un’altra cosa che potrebbe accadere è che questa cosa non accada sempre, ma solo in determinati lavaggi.

Ebbene la causa potrebbe essere che, sebbene utilizziate sempre la stessa quantità di prodotto, il carico di panni è troppo poco, dunque regolatevi bene in base a tutti questi fattori.

Lavatrice non risciacqua bene

Un altro motivo che potrebbe rendere il lavaggio poco efficace a causa della schiuma è quando la lavatrice non risciacqua bene.

Questo potrebbe capitare sempre e quindi determinare un malfunzionamento dell’elettrodomestico o sporadicamente e dunque dovrete fare attenzione a tutti i fattori spiegati.

Spesso, infatti, potrebbero essere anche i residui di schiuma che si trovano all’interno dell’oblò e che vengono poi trasportati dall’acqua.

Per cui assicuratevi prima che non sia un problema tecnico e poi eventualmente sentire il parere di un esperto.

Residui

I residui che vanno a finire nella lavatrice come monetine, mollettine, fazzoletti e cianfrusaglie varia possono non solo provocare la schiuma, ma anche compromettere il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

In casi del genere l’acqua non riesce a smaltire per bene tutto il detersivo e tutta la schiuma che resterà sul bucato costringendovi a fare un secondo lavaggio.

A tal proposito vi consiglio di controllare per bene tutti gli indumenti prima di inserirli in lavatrice in modo tale da non riscontrare problemi.

Pulizia del cestello

Infine tra le cause possiamo menzionare anche una mancata pulizia del cestello che impedisce all’acqua di fare correttamente il suo lavoro.

Cosa fare, quindi, in casi del genere?

Beh, la soluzione è semplice, basterà soltanto effettuare un lavaggio a vuoto con ingredienti naturali come bicarbonato, aceto, acido citrico, sale grosso e così via.

Assicuratevi almeno ogni mese che il cestello e tutti pezzi della lavatrice siano ben puliti!

Rimedi

Una volta viste le cause, capiamo adesso quali possono essere i rimedi per non avere più la schiuma nella lavatrice!

Aceto

Il primo metodo che vi consiglio è quello di usare l’aceto, un elemento già diffuso e conosciuto in lavatrice!

Quando, dunque, vedete che la lavatrice si è caricata eccessivamente di schiuma dovrete riempire la vaschetta del detersivo con aceto di vino bianco o aceto bianco d’alcol.

Ci penserà poi il prodotto a sciogliere la schiuma e ad eliminare gli eventuali residui di detersivo che altrimenti, come già detto, resterebbero attaccati sui vestiti.

Limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è ottimo per dire addio alla schiuma nella lavatrice!

L’agrume in questione che è efficace contro lo sporco ed estremamente profumato, è ottimo se usato per i panni!

Quello che dovrete fare è riempire la vaschetta del detersivo col succo di 1 limone ben filtrato e aspettare che agisca neutralizzando il detersivo in eccesso e la schiuma.

Avvertenze

Vi ricordo che è importante regolare la quantità di prodotto che usate in lavatrice in base al carico. Inoltre leggete sempre le etichette di lavaggio per non incorrere a questo problema.